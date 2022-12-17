В Национальном театре оперы и балета Литвы – рождественская премьера

Литовский национальный театр оперы и балета завершает год премьерой – на большой сцене театра состоится долгожданный балетный спектакль «Заколдованные глаза». Он создан по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Песочный человек» (музыка Вольфганга Амадея Моцарта).

По словам генерального директора театра Йонаса Сакалаускаса, премьерная постановка будет интересна и подросткам, и взрослым зрителям.

«В репертуаре театра не хватает спектаклей для всей семьи, спектаклей, которые рассказывают о светлом и прекрасном. А спрос на такие постановки очень высок. Надеюсь, что «Заколдованные глаза» станет настоящим рождественским подарком нашим зрителям», - говорит Й. Сакалаускас.

Репетиция балета «Заколдованные глаза» / фото М. Алексы/LNTOB

Новый балет прекрасно вписывается в репертуарные планы театра, поскольку в следующем сезоне Литовский национальный театр оперы и балета планирует представить оперу Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана», а через несколько лет – новую постановку балета Лео Делиба «Коппелия», посвященную 100-летию литовского балета.

Автор либретто спектакля «Заколдованные глаза» и хореограф – Эдита Стундите, музыкальный руководитель – Йонас Шимкус, сценография и костюмы – Индре Пачесайте, автор фрагментов электронной музыки – Матулявичюте.

Эдита Стундите / фото М. Алексы/LNTOB

По словам Э. Стундите, главная идея балета заключается в том, что «ни одно устройство, ни один гаджет никогда не заменит настоящего человека – с душой, с живыми глазами. Это особенно важно в наше время, когда мобильные телефоны, компьютеры стали частью нашей жизни».

Хореограф также отметила, что новая постановка не предназначена для очень маленьких зрителей, а скорее для детей 7-12 лет, способных самостоятельно следить за сюжетом сказки в танце.