25 000 жителей Латвии к осени должны будут подтвердить знание госязыка

Постоянный вид на жительство в Латвии могут потерять примерно 25 000 человек. До 1 сентября им необходимо подтвердить свои знания латышского языка на уровне А2, пишет Rus.ls.lv.

Требование касается бывших граждан и неграждан Латвии, которые после 1 мая 2003 года получили российское гражданство и живут в Латвии на основании постоянного вида на жительство.

«Мне бы хотелось, чтобы на вопрос »где я могу выучить латышский?« мы могли бы дать один конкретный ответ. Но, к сожалению, перед этим мы должны выяснить — какой статус имеет человек. Для жителей третьих стран или реэмигрантов есть различные финансовые каналы, за счет которых эти курсы обеспечиваются», — рассказала глава Фонда общественной интеграции Зайга Пуце.

Для граждан Латвии, для неграждан, или для тех, кто должен до 1 сентября сдать экзамен, такой централизованной системы нет.

В то же время парламентская комиссия по образованию концептуально одобрила предложение фонда расширить возможности изучения языка для всех желающих, но окончательное решение должны принять новое правительство и Сейм в рамках рассмотрения проекта бюджета на следующий год.



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