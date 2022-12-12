В Вильнюсе продолжается забастовка водителей

Новости

37 мин. назад

Бастующие в Вильнюсе водители озвучили свои требования: чего они хотят?

Снегопад в Вильнюсе

Новости

59 мин. назад

В понедельник из-за снегопада без электроснабжения остается около 3,7 тыс. потребителей

Снегопад в Вильнюсе

Новости

1 ч. назад

Литва: из-за снегопада в некоторые школы не смог попасть ни один учащийся, в других - проблемы с электричеством

А. Навальный

Новости

1 ч. назад

Навальный сообщил о психологическом давлении в колонии

В Литве озвучены лауреаты Национальной премии

Новости

1 ч. назад

В Литве озвучены лауреаты Национальной премии, среди них - Мантас Кведаравичюс

Владимир Путин

Новости

1 ч. назад

Путин отменил большую пресс-конференцию впервые за 10 лет

В. Путин

Новости

3 ч. назад

Главы МИД стран ЕС обсуждают санкции против России и Ирана

Мария Колесникова на протестах в Минске

Новости

3 ч. назад

«Не могла спать и теряла сознание». Cестра Колесниковой рассказала о здоровье, условиях содержания и письмах Марии

Рождество

Новости

4 ч. назад

Опрос: в этом году жители Литвы не склонны тратиться на рождественские подарки

Скорая помощь

Новости

5 ч. назад

Медики Литвы: наличие охраны в медицинских учреждениях остудило бы пыл агрессивных пациентов

Дом Москвы и мурал «Do Peremogi / До Победы»

Новости

5 ч. назад

Суд дал добро на снос Дома Москвы в Вильнюсе

Работа Бэнкси в Украине (Бородянка)

Новости

7 ч. назад

Художник Бэнкси продаст 50 копий своей работы для помощи Украине

Литовский Красный крест

Новости

7 ч. назад

За выходные Красный крест Литвы собрал 3,8 тыс. спальных мешков для Украины

Флаг России

Новости

8 ч. назад

"Роскомсвобода": в России за неделю заблокировали почти 15 тысяч ресурсов

Департамент миграции

Новости

8 ч. назад

Желающим получить литовские визы гражданам РФ и Беларуси - вопросы о войне в Украине

Снегопад и метель в Вильнюсе

Новости

9 ч. назад

В Литве зимняя сказка обернулась хаосом на дорогах: за час выпало 2 см снега, падают деревья, пробки на дорогах

Новости

2022.12.12 16:27

Навальный сообщил о психологическом давлении в колонии

РC
Радио «Cвобода» 2022.12.12 16:27
А. Навальный
А. Навальный / Reuters/Scanpix nuotr.

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о психологическом давлении со стороны администрации колонии. По словам политика, к нему в камеру в штрафном изоляторе подселили заключённого, который не соблюдает личную гигиену. Серия постов об этом появилась в твиттере оппозиционера.

По словам Навального, в небольших камерах, где второй человек находится на расстоянии вытянутой руки, поддержание гигиены имеет абсолютно принципиальное значение. "Проблемный в этом смысле зэк моментально сделает вашу жизнь невыносимой. Но все по закону. О чем и сообщает администрация с радостными и счастливыми улыбками в ответ на мое возмущение." - говорится в сообщениях от лица оппозиционера.

Навальный утверждает, что его новый сокамерник писал заявление о переводе в другую камеру. Администрация колонии ему отказала. Оппозиционеру пришлось с помощью "угроз, криков и призывов к совести" убедить сокамерника соблюдать личную гигиену. "Чувствую себя каким-то странным воспитателем в детском саду, где вместо детей бездомные, живущие на теплотрассе." - говорится в твиттере политика.

Ранее стало известно, что Алексея Навального отбывающего длительный срок в колонии строгого режима во Владимирской области, в восьмой раз отправили в штрафной изолятор. На этот раз он должен пробыть там 11 суток.

Алексей Навальный после отравления в августе 2020 года ядом "Новичок" находился на лечении в Берлине. В начале 2021 года политик вернулся в Россию, где его задержали прямо в аэропорту.

Сначала Навальному заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше", а затем судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии).

В середине июня 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове. Своё уголовное преследование Навальный и его сторонники называют политическим.

Радио "Свобода"

# В мире# Россия
В Вильнюсе продолжается забастовка водителей
38 мин. назад

Бастующие в Вильнюсе водители озвучили свои требования: чего они хотят?

Снегопад в Вильнюсе
1 ч. назад

В понедельник из-за снегопада без электроснабжения остается около 3,7 тыс. потребителей

Снегопад в Вильнюсе
6
1 ч. назад

Литва: из-за снегопада в некоторые школы не смог попасть ни один учащийся, в других - проблемы с электричеством

6
В Литве озвучены лауреаты Национальной премии
1 ч. назад

В Литве озвучены лауреаты Национальной премии, среди них - Мантас Кведаравичюс

Владимир Путин
1 ч. назад

Путин отменил большую пресс-конференцию впервые за 10 лет

В. Путин
3 ч. назад

Главы МИД стран ЕС обсуждают санкции против России и Ирана

Мария Колесникова на протестах в Минске
Эксклюзив LRT.lt 6
3 ч. назад
Эксклюзив LRT.lt

«Не могла спать и теряла сознание». Cестра Колесниковой рассказала о здоровье, условиях содержания и письмах Марии

6
Рождество
4 ч. назад

Опрос: в этом году жители Литвы не склонны тратиться на рождественские подарки

Скорая помощь
5 ч. назад

Медики Литвы: наличие охраны в медицинских учреждениях остудило бы пыл агрессивных пациентов

Дом Москвы и мурал «Do Peremogi / До Победы»
5 ч. назад

Суд дал добро на снос Дома Москвы в Вильнюсе

Дом Москвы и мурал «Do Peremogi / До Победы»
2022.12.12 12:01

Суд дал добро на снос Дома Москвы в Вильнюсе

Снегопад и метель в Вильнюсе
9
2022.12.12 08:31

В Литве зимняя сказка обернулась хаосом на дорогах: за час выпало 2 см снега, падают деревья, пробки на дорогах

9
Департамент миграции
2022.12.12 09:36

Желающим получить литовские визы гражданам РФ и Беларуси - вопросы о войне в Украине

Мария Колесникова на протестах в Минске
Эксклюзив LRT.lt 6
2022.12.12 14:11
Эксклюзив LRT.lt

«Не могла спать и теряла сознание». Cестра Колесниковой рассказала о здоровье, условиях содержания и письмах Марии

6
Скорая помощь
2022.12.12 12:06

Медики Литвы: наличие охраны в медицинских учреждениях остудило бы пыл агрессивных пациентов

Снегопад в Вильнюсе
6
2022.12.12 16:30

Литва: из-за снегопада в некоторые школы не смог попасть ни один учащийся, в других - проблемы с электричеством

6
Рождество
2022.12.12 13:23

Опрос: в этом году жители Литвы не склонны тратиться на рождественские подарки

Флаг России
2022.12.12 09:40

"Роскомсвобода": в России за неделю заблокировали почти 15 тысяч ресурсов

Работа Бэнкси в Украине (Бородянка)
2022.12.12 10:11

Художник Бэнкси продаст 50 копий своей работы для помощи Украине

Литовский Красный крест
2022.12.12 09:44

За выходные Красный крест Литвы собрал 3,8 тыс. спальных мешков для Украины