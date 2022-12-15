Советник министра обороны Украины: если белорусские войска войдут в нашу страну, нам придется их убивать

Юрий Сак, советник министра обороны Украины, рассказал ЛРТ, что армия страны полна решимости продолжать борьбу за каждый миллиметр украинской земли. В то время как собственные ресурсы России могут истощаться, говорит он, страна-агрессор ищет альтернативы, чтобы заменить свой ракетный арсенал ракетами из других стран.

- 14 декабря по Киеву было выпущено 13 беспилотников, и все они были сбиты. Это гораздо более скромная атака, чем та, которую мы видели раньше, когда их было несколько десятков. Как вы можете это объяснить?

- Трудно объяснить, почему они выпустили так мало беспилотников. Я не хочу строить догадки, но как вы, вероятно, знаете, в последние месяцы было гораздо меньше атак беспилотников. Мы предположили, что в какой-то момент у России закончились запасы беспилотников, и, возможно, они получили новую партию от партнера - Ирана. Поэтому трудно объяснить почему, но самое главное для нас то, что мы сбили 13 из 13. Это очень хороший результат для наших сил противовоздушной обороны.

Юрий Сак, советник министра обороны Украины / LRT stop kadras

- Украинская разведка сообщает, что российские силы ранее наносили удары по Украине ракетами, которые были получены от самой Украины в 1994 году после Будапештского меморандума. По Вашему мнению, не является ли этот факт сам по себе иллюстрацией того, что арсенал России находится на грани истощения?

- Как мы уже неоднократно говорили, мы находимся в разгаре беспрецедентной по своим масштабам войны. Например, интенсивность артиллерийских обстрелов в таких местах, как Бахмут, артиллерийские обстрелы в Мариуполе, в Северодонецке, в Чернигове, в Харькове - это очень интенсивная война. Мы знаем, что по нему наносятся ракетные удары. Наверное, нет в мире страны, которая могла бы выдержать такой интенсивный обстрел, независимо от того, насколько велика эта страна.

Уже было восемь крупномасштабных ракетных ударов по Украине, один раз более 100, один раз более 60, один раз более 80, и, конечно, это не считая ежедневных ракетных ударов, потому что они никогда не прекращаются. Помимо этих масштабных обстрелов, ежедневно, в зависимости от дня, по Украине выпускается 5-10 ракет. Понятно, что ресурсы России должны идти в ногу со временем, но в то же время нас немного беспокоит, что они все еще способны производить новые ракеты. Даже в 2022 году, после введения всех санкций, Россия все еще производит ракеты.

Второе, что нас беспокоит, и мы говорим об этом с нашими международными партнерами, это то, что Иран планирует поставлять России баллистические ракеты. Это делают и другие страны, например, Северная Корея. Таким образом, хотя собственные ресурсы России могут истощаться, в то же время она ищет альтернативы. Мы надеемся, что международное сообщество не позволит России заменить свой ракетный арсенал ракетами из тех стран, которые могут поставлять ракеты России, пусть даже тайно.

Война в Украине / AP nuotr.

- Завершено соглашение с США по системам противовоздушной обороны Patriot. Это элитная система противовоздушной обороны, и лишь немногие европейские страны ею обладают. Одна батарея стоит около 1 миллиарда евро. Сколько таких систем вы получите из Америки?

- Не знаю, говорил ли я об этом раньше в вашей программе, но Министерство обороны Украины придерживается политики отказа от комментариев по поводу будущих поставок военной помощи. Мы даем комментарии только тогда, когда системы вооружений достигают Украины и когда они эффективно используются на поле боя.

Мы не только запросили системы ПВО Patriot, но и другие, например, системы ПВО Iris-T из Германии, и мы получили системы NASAMS из США. Мы надеемся, что следующим шагом станут системы Patriot.

Тот факт, что сейчас это обсуждается в Соединенных Штатах, является хорошим знаком. Однако следует помнить, что Украина - большая страна, поэтому одна или две дополнительные системы ПВО не решат всех проблем. Мы должны продолжать убеждать наших партнеров поставлять больше средств ПВО, потому что, повторяю, Украина - одна из самых больших по площади стран Европы. И совершенно очевидно, что Россия не планирует прекращать свой ракетный террор, поэтому нам нужны все системы ПВО, которые мы можем получить. Будем надеяться, что Patriot дойдет до Украины и будет включен в наши существующие средства противовоздушной обороны.

- Системы Patriot - это системы обороны дальнего радиуса действия, предназначенные для поражения целей на расстоянии 100 и более километров. Предусмотрели ли вы места, где они будут размещены?

- Вы задаете вопросы, на которые я не могу ответить. Я не сомневаюсь, что ваш телеканал очень популярен, и многие люди смотрят его, но мы бы не хотели, чтобы некоторые из них знали, где находятся эти системы.

Мы должны защитить нашу критическую инфраструктуру. Вы видели, что более 50% электросетей Украины были серьезно повреждены в результате ракетных обстрелов, и нам необходимо защитить нашу критическую инфраструктуру, наши крупные города. Я не сомневаюсь, что вы видели, что Россия сейчас атакует такие города, как Херсон, в Киеве, Харькове постоянно идет боевая тревога ПВО, и у нас есть ряд объектов, которые мы должны защитить, включая линию фронта, потому что системы ПВО должны быть использованы для помощи украинской армии в ее контрнаступлении. В целом, это наши планы по системам противовоздушной обороны.

Война в Украине / AP nuotr.

- Продолжают поступать сообщения о перемещениях в Беларуси. Украина, как говорят, готова к возможному нападению, если оно произойдет. Поговаривают даже, что нападение или провокация планируются на определенное время - Рождество или Новый год. Какой информацией вы располагаете по этому поводу?

- Мы знали об угрозе возможного вторжения с белорусской территории на протяжении всей этой войны. Я не думаю, что за последние 9 месяцев или более была хоть одна неделя, когда в Беларуси вблизи границы с Украиной не проводились какие-то военные тренировки, перегруппировки войск, передвижение бронетехники. Поэтому, конечно, мы знаем об этом риске, и мы все это время готовились к защите Украины, если этот риск станет реальностью.

Но в то же время украинские вооруженные силы сейчас не испытывают недостатка в ресурсах и войсках, поэтому мы сможем защитить нашу страну с любого направления: с севера, с юга, а также с востока, где сейчас идут самые тяжелые бои. Но мы надеемся, что Беларусь в конечном итоге не вторгнется в Украину, не решится на это.

Судя по их предыдущему поведению, да, они используют передвижение войск, чтобы послать сигнал, возможно, но мы почти уверены, что Беларуси это не нужно, что Беларусь не хочет быть вовлеченной в войну. Но если их войска войдут в Украину, нам придется бить их, убивать их войска, а мы этого не хотим. Они понимают, что украинские вооруженные силы сейчас очень хорошо подготовлены, и они понимают, что если, не дай Бог, они решат вторгнуться в нашу страну, последствия будут для них очень тяжелыми. Мы надеемся, что они не потеряют здравый смысл, что они останутся на своей земле и не присоединятся к этой войне.

- Украинцы в целом проявляют инициативу на фронте в настоящее время. Мы наблюдаем рост числа нападений и взрывов в Мелитополе. Скоро ли будет освобожден Мелитополь?

- Мы никогда не раскрываем наши будущие действия, потому что я не сомневаюсь, что вы понимаете, что внезапность на войне - очень важный фактор успеха любой военной операции. Вы видели большую инициативу украинских вооруженных сил в освобождении Харьковской области от агрессора. Одной из причин этого было то, что мы не пошли и не сказали, что нашей следующей целью будет нападение на силы агрессора в Харькове.

Мы всегда говорили и постоянно повторяем, что каждый город, поселок, село жизненно важны для нас, для украинцев, для украинской армии, и что мы боремся за каждый метр нашей земли, и мы полны решимости продолжать борьбу.

Наш министр обороны Алексей Резников недавно сказал на пресс-конференции, что температура сейчас такая, что на многих участках земли, где идут боевые действия, есть грязь. Действия на линии фронта несколько замедлились, но в то же время, как только земля замерзнет и колесная военная техника сможет двигаться быстрее, мы восстановим темп и продолжим вытеснять врага с нашей территории.

Мы не хотим, чтобы эта война затягивалась, потому что с каждым новым днем страдает наш народ. Мы знаем это, мы объясняем это нашим партнерам, и нам нужно больше оружия, танков, бронемашин, истребителей, артиллерии, чтобы добиться успеха в нашем наступлении. Пока результат выглядит хорошо с точки зрения политического отношения наших международных партнеров. Так что скрестим пальцы, победа не за горами.