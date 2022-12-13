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2022.12.13 11:30

Миграционная служба Латвии попросила телеканал «Дождь» дать разъяснения по каждому работнику, который получил визу

НГ
Новая газета – Балтия 2022.12.13 11:30
Телеканал "Дождь"
Телеканал "Дождь"

Отзыв латвийской лицензии у телеканала «Дождь» не означает, что выданные работникам канала визы будут автоматически аннулированы. Управление по делам гражданства и миграции попросило телеканал дать разъяснения по каждому работнику: чем он будет заниматься после отзыва лицензии у телеканала. На основании этой информации миграционная служба будет принимать решения.

«Телеканалу выдали 13 виз. Цель была — обеспечить вещание телеканала. Среди получателей есть режиссеры, операторы, другие сотрудники. Поэтому сейчас, когда лицензия аннулирована, надо понять, сохранилась ли цель выдачи виз», — сказала в комментарии LSM глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе.

Она добавила, что «Дождь» собирается продолжить работу на платформе YouTube, что тоже можно считать созданием передач. «Поэтому мы написали этой компании, отправили вопросы о каждом человеке — пусть дадут пояснения, чем будет заниматься человек, и сохраняется ли изначальная цель получения визы», — пояснила Розе. Она добавила, что миграционная служба ожидает получить ответы до 20 декабря.

Майра Розе пояснила, что если у человека не будет работы, Латвия может предоставить визу по гуманитарным соображениям. «У нас есть журналисты, которым были выданы такие визы, чтобы они могли здесь находиться. Если человек не угрожает государственной безопасности, можно выдать ему выдать визу по гуманным соображениям, если таковые будут», — сказала она.
8 декабря «Дождь» прекратил вещание в Латвии, также транслировать телеканал отказались Литва и Эстония.

Напомним, вечером 1 декабря в эфир вышла программа «Здесь и сейчас», в которой ведущий Алексей Коростелев предложил всем, кто хочет рассказать о мобилизации в российской армии, писать на почту телеканала или в телеграм-бот.

«Многие из историй, написанных на наши почту и телеграм-бот, становятся опубликованными. И мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте», — сказал Коростелев.

2 декабря, после критики со стороны латвийских структур, «Дождь» уволил ведущего Алексея Коростелева из-за его «двусмысленного» высказывания. Ведущая новостей телеканала Екатерина Котрикадзе, объявляя об увольнении Коростелева, отметила, что тот произнес фразу о «помощи российским военнослужащим», а на «Дожде» это считают «ошибочным и категорически неприемлемым».

Служба госбезопасности Латвии оценила высказывание Коростелева, прозвучавшее в программе «Здесь и сейчас» 1 декабря. По мнению латвийских спецслужб, слова Коростелева можно оценивать как призыв оказывать материальную поддержку солдатам, мобилизованным в российские войска.

Новая газета – Балтия

# Телеканал "Дождь"
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