Финляндия спешно вооружается из-за вторжения России в Украину

Минобороны Финляндии еженедельно отчитывается о новых закупках оружия, на этой неделе таких сообщений было уже два. Спешно вооружаться Финляндия стала, пересмотрев свою политику и оборонный бюджет из-за вторжения России в Украину. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

Советник правительства Финляндии из Минобороны Иикка Марттила подчеркнул, что ничего подобного раньше не было. "Война в Украине показала, что обороняющийся должен иметь достаточно систем и боеприпасов", – сказал он. Также он отметил, что после российского вторжения в Украину "многие страны одновременно попытались улучшить свою обороноспособность".

Ранее в финском Минобороны полагали, что нападать на Финляндию "было бы слишком дорого". Однако теперь видно, что Россия не считается с потерями своих солдат и техники, когда пытается оккупировать Украину, пишет газета. Сейчас в Минобороны Финляндии считают, что оборонный потенциал страны может предотвратить военное нападение на неё.

Только за последние недели Финляндия закупила среди прочего ракеты большой дальности из Израиля, авиационные бомбы из США, десятки противотанковых гаубиц из Южной Кореи и зенитные ракеты из Швеции.

На закупку оружия Финляндия выделила 2,2 миллиарда долларов – в дополнение к оборонному бюджету, который финские власти увеличили до 6,1 миллиарда долларов.

После российского вторжения Украину Финляндия, как и соседняя Швеция, решила отказаться от своего нейтрального статуса и присоединиться к НАТО.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО должны одобрить все 30 стран – участниц организации. На 20 октября соглашение о новых членах ратифицировали 28 государств. Венгрия планирует одобрить расширение в начале 2023 года. Турция согласилась сделать это при выполнении нескольких условий.

Представители российских властей, комментируя вступление двух стран в НАТО, заявляли, что осуждают его, но не видят в нём особых проблем, так как у России нет территориальных споров с этими странами. Однако в случае размещения в Финляндии и Швеции инфраструктуры НАТО будут приняты ответные меры.

Радио Свобода