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2022.12.15 13:46

Сейм Польши признал Россию государством – спонсором терроризма

РC
Радио «Cвобода» 2022.12.15 13:46
Сейм Польши
Сейм Польши / AP nuotr.

Нижняя палата Национальной Ассамблеи Польши признала Россию государством, которое поддерживает терроризм. Об этом говорится в одобренном в среду Сеймом постановлении.

Как указано в документе, Россия "систематически нарушает права человека, международное право и Устав ООН, ряд других обязательств", "атакует территории других государств, совершает вооруженные нападения, военные преступления и геноцид". Также отмечается, что Россия "занимается враждебной экономической деятельностью", в частности, в сфере энергетики.

В Кремле, комментируя в четверг действия польского Сейма, заявили, что Москва расценивает решение как "антироссийскую истерику". "Продолжается антироссийская истерика, так к этому и относимся", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее в связи с российским военным вторжением в Украину парламенты нескольких стран объявили Россию спонсором терроризма или террористическим режимом. Такую же резолюцию одобрил и Европейский парламент.

В Конгресс США уже несколько раз вносились аналогичные документы, однако ни один из них до сих пор не был принят. При этом недавно комитет американского Сената по международным отношениям одобрил резолюцию о признании действий России против Украины геноцидом украинского народа. Инициаторы документа предложили президенту Джо Байдену ввести санкции в рамках "акта Магнитского" против людей, причастных к геноциду.

Россия отрицает, что ее военные намеренно убивали мирных жителей в Украине. Распространение информации об убийствах может грозить уголовным преследованием по статье о фейках об армии.

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