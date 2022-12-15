Эстонская компания помогает России получать иностранные компоненты для оружия — расследование Reuters

Несмотря на санкции, призванные лишить Кремль импорта иностранных электронных компонентов, которые используются в оружии, применяемом против Украины, Россия продолжает получать западную электронику, говорится в расследовании Reuters о каналах обхода антироссийских санкций, которое было сделано совместно с лондонским оборонно-аналитическим центром Royal United Services Institute.

По данным агентства, объем импорта электроники в РФ с апреля по ноябрь составил $2,6 млрд, из них как минимум $777 млн пошло на закупки у западных производителей.

Журналистам удалось получить документы российской таможенной службы, согласно которым оптовый торговец электронными компонентами Elmec Trade Oü, базирующийся в Таллинне, уже после нападения ВС РФ на Украину поставил в Россию чипы американских производителей на миллионы долларов.

«Elmec Trade Oü в период с 1 апреля по 31 октября отправил в Россию товаров на сумму не менее 17 миллионов долларов, согласно данным российской таможни. Среди них были чипы производства Analog Devices и других американских производителей, как показывают отчеты», — сказано в публикации.

Гендиректор Elmec Trade Oü Александр Фоменко рассказал Reuters, что компания соблюдает все экспортные ограничения, а большая часть нынешних заказов — прошлогодние.

Полупроводники и другое оборудование, как выяснило агентство, также продолжает поступать в Россию через Турцию и Гонконг

В начале декабря издание The New York Times выяснило, что часть российских крылатых ракет, выпущенных по Украине в конце ноября, была произведена спустя несколько месяцев после того, как страны-члены ЕС ввели санкции, направленные на то, чтобы лишить Москву компонентов, необходимых для производства боеприпасов.