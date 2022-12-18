"Мой брат кричал, а отец говорил неправду". Принц Гарри рассказал о встрече с принцем Уильямом и Чарльзом

На платформе Netflix вышли последние три серии документального фильма "Гарри и Меган", в которых сын короля Карла III и его жена рассказывают о своей жизни и причинах решения отказаться от официальных обязанностей членов британской королевской семьи.

В первых трех сериях, вышедших на прошлой неделе, пара рассказывала об истории своего знакомства. По заключению прессы, никаких больших сенсаций или откровений там не было.

Однако заключительная часть сериала, в которой подробнее рассказывается о периоде, когда произошел разрыв Гарри и Меган со своими родственниками, содержит намного больше скандальных эпизодов.

В частности, в пятой серии Гарри впервые рассказал о подробностях так называемого "Сандрингемского саммита", то есть встречи членов королевской семьи в Сандрингемском дворце в январе 2020 года, которая произошла после того, как Гарри и Меган объявили об отказе от своих официальных позиций.

До этого в прессе появлялись многочисленные свидетельства серьезного разлада в королевской семье.

В "саммите" принимали участие принц Гарри с женой, а также принц Уильям, их отец принц Чарльз и Елизавета II (в тот момент их королевские титулы звучали именно так, после смерти королевы Уильям стал принцем Уэльским, а Чарльз - королем Карлом III).

Гарри рассказал, что эта "срочная встреча" была организована Елизаветой II для "обсуждения новой роли герцога и герцогини Сассекских" (официальные титулы Гарри и Меган).

О происходившем в Сандрингеме Гарри говорит так: "Было ужасно, когда мой брат кричал на меня во весь голос, а отец говорил вещи, которые просто не соответствовали действительности. А моя бабушка при этом спокойно сидела и за всем этим наблюдала".

Гарри также заявил, что пресс-служба Букингемского дворца выпускала от его имени заявления, с которыми он не был согласен. По его словам, в день, когда проходила встреча в Сандрингемском дворце, в прессе появилась публикация о причинах их решения отказаться от королевских обязанностей. Одной из таких причин, как написали журналисты, было то, что "нас вынудила уйти травля со стороны Уильяма".

"Как только я сел в машину после встречи [в Сандрингеме], мне сообщили, что от моего имени - и от имени моего брата - будет выпущено совместное заявление с опровержением сообщений о том, что он нас затравил и выгнал из семьи, - сказал Гарри журналистам. - Я просто не мог в это поверить. Со мной никто об этом не говорил. Никто не спрашивал моего разрешения на то, чтобы опубликовать такое заявление".

После этого Гарри произносит крайне критическую фразу о взаимоотношениях прессы и королевской семьи, которая была включена в трейлеры сериала: "Всего за четыре часа они решились на вранье, чтобы защитить моего брата, но при этом в течение трех лет никогда не рассказывали правды, чтобы защитить нас".

"Чужеродный организм"

В последних сериях документального фильма супруга Гарри Меган также рассказывает, что с самого начала чувствовала себя чужой в королевской семье.

Принц Гарри с супругой Меган / фото NETFLIX

Она вспоминает такие слова своего частного секретаря: "Это как стая рыб, в которой всё идет отлично, а потом возникает какой-то чужеродный организм, и все вокруг не понимают, что вообще происходит. Что он тут делает? Он выглядит не так, как мы, не так двигается. Он нам не нравится. Пусть он уйдет".

При этом частный секретарь заверяла ее, что такие проблемы со временем останутся в прошлом: "Как она объяснила, они скоро поймут, что станут крепче, быстрее, просто лучше, если этот организм присоединится к ним. Вначале им будет трудно приспособиться к этому новому существу, но потом все станет замечательно. И я очень надеялась, что так и произойдет".

Сериал, который не оправдал ожиданий?

Букингемский дворец пока никак не отреагировал на сериал Netflix, и никаких официальных комментариев по поводу содержания последних серий еще не было.

Несмотря на широкую разрекламированность и ожидания, первые три серии довольно неоднозначно были оценены критиками по обе стороны Атлантики. Уже в трейлере к сериалу британские СМИ нашли несколько моментов, которые посчитали грубыми нарушениями журналистских стандартов и примерами неоправданной манипуляции фотоизображениями.

По мере выхода первых трех эпизодов зрительская аудитория неуклонно падала: 2,4 млн зрителей у первой серии, 1,5 млн - у второй и 800 тыс. - у третьей. Возможно, скандальные заявления Гарри и Меган в последних сериях повысят эти цифры.

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