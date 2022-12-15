Зима в Вильнюсе

Новости

7 мин. назад

Погода: на смену снегопадам придут морозы

Школа

Новости

12 мин. назад

Обзор школ национальных меньшинств: 65% польских и русских детей приходят в школы без знания литовского языка

Война России против Украины

Новости

29 мин. назад

Эстонская компания помогает России получать иностранные компоненты для оружия — расследование Reuters

Матч Франция - Марокко

Новости

34 мин. назад

Во Франции уличные беспорядки после матча Франция - Марокко

Мантас Кведаравичюс

Новости

58 мин. назад

Невеста Кведаравичюса возмущена отсутствием ее фамилии в числе авторов "Мариуполя-2"

Иван Фёдоров

Новости

15 ч. назад

Мэр Мелитополя и лауреат премии Сахарова Иван Фёдоров: Мы готовы жить без света, но не готовы отдать наши территории

Центральный Каунаский главпочтамт

Новости

16 ч. назад

Главпочтамты Каунаса и Клайпеды будут переданы в управление Центру культурной инфраструктуры

Херсон (ассоциативное фото)

Новости

16 ч. назад

Российские бомбёжки повредили здание администрации в Херсоне

Департамент миграции

Новости

16 ч. назад

С 2023 года вид на жительство в Литве будет выдаваться в 34 странах мира

Наука

Новости

17 ч. назад

В Каунасе откроют экспозицию "Остров науки" стоимостью 5 млн евро: она затрагивает различные актуальные темы

В Европарламенте вручили премию Сахарова украинскому народу

Новости

17 ч. назад

В Европарламенте вручили премию Сахарова украинскому народу

Р.Валатка

Новости

17 ч. назад

Римвидас Валатка. Военное Рождество

Буллинг (ассоциативное фото)

Новости

17 ч. назад

"Рекомендую увольняться". Создатель сайта о буллинге: Этот феномен имеет очень древние корни, начиная с травли Иисуса Христа

Газ

Новости

18 ч. назад

Кабмин утвердил компенсации жителям за газ и электричество с января

Facebook

Новости

18 ч. назад

Компания Meta активно блокирует посты о войне России в Украине - в Литве следят на ситуацией

Олаф Шольц

Новости

19 ч. назад

Шольц: Путин просчитался, недооценив единство Запада

Новости

2022.12.15 08:38

Во Франции уличные беспорядки после матча Франция - Марокко

РC
Радио «Cвобода» 2022.12.15 08:38
Матч Франция - Марокко
Матч Франция - Марокко / AP nuotr.

В ночь со среды на четверг после окончания футбольного матча между командами Франции и Марокко в Париже футбольные фанаты устроили массовые беспорядки. Марокко до 1956 года была французской колонией, и во Франции проживает множество выходцев из этой страны. После того, как вечером в среду на чемпионате мира в Катаре французы обыграли марокканцев, болельщики французской сборной вышли на улицы Парижа, чтобы отпраздновать победу, а болельщики марокканской - чтобы выразить свои чувства из-за поражения.

Между группами болельщиков начались стычки. Владельцы магазинов в центре Парижа заранее знали, что независимо от исхода матча в среду будут стычки фанатов, и закрыли свои бизнесы, а витрины защитили бронешторами. Тем не менее к главному проспекту Парижа - Елисейским полям - стянуты сотни машин полиции, а в целом во Франции привлечены к сверхурочной работе около 10 тыс. полицейских. Фанаты обеих сборных жгут пиротехнику и устраивают драки. Сообщения о беспорядках поступают также из окрестностей Парижа, из Ниццы, Лиона и Брюсселя.

Сборная Франции вечером в среду победила марокканскую команду со счётом 2:0. Таким образом, она выходит в финал, где 18 декабря сыграет со сборной Аргентины. Сборная Марокко 17 декабря сыграет с командой Хорватии за третье место в чемпионате мира. Это первый случай, когда африканская страна добилась таких высот в футболе.

Радио "Свобода"

# В мире
Зима в Вильнюсе
9 мин. назад

Погода: на смену снегопадам придут морозы

Школа
14 мин. назад

Обзор школ национальных меньшинств: 65% польских и русских детей приходят в школы без знания литовского языка

Война России против Украины
31 мин. назад

Эстонская компания помогает России получать иностранные компоненты для оружия — расследование Reuters

Мантас Кведаравичюс
1 ч. назад

Невеста Кведаравичюса возмущена отсутствием ее фамилии в числе авторов "Мариуполя-2"

Иван Фёдоров
Интервью LRT.lt 6
15 ч. назад
Интервью LRT.lt

Мэр Мелитополя и лауреат премии Сахарова Иван Фёдоров: Мы готовы жить без света, но не готовы отдать наши территории

6
Центральный Каунаский главпочтамт
16 ч. назад

Главпочтамты Каунаса и Клайпеды будут переданы в управление Центру культурной инфраструктуры

Херсон (ассоциативное фото)
16 ч. назад

Российские бомбёжки повредили здание администрации в Херсоне

Департамент миграции
16 ч. назад

С 2023 года вид на жительство в Литве будет выдаваться в 34 странах мира

Наука
17 ч. назад

В Каунасе откроют экспозицию "Остров науки" стоимостью 5 млн евро: она затрагивает различные актуальные темы

В Европарламенте вручили премию Сахарова украинскому народу
17 ч. назад

В Европарламенте вручили премию Сахарова украинскому народу

Телефонные мошенники (ассоциативное фото)
6
2022.12.14 10:20

Политбеженец из России стал жертвой мошенников в Литве: "Это было потрясающе профессиональное шоу"

6
Мигранты
Интервью LRT.lt 7
2022.12.14 13:00
Интервью LRT.lt

Amnesty International критикует Литву: выталкивать людей в Беларусь и хвастаться этим - противозаконно

7
Полиция
2022.12.14 11:20

В Каунасе найдено тело 13-летней девочки

Буллинг (ассоциативное фото)
Интервью LRT.lt
2022.12.14 15:25
Интервью LRT.lt

"Рекомендую увольняться". Создатель сайта о буллинге: Этот феномен имеет очень древние корни, начиная с травли Иисуса Христа

Рига
2022.12.14 11:53

25 000 жителей Латвии к осени должны будут подтвердить знание госязыка

Департамент миграции
2022.12.14 16:28

С 2023 года вид на жительство в Литве будет выдаваться в 34 странах мира

Иван Фёдоров
Интервью LRT.lt 6
2022.12.14 18:01
Интервью LRT.lt

Мэр Мелитополя и лауреат премии Сахарова Иван Фёдоров: Мы готовы жить без света, но не готовы отдать наши территории

6
Facebook
2022.12.14 14:14

Компания Meta активно блокирует посты о войне России в Украине - в Литве следят на ситуацией

Р.Валатка
Комментарий
2022.12.14 15:40
Комментарий

Римвидас Валатка. Военное Рождество

Вильнюс
2022.12.14 09:24

Погода: снегопад не прекратится, но выглянет солнце