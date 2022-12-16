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2022.12.16 15:59

Пассажиры в Литве жалуются на переполненность и хаос в рождественских поездах

РМ
Робертас Мацюс, LRT.lt 2022.12.16 15:59
Рождественский поезд
Рождественский поезд / AA STUDIO nuotr.

Проблемы в рождественском поезде испортили праздничное настроение жительнице Вильнюса, которая заранее купила билеты и была вынуждена искать себе место по всему вагону, потому что поезд был переполнен. Lietuvos geležinkeliai заявляет, что отмечает рост пассажиропотока и рассматривает вопрос о том, как оправдать ожидания пассажиров, купивших билеты заранее.

"Ни клиентов, ни сотрудников не уважают"

Пассажирка поезда Йоне рассказала LRT.lt, что она вместе с семьей купила билеты на рождественский поезд за 8 дней до поездки.

"Поезд прибыл за 5 минут до отправления, и платформа была полна людей. Все, конечно, спешили, а мы искали первый вагон, на который купили билеты. Оказалось, что первого вагона, который был указан в билете, вообще нет. Нам сообщили, что места не отмечены в билете. Поезд до Каунаса был переполнен. На обратном пути в Вильнюс я увидела, что в новом билете уже указан второй вагон", — сказала она.

По словам Йоне, поездка на рождественском поезде, вероятно, ориентирована на семьи с детьми, но ее реализация, по крайней мере, пока оставляет желать лучшего.

"В данном случае мы ехали с тремя маленькими детьми, и мы не могли сидеть все вместе, коляска находилась в другом вагоне. Это такой беспорядок. Например, проводник сказал, что в поезде до Клайпеды уже есть маркированные места, потому что там другая система. Это означает, что в Lietuvos geležinkeliai существует система, при которой пассажирам предоставляются места, но они ею не пользуются [при поездке в Каунас]. Мне кажется, таким образом компания не уважает ни своих пассажиров, ни своих сотрудников", — сказал пассажирка.

Она добавила, что в поезде в Каунас, люди сидят где угодно, потому что политика компании это позволяет.

Рождественский поезд
Рождественский поезд / AA STUDIO nuotr.

"Мы говорили с семьей о том, что купим билеты в первый вагон и тогда будем сидеть все вместе, но в данном случае, пассажиры садятся где угодно. Конечно, я уверена, что маршрут обычно не переполнен, но это особенный, рождественский поезд, и я представляю, как компания хочет, чтобы на него село как можно больше людей. Но в этом случае вы не можете быть уверены, будет ли у вас место или вы будете сидеть не рядом со своими детьми, потому что места нет. В поезде не было рождественского настроения", — говорит Йоне.

Количество пассажиров увеличилось

Котрина Дзикарайте, партнер по коммуникациям компании Lietuvos Geležinkeliai, прокомментировала LRT.lt, что пассажирская транспортная компания LTG Link стремится обеспечить устойчивые, комфортные и безопасные поездки на поездах для всех пассажиров.

"В связи с праздничным сезоном мы наблюдаем увеличение пассажиропотока с начала декабря. Возвращение в этом году праздничных поездов на маршрутах Вильнюс-Клайпеда и Вильнюс-Каунас также вызывает большой интерес, поскольку компания стремится создать праздничное настроение и побудить людей чаще ездить на поездах. Стоимость билетов на праздничные поезда такая же, как и на обычные поезда на этих маршрутах", — сказала она.

Рождественский поезд
Рождественский поезд / AA STUDIO nuotr.

По словам К. Дзикарайте, маршрут Вильнюс-Каунас является самым популярным в стране, причем пассажиры едут как на конечную остановку, так и до других участков маршрута.

"Кроме того, некоторые пассажиры садятся в поезд без билета и покупают его у контролера, поэтому на всех поездах резервируются дополнительные места", — сказала она. Она также уточнила, что люди могут стоять в поезде, если нет возможности сесть.

Переполненные поезда могут причинять неудобства

По словам Дзикарайте, в поездке действительно участвовало рекордное количество людей: около 400 пассажиров на разных участках.

"На рейсе в выходные дни, о котором идет речь, в поезде было очень большое количество пассажиров, не купивших билеты заранее, в результате чего люди, купившие билеты заранее, могли остаться без мест. Мы ценим интерес клиентов к поездкам на поезде, но мы понимаем, что переполненность может причинить неудобства", — сказала она.

Рождественский поезд
Рождественский поезд / „LTG Link“ nuotr.

Для удобства пассажиров праздничные поезда Вильнюс-Каунас в этом году курсируют ежедневно шесть раз в день, то есть три раза туда и три раза обратно, а тем, кто может более гибко подходить к времени праздничных поездок, компания предлагает путешествовать на рождественских поездах в будние дни.

После обращения LRT.lt компания выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что для обеспечения комфортных поездок, начиная с 16 декабря, билеты на праздничные поезда по маршруту Вильнюс-Каунас, курсирующие по пятницам-воскресеньям и в праздничные дни, будут продаваться только заранее и не будут продаваться на борту. Билеты на все остальные услуги, организованные компанией, будут продаваться в обычном режиме.

Перед посадкой пассажиров в рождественский поезд билеты будут проверяться проводником сразу же.

Рождественский поезд
Рождественский поезд
Рождественский поезд
Рождественский поезд
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