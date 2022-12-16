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2022.12.16 17:30

Литовские покупатели в недоумении: рождественское вино - немецкое, а на этикетке - фото русской деревни

ВК
Вайда Калинкайте-Матуляускене, LRT.lt 2022.12.16 17:30
Вино, купленное читателем
Вино, купленное читателем / LRT.lt skaitytojo nuotr.

"Рождественское вино с видом на страну Z" - так читатель LRT.lt Гинтаутас описал вино, которое он купил. Мужчина рассказал, что купил вино, произведенное в Германии, с изображением русской деревни на главной этикетке. Однако, когда LRT.lt попытался прояснить ситуацию, возник не только вопрос, почему на немецком вине появилась такая картинка, но и кто производит это вино - компания, указанная на литовской этикетке, утверждает, что не производит такое вино, хотя сама этикетка предоставлена производителем.

Гинтаутас, читатель, связавшийся с LRT.lt, рассказал, что купил рождественское вино в магазине Rimi. Позже он заметил, что на, казалось бы, немецком вине изображена русская деревня.

"На этикетке изображена жизнь типичной русской деревни в праздничный сезон, а на здании размещена вывеска с текстом "БУЛОЧНАЯ". Это неприемлемо, ведь если производитель вина - немецкая компания, то почему я не вижу на этикетке рождественских картинок с немецким акцентом?", — пишет Гинтаутас.

Он подчеркнул, что возмущает и то, что такая этикетка наклеивается на бутылку после нападения России на Украину.

"Морально ли ставить бутылку вина с изображениями террористической страны на стол гражданина страны-члена Европейского союза в канун Рождества?". - спрашивает Гинтаутас.

Вино, купленное читателем
Вино, купленное читателем / LRT.lt skaitytojo nuotr.

Компания, указанная на этикетке, уверяет, что не производит такое вино

На фотографиях, присланных читателем, изображена не только лицевая этикетка, на которой, как описал сам Гинтаутас, изображена русская деревня, но и задняя этикетка, на которой указано, что страна происхождения глинтвейна - Германия. Также указан производитель - Josef-Drather GmbH & Co. KG.

Когда LRT.lt обратился в компанию за комментарием, ее менеджер по продажам Йенс Хаймс заверил нас, что, хотя на литовской этикетке указано "Josef-Drather GmbH & Co. KG" и ее контактные данные, компания не производит это вино.

"Мы проверили информацию и можем сообщить вам, что этот продукт не производится нами", — сказал Й. Хаймс.

Увидев фотографии читателя, представители компании также отметили, что они не наклеивают на свою продукцию белые печатные этикетки.

"Как вы можете видеть, задняя этикетка не является оригинальной печатной этикеткой. Мы не работаем со "штампом" на этикетке из белой бумаги. Мы постараемся установить настоящего производителя этого продукта, чтобы решить этот вопрос", — заверил Й. Хаймс.

Он добавил, что в пятницу фотографии вина были также размещены неизвестным пользователем на профиле компании в Google. Компания обратилась в Google с просьбой удалить фотографии из-за этой вводящей в заблуждение информации.

Вина (ассоциативное фото)
Вина (ассоциативное фото) / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ответственность за правильную маркировку несет производитель

Когда LRT.lt связался с сетью супермаркетов Rimi, ее представитель Габриэле Шеренене сказала, что компания закупает вино, о котором упоминает читатель, непосредственно у немецкой компании Weinmanufaktur Faber, производителя этого вина. Компания несет ответственность за этикетки на литовском языке, но в данном случае кажется, что компания поместила на литовскую этикетку не свою информацию, а информацию вышеупомянутой компании.

"Поставщик по договору гарантирует нам, что товар будет промаркирован правильно и корректно. В договоре предусмотрен штраф за невыполнение провайдером этого обязательства", — сказала Г. Шеренене.

Она добавила, что ошибка будет немедленно исправлена.

"Мы понимаем актуальность проблемы этикетки, следим за дебатами в обществе и будем реагировать с учетом всех вышеперечисленных критериев", — добавила Г. Шеренене.

LRT.lt также пытался связаться с винодельческой компанией Weinmanufaktur Faber, но компания не ответила на неоднократные запросы до публикации статьи.

Вино, купленное читателем
Вино, купленное читателем
Вина (ассоциативное фото)
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