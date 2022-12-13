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2022.12.13 11:24

В Тракай установили рождественскую елку из солнечных батарей

LRT.lt
LRT.lt 2022.12.13 11:24
Тракайская рождественская елка
Тракайская рождественская елка / A. Aziulevičiaus nuotr.

В Тракай в выходные зажгли специальную рождественскую елку из модулей, работающих на солнечных батареях. Елка не только сама светится, но и после праздников будет служить городу: демонтированные модули отправятся в детские сады для производства "зеленой" электроэнергии.

Помощь в создании елки оказали энергетики. Елка представляет собой металлическую конструкцию, внутри которой установлено оборудование, позволяющее сохранять вырабатываемую энергию. К каркасу крепятся кронштейны и солнечные модули.

Одним из вызовов для строителей было то, что праздничное дерево находится на полуострове, где свирепствуют ветра, поэтому необходимо было рассчитать распределение веса в соответствии с направлениями ветра. Чтобы дерево не опрокинулось, его удерживают 6,5-тонные бетонные блоки.

Тракайская рождественская елка
Тракайская рождественская елка / A. Aziulevičiaus nuotr.

По окончании рождественского периода модули будут установлены на крыше других зданий, где они будут вырабатывать электроэнергию в течение как минимум 30 лет.

Дерево состоит из 42 крупных модулей и нескольких более мелких (мощностью около 15 кВт), таким образом, в текущих условиях они могут вырабатывать около 15 000 киловатт-часов в год. Это количество электроэнергии может полностью обеспечить три многоквартирных дома.

Тракайская рождественская елка
Тракайская рождественская елка
Тракайская рождественская елка
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