Литва: из-за снегопада в некоторые школы не смог попасть ни один учащийся, в других - проблемы с электричеством

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АМ
Аида Мураускайте, LRT.lt 2022.12.12 16:30
Снегопад в Вильнюсе
Снегопад в Вильнюсе / D. Umbraso/LRT nuotr.

Смилгяйская гимназия в Панявежском районе в понедельник работает дистанционно, так как из-за сложных погодных условий ни один ученик не смог прийти на занятия. 

Гимназия "Рагува" в том же районе также будет учиться дистанционно с завтрашнего дня по пятницу, так как 50% учеников сегодня отсутствовали на занятиях из-за непроходимых дорог или заболеваний. Метель заставила учащихся перейти на удаленное обучение и в столице.

Снегопад в Вильнюсе
Снегопад в Вильнюсе / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

"Ситуация сложная. И они снова прогнозируют снег. Каждая школа сама решает, как ей работать, учитывая реальную ситуацию", - сказал LRT.lt руководитель отдела образования, культуры и спорта Паневежисского района Альгирдас Кястутис Римкус.

Он сказал, что учебные заведения находят выход из ситуации, используя инструменты дистанционного образования, которые стали доступным в период пандемии.

В Паневежском районе, по словам Римкуса, 77% детей в детском саду "Науяместис" и 63% детей в детском саду "Крекенава" сегодня не пришли на занятия в обычное время. В других заведениях пропусков учащихся зафиксировано меньше.

Пандемия преподала хорошие уроки

Снегопад в Вильнюсе
Снегопад в Вильнюсе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Частная гимназия "Сауле" в Вильнюсе также решила в течение нескольких дней учиться дистанционно. Во вторник и среду учащиеся пятых классов и старше будут заниматься в домашнем режиме.

"Сегодня и так было сложно, а с учетом прогнозируемой снежной бури мы решили два дня работать удаленно. Сегодня было грустно, дети жаловались родителям, что у них контрольная и они не могут пойти в школу. В среду мы увидим, как будут развиваться события", - пояснила Ирена Баранаускене, директор гимназии.

По словам директора школы, половина учащихся шестого класса отсутствовала на занятиях. Больше всего отсутствующих было среди школьников из деревень Вильнюсского района.

До среды школа будет открыта только для детей начальной школы. Директор школы сказала, что внедрение дистанционного обучения во время пандемии нанесло большой ущерб, но и препадало хорошие уроки - теперь нет больше трудностей, когда природные условия или болезни заставляют приспосабливаться к новым условиям.

Возникают проблемы с электричеством

Снегопад в Вильнюсе
Снегопад в Вильнюсе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В Клайпедском районе Альгирдас Петравичюс, руководитель отдела образования и спорта муниципалитета, сказал, что ситуация не слишком сложная и что учебные заведения не рассматривают возможность дистанционного обучения. Однако перерывы в электроснабжении являются для учебных заведение проблемой.

"Например, сегодня не пришли 15% учеников Гаргждайской гимназии "Вайворикште". Так что ситуация на дорогах не трагична. С электроснабжением больше проблем. Есть деревни, где нет электричества. Поэтому в некоторых дошкольных учреждениях нет электричества", - сказал Петравичюс.

В Игналинском районе все школы открыты, идет учебный процесс, хотя некоторые ученики из отдаленных деревень не смогли приехать, сообщила LRT.lt Лина Ковалевскене, пресс-секретарь местного самоуправления.

"У руководителей школ есть возможность принять решение о введении дистанционного образования в случае особо плохих условий, но пока это не рассматривается. Дороги в районе интенсивно чистятся, и мы рассчитываем к вечеру добраться до всех отдаленных районов", - пояснила Ковалевскене.

Снегопад в Вильнюсе
Снегопад в Вильнюсе
Снегопад в Вильнюсе
Снегопад в Вильнюсе
Снегопад в Вильнюсе
Снегопад в Вильнюсе
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