Amnesty International критикует Литву: выталкивать людей в Беларусь и хвастаться этим - противозаконно

После скандального пресс-релиза с критикой Украины за якобы неспособность в некоторых случаях защитить гражданское население от военных действий, Amnesty International подверглась осуждению со стороны консервативных политиков Литвы. Министерство иностранных дел призвало не приглашать Amnesty International на Национальный форум по правам человека в Вильнюсе, а сотруднику Amnesty International в Украине угрожали расправой.

LRT.lt встретился с руководителем организации по Европе, бывшим комиссаром Совета Европы по правам человека Нильсом Муйжниексом, который находится в Вильнюсе.



Критика Литвы

- Вы критиковали Литву за ее отношение к мигрантам. Как Вы думаете, что Литва должна делать во время этого миграционного кризиса через Беларусь, и какие меры лучше предпринять?

- Я в восторге от сегодняшней дискуссии, потому что вы говорите о том, что должно быть сделано по-другому. Представители министерств и неправительственных организаций ведут здесь рациональную дискуссию. В Латвии, например, сейчас невозможно говорить об этом рационально, правительство отрицает, что это проблема.

Нильс Муйжниекс / E. Blaževič / LRT nuotr.

Литве все еще необходимо создать систему, чтобы заявления рассматривались эффективно, чтобы люди возвращались в страну происхождения, если на них не распространяются меры защиты, и чтобы в случае необходимости им оказывалась помощь.

У Литвы есть возможность сделать это, как мы видели на примере украинских мигрантов поэтому, вероятно, можно было бы сделать то же самое и с другими национальностями.

Следующий шаг - изменить процедуры на границе, не отправлять людей обратно, не применять насилие, рассматривать каждый случай по существу - нуждается ли конкретный человек в защите или нет. Это трудно, когда у тебя такие неприятные соседи, как Беларусь, но я не думаю, что Литва должна сейчас сравнивать себя с Беларусью в том, какая страна более жестока к этим очень уязвимым людям. Особенно сейчас, когда погода стала холодной.

- Но есть ли действительно хорошие примеры того, как принимать мигрантов? То, что вы имеете в виду, прием всех мигрантов, — это политика, которую проводит любая страна?

- Да, ситуация во всей Европе не очень хорошая. Некоторые страны, например, Германия, все еще переселяют людей из Сирии и Афганистана (процесс, при котором Агентство ООН по делам беженцев решает, кто нуждается в убежище в данной стране, и эти люди отправляются в безопасные страны - LRT.lt), и в то же время принимают заявления о предоставлении убежища от людей, которые только что прибыли.

Легальных способов попасть в Европу не существует. Есть люди, которым не нужно убежище, но они не могут приехать сюда, чтобы работать, и поэтому они говорят, что едут просить убежище.

Мигранты / E. Mokrzeckos/LRT nuotr.

Почему мы анализировали Польшу, Литву и Латвию? Уровень миграции здесь не высок по сравнению с Южной Европой. Однако это подрывает весь европейский механизм защиты беженцев.



Мы считаем, что Европейская комиссия должна вмешаться, чтобы защитить систему. Объявлять чрезвычайное положение на несколько месяцев, выталкивать людей и хвастаться этим - объявлять, сколько людей вы сегодня отправили обратно [в Беларусь], отказывать им в возможности обротиться за убежищем - все это противоречит международному и европейскому праву. Мы хотим, чтобы Европейская комиссия высказалась также, осудила Литву и обеспечила соблюдение правил.

Права человека не перестают действовать во время войны

- Amnesty International не только критиковала Литву за ее политику в отношении мигрантов, но и впоследствии вновь отправилась сюда, чтобы проверить, меняется ли ситуация. Изменилось ли что-нибудь?

- Было обещано, что будет создано новое агентство по приему беженцев. То, что людей освобождают из-под стражи, - это очень хорошо. Условия жизни в центрах содержания под стражей, кажется, улучшились, и я хотел бы увидеть больше.

- Сегодня в Литве очень часто можно услышать, что да, конечно, есть права человека, есть свобода слова, но идет война. Можно ли сказать, что на войне, в условиях чрезвычайного положения, права человека вторичны?

- Мой ответ таков: даже если мы видим, как огромный сосед, диктатор, ведет войну и агрессию, совершает системные военные преступления, избавляется от верховенства закона, мы не должны следовать их примеру.

Мигранты / J. Bakaitės/LRT nuotr.

Украинцы сейчас борются за ценности, и мы должны попытаться удержать их в рамках нашей собственной системы. Это трудно, это дорого, это сложно, но мы не должны относиться к принципам как к формальностям. Потому что какова альтернатива? Следовать за Владимиром Путиным.

Я не считаю, что права человека и безопасность противоречат друг другу. Страна с хорошо функционирующей системой защиты прав человека более безопасна, чем та, в которой такой системы нет. Соседи, уважающие права человека и верховенство закона, более предсказуемы, чем диктатура под боком. Эти два принципа дополняют друг друга.

Конечно, это трудно. Миграция - это та область, где правительства чаще, чем в других вопросах, пытаются выбрать легкий путь. Можно проводить гуманную и рациональную миграционную политику, но это становится все труднее: мы видим высокий уровень насилия, пыток и смерти на всех окраинах Европы. И это приемлемо [для многих], потому что люди думают, что это отпугнет других мигрантов. Это ничего не дает, кроме дегуманизации наших собственных обществ. Если бы сдерживание работало, люди бы уже перестали ездить в Грецию, Испанию, Италию.

- Значит, пограничные заборы не останавливают миграцию?

- На самом деле, они просто отвлекают людей на другие, более опасные маршруты. Забор сам по себе не является нарушением; нарушением является избиение человека, когда он прибывает на границу, отправка его в страну, где с ним будут плохо обращаться.

Мигранты / AP nuotr.

Ошибки в Украине

- Давайте поговорим о скандале, в котором оказалась замешана ваша организация в связи с Украиной. Многие украинцы теперь с ненавистью отзываются об Amnesty International, обвиняя ее в том, что она якобы работает на Россию. Был ли тот доклад, критикующий Украину, ошибкой?

- Позвольте мне вернуться немного назад. Amnesty действует уже более 60 лет. Когда Россия напала на Украину, Amnesty осудила это как агрессию, хотя никогда в своей истории не делала этого и не заявляла о своей позиции в какой-либо войне из-за нейтралитета. На этот раз мы много говорили внутри организации и в конце концов решили: нет, на этот раз мы должны сказать, что Россия виновна.

В конце февраля наши коллеги из Бюро по Европе и Центральной Азии отправились в Украину и провели систематическое расследование российских военных преступлений. Они писали о Буче, Мариуполе, было несколько сообщений о применении Россией запрещенного оружия, о кассетных боеприпасах. В дополнение к этой работе они также собрали некоторую информацию о том, что делает Украина. Это законный вопрос во время войны, может ли Украина сделать что-то другое, может ли она сделать больше для защиты своих гражданских лиц. Мы считаем, что это разумный вопрос. Если кто-то считает, что это неразумный вопрос, мы с ним не согласны. Другой вопрос - как это было сделано.

Я сам был неприятно удивлен. Во-первых, это контекст. Другие организации также критиковали Украину во время войны - Организация Объединенных Наций и Human Rights Watch. Я думаю, что ошибка, которую совершили коллеги, заключалась в том, что они сосредоточились только на Украине.

Другое дело - формат, как это было сделано. Это был не отчет, а пресс-релиз. Этого недостаточно. Даже люди, которые нас поддерживали, говорили, что не могут сказать, правы ли мы, потому что нет достаточных доказательств. Это был неправильный формат для поднятия такого важного вопроса.

И третье - это процесс. Я был удивлен [отчетом], как и многие коллеги. И это плохо, потому что когда мы не говорим одним голосом, мы слабее.

И те же люди, которые опубликовали этот отчет, приложили немало усилий, чтобы рассказать о насильственном переселении украинцев в Россию, о фильтрационных лагерях, о положении пожилых людей во время войны. Мы продолжаем нашу работу, мы должны вернуть доверие наших партнеров в Украине, но мы будем продолжать нашу работу.

Нильс Муйжниекс / E. Blaževič / LRT nuotr.

- Но даже некоторые сотрудники разочаровались в организации, в которой они работали, как, например, отставка одного из соучредителей в Швеции.

- Да, глава Amnesty в Украине ушел. Это лишь доказательство того, что что-то было не так, если она не смогла, в конце концов, поддержать то, что мы написали. Ей угрожали расправой, поэтому ей пришлось уйти в отставку ради собственной безопасности, что очень жаль, потому что она была прекрасной коллегой. Но мы продолжаем свою работу в Украине.

- Вы хотели бы приехать на литовскую границу?

- Я думаю, что это будет сложно из-за ограничений. Наши коллеги были помещены под стражу в Медининкай и Кибартай. Не знаю, поехали бы они туда сейчас, но я больше не вижу в этом необходимости, потому что там гораздо меньше мигрантов.

Мигранты / AP nuotr.

- Часто говорят, что Литва не должна заботиться о мигрантах, потому что это экономические мигранты, лжецы и манипуляторы, и трудно поверить их рассказам. Как вы проверяете то, что они говорят?

- Да, одно дело, что они говорят, а другое дело, есть ли у них документальные доказательства, медицинские записи, можно ли проверить эти истории. Мы стараемся это делать.

Но любая функциональная прикладная система убежища должна уметь это делать. Откуда родом этот человек, грозит ли ему преследование, какова ситуация в его стране, регионе и городе происхождения? Можно ли связаться с людьми там и проверить его деятельность? Ему угрожали? Подвергался ли он насилию? Это сложно, потому что нужны переводчики, эксперты, но это часть системы, и каждую историю нужно проверять индивидуально.

Прежде всего, необходимо провести медицинское обследование, чтобы выяснить, подвергался ли человек пыткам. В конце концов, они оставляют следы. Все европейские страны с функционирующей системой предоставления убежища делают это.

Если окончательно решено, что человек не нуждается в защите, его можно отправить обратно. Пограничник - это не тот человек, который может определить, нуждается ли человек в убежище. В лесу этого делать нельзя.

- Сколько времени может занять эта процедура?

- Она варьируется, особенно в небольших странах, и бывают задержки. В идеале это занимает от шести месяцев до года. Я знаю, что так обстоит дело во Франции. Это не та процедура, которую можно сделать за несколько дней или неделю.