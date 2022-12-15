Школа

Новости

1 мин. назад

Обзор школ национальных меньшинств: 65% польских и русских детей приходят в школы без знания литовского языка

Война России против Украины

Новости

17 мин. назад

Эстонская компания помогает России получать иностранные компоненты для оружия — расследование Reuters

Матч Франция - Марокко

Новости

22 мин. назад

Во Франции уличные беспорядки после матча Франция - Марокко

Мантас Кведаравичюс

Новости

46 мин. назад

Невеста Кведаравичюса возмущена отсутствием ее фамилии в числе авторов "Мариуполя-2"

Иван Фёдоров

Новости

14 ч. назад

Мэр Мелитополя и лауреат премии Сахарова Иван Фёдоров: Мы готовы жить без света, но не готовы отдать наши территории

Центральный Каунаский главпочтамт

Новости

15 ч. назад

Главпочтамты Каунаса и Клайпеды будут переданы в управление Центру культурной инфраструктуры

Херсон (ассоциативное фото)

Новости

16 ч. назад

Российские бомбёжки повредили здание администрации в Херсоне

Департамент миграции

Новости

16 ч. назад

С 2023 года вид на жительство в Литве будет выдаваться в 34 странах мира

Наука

Новости

17 ч. назад

В Каунасе откроют экспозицию "Остров науки" стоимостью 5 млн евро: она затрагивает различные актуальные темы

В Европарламенте вручили премию Сахарова украинскому народу

Новости

17 ч. назад

В Европарламенте вручили премию Сахарова украинскому народу

Р.Валатка

Новости

17 ч. назад

Римвидас Валатка. Военное Рождество

Буллинг (ассоциативное фото)

Новости

17 ч. назад

"Рекомендую увольняться". Создатель сайта о буллинге: Этот феномен имеет очень древние корни, начиная с травли Иисуса Христа

Газ

Новости

18 ч. назад

Кабмин утвердил компенсации жителям за газ и электричество с января

Facebook

Новости

18 ч. назад

Компания Meta активно блокирует посты о войне России в Украине - в Литве следят на ситуацией

Олаф Шольц

Новости

19 ч. назад

Шольц: Путин просчитался, недооценив единство Запада

Мигранты

Новости

20 ч. назад

Amnesty International критикует Литву: выталкивать людей в Беларусь и хвастаться этим - противозаконно

Новости

2022.12.15 08:43

Эстонская компания помогает России получать иностранные компоненты для оружия — расследование Reuters

НГ
Новая газета – Балтия 2022.12.15 08:43
Война России против Украины
Война России против Украины / AP nuotr.

Несмотря на санкции, призванные лишить Кремль импорта иностранных электронных компонентов, которые используются в оружии, применяемом против Украины, Россия продолжает получать западную электронику, говорится в расследовании Reuters о каналах обхода антироссийских санкций, которое было сделано совместно с лондонским оборонно-аналитическим центром Royal United Services Institute.

По данным агентства, объем импорта электроники в РФ с апреля по ноябрь составил $2,6 млрд, из них как минимум $777 млн пошло на закупки у западных производителей.

Журналистам удалось получить документы российской таможенной службы, согласно которым оптовый торговец электронными компонентами Elmec Trade Oü, базирующийся в Таллинне, уже после нападения ВС РФ на Украину поставил в Россию чипы американских производителей на миллионы долларов.

«Elmec Trade Oü в период с 1 апреля по 31 октября отправил в Россию товаров на сумму не менее 17 миллионов долларов, согласно данным российской таможни. Среди них были чипы производства Analog Devices и других американских производителей, как показывают отчеты», — сказано в публикации.

Гендиректор Elmec Trade Oü Александр Фоменко рассказал Reuters, что компания соблюдает все экспортные ограничения, а большая часть нынешних заказов — прошлогодние.

Полупроводники и другое оборудование, как выяснило агентство, также продолжает поступать в Россию через Турцию и Гонконг

В начале декабря издание The New York Times выяснило, что часть российских крылатых ракет, выпущенных по Украине в конце ноября, была произведена спустя несколько месяцев после того, как страны-члены ЕС ввели санкции, направленные на то, чтобы лишить Москву компонентов, необходимых для производства боеприпасов.

# В мире# Эстония
Школа
1 мин. назад

Обзор школ национальных меньшинств: 65% польских и русских детей приходят в школы без знания литовского языка

Матч Франция - Марокко
22 мин. назад

Во Франции уличные беспорядки после матча Франция - Марокко

Мантас Кведаравичюс
46 мин. назад

Невеста Кведаравичюса возмущена отсутствием ее фамилии в числе авторов "Мариуполя-2"

Иван Фёдоров
Интервью LRT.lt 6
14 ч. назад
Интервью LRT.lt

Мэр Мелитополя и лауреат премии Сахарова Иван Фёдоров: Мы готовы жить без света, но не готовы отдать наши территории

6
Центральный Каунаский главпочтамт
15 ч. назад

Главпочтамты Каунаса и Клайпеды будут переданы в управление Центру культурной инфраструктуры

Херсон (ассоциативное фото)
16 ч. назад

Российские бомбёжки повредили здание администрации в Херсоне

Департамент миграции
16 ч. назад

С 2023 года вид на жительство в Литве будет выдаваться в 34 странах мира

Наука
17 ч. назад

В Каунасе откроют экспозицию "Остров науки" стоимостью 5 млн евро: она затрагивает различные актуальные темы

В Европарламенте вручили премию Сахарова украинскому народу
17 ч. назад

В Европарламенте вручили премию Сахарова украинскому народу

Р.Валатка
Комментарий
17 ч. назад
Комментарий

Римвидас Валатка. Военное Рождество

Телефонные мошенники (ассоциативное фото)
6
2022.12.14 10:20

Политбеженец из России стал жертвой мошенников в Литве: "Это было потрясающе профессиональное шоу"

6
Мигранты
Интервью LRT.lt 7
2022.12.14 13:00
Интервью LRT.lt

Amnesty International критикует Литву: выталкивать людей в Беларусь и хвастаться этим - противозаконно

7
Полиция
2022.12.14 11:20

В Каунасе найдено тело 13-летней девочки

Буллинг (ассоциативное фото)
Интервью LRT.lt
2022.12.14 15:25
Интервью LRT.lt

"Рекомендую увольняться". Создатель сайта о буллинге: Этот феномен имеет очень древние корни, начиная с травли Иисуса Христа

Рига
2022.12.14 11:53

25 000 жителей Латвии к осени должны будут подтвердить знание госязыка

Департамент миграции
2022.12.14 16:28

С 2023 года вид на жительство в Литве будет выдаваться в 34 странах мира

Иван Фёдоров
Интервью LRT.lt 6
2022.12.14 18:01
Интервью LRT.lt

Мэр Мелитополя и лауреат премии Сахарова Иван Фёдоров: Мы готовы жить без света, но не готовы отдать наши территории

6
Facebook
2022.12.14 14:14

Компания Meta активно блокирует посты о войне России в Украине - в Литве следят на ситуацией

Р.Валатка
Комментарий
2022.12.14 15:40
Комментарий

Римвидас Валатка. Военное Рождество

Вильнюс
2022.12.14 09:24

Погода: снегопад не прекратится, но выглянет солнце