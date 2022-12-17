Герман Греф

Новости

1 мин. назад

FT: Греф и Набиуллина пытались рассказать Путину о последствиях войны

Военные учения в Финляндии

Новости

26 мин. назад

Финляндия спешно вооружается из-за вторжения России в Украину

Здание администрации Екатеринбурга

Новости

36 мин. назад

Мэр Екатеринбурга отказался вешать Z на здание администрации

Гинтаутас Цюнис

Новости

1 ч. назад

После обвинений от девушек литовский майор отказался от государственной награды

Владимир Путин

Новости

1 ч. назад

Кремль: Путин посетил штаб войск, задействованных в Украине

Владимир Зеленский в Изюме

Новости

1 ч. назад

Украинский народ и Зеленский удостоены Премии Карла Великого

Война в Украине

Новости

1 ч. назад

Малинёнис о возможном февральском нападении России: Обе воюющие стороны извлекли уроки из ошибок

„Twitter“

Новости

1 ч. назад

Соцсети Twitter грозят санкции из-за забаненных журналистов

Facebook

Новости

1 ч. назад

Вице-министр: Представители Meta приедут в Литву, чтобы обсудить блокировку контента Facebook

Флаги Евросоюза

Новости

2 ч. назад

ЕС ввёл девятый пакет санкций против России

Светлана Тихановская

Новости

2 ч. назад

Беларусь: В суд направлено дело против Тихановской и Латушко

Флаги Украины и Европейского Союза

Новости

3 ч. назад

Саммит ЕС утвердил выделение Украине 18 млрд евро помощи

Репетиция балета «Заколдованные глаза»

Новости

3 ч. назад

В Национальном театре оперы и балета Литвы – рождественская премьера

Twitter

Новости

16 ч. назад

Twitter заблокировал аккаунты десятков журналистов ведущих американских СМИ

Вино, купленное читателем

Новости

17 ч. назад

Литовские покупатели в недоумении: рождественское вино - немецкое, а на этикетке - фото русской деревни

Русский язык

Новости

18 ч. назад

Русский язык в литовских школах предлагают заменить на польский или латышский

Новости

2022.12.17 10:35

Финляндия спешно вооружается из-за вторжения России в Украину

РC
Радио «Cвобода» 2022.12.17 10:35
Военные учения в Финляндии
Военные учения в Финляндии / Vida Press nuotr.

Минобороны Финляндии еженедельно отчитывается о новых закупках оружия, на этой неделе таких сообщений было уже два. Спешно вооружаться Финляндия стала, пересмотрев свою политику и оборонный бюджет из-за вторжения России в Украину. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

Советник правительства Финляндии из Минобороны Иикка Марттила подчеркнул, что ничего подобного раньше не было. "Война в Украине показала, что обороняющийся должен иметь достаточно систем и боеприпасов", – сказал он. Также он отметил, что после российского вторжения в Украину "многие страны одновременно попытались улучшить свою обороноспособность".

Ранее в финском Минобороны полагали, что нападать на Финляндию "было бы слишком дорого". Однако теперь видно, что Россия не считается с потерями своих солдат и техники, когда пытается оккупировать Украину, пишет газета. Сейчас в Минобороны Финляндии считают, что оборонный потенциал страны может предотвратить военное нападение на неё.

Только за последние недели Финляндия закупила среди прочего ракеты большой дальности из Израиля, авиационные бомбы из США, десятки противотанковых гаубиц из Южной Кореи и зенитные ракеты из Швеции.

На закупку оружия Финляндия выделила 2,2 миллиарда долларов – в дополнение к оборонному бюджету, который финские власти увеличили до 6,1 миллиарда долларов.

После российского вторжения Украину Финляндия, как и соседняя Швеция, решила отказаться от своего нейтрального статуса и присоединиться к НАТО.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО должны одобрить все 30 стран – участниц организации. На 20 октября соглашение о новых членах ратифицировали 28 государств. Венгрия планирует одобрить расширение в начале 2023 года. Турция согласилась сделать это при выполнении нескольких условий.

Представители российских властей, комментируя вступление двух стран в НАТО, заявляли, что осуждают его, но не видят в нём особых проблем, так как у России нет территориальных споров с этими странами. Однако в случае размещения в Финляндии и Швеции инфраструктуры НАТО будут приняты ответные меры.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
Герман Греф
2 мин. назад

FT: Греф и Набиуллина пытались рассказать Путину о последствиях войны

Здание администрации Екатеринбурга
37 мин. назад

Мэр Екатеринбурга отказался вешать Z на здание администрации

Гинтаутас Цюнис
1 ч. назад

После обвинений от девушек литовский майор отказался от государственной награды

Владимир Путин
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Кремль: Путин посетил штаб войск, задействованных в Украине

Владимир Зеленский в Изюме
1 ч. назад

Украинский народ и Зеленский удостоены Премии Карла Великого

Война в Украине
1 ч. назад

Малинёнис о возможном февральском нападении России: Обе воюющие стороны извлекли уроки из ошибок

„Twitter“
1 ч. назад

Соцсети Twitter грозят санкции из-за забаненных журналистов

Facebook
1 ч. назад

Вице-министр: Представители Meta приедут в Литву, чтобы обсудить блокировку контента Facebook

Флаги Евросоюза
2 ч. назад

ЕС ввёл девятый пакет санкций против России

Светлана Тихановская
2 ч. назад

Беларусь: В суд направлено дело против Тихановской и Латушко

Рождественский Вильнюс
Эксклюзив LRT.lt 10
2022.12.16 14:00
Эксклюзив LRT.lt

«Цена этого Рождества очень высока». Украинцы в Литве рассказали, как собираются отмечать праздники

10
Вино, купленное читателем
2022.12.16 17:30

Литовские покупатели в недоумении: рождественское вино - немецкое, а на этикетке - фото русской деревни

Рождественский поезд
2022.12.16 15:59

Пассажиры в Литве жалуются на переполненность и хаос в рождественских поездах

В Вильнюсе продолжается забастовка водителей
7
2022.12.16 15:20

"Как кильки в банке". Из-за забастовки вильнюсцы мерзнут на остановках: "Страшно подумать, если так будет продолжаться до праздников"

7
Русский язык
2022.12.16 16:43

Русский язык в литовских школах предлагают заменить на польский или латышский

Департамент миграции
2022.12.16 11:47

С января украинские беженцы в Литве смогут получать электронный вид на жительство

Сейм
2022.12.16 12:15

Опрос: в рейтинге партий в Литве лидируют консерваторы

Война в Украине
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.12.16 15:12
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Новый массированный удар по Украине. Что известно на данный момент

Рождественская вечеринка
2022.12.16 11:38

Особенности празднования в Литве: сотрудники жаждут мероприятий, а работодатели не жалеют средств

Twitter
2022.12.16 18:21

Twitter заблокировал аккаунты десятков журналистов ведущих американских СМИ