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2022.12.12 14:40

Главы МИД стран ЕС обсуждают санкции против России и Ирана

РC
Радио «Cвобода» 2022.12.12 14:40
В. Путин
В. Путин / Фото AP

Министры иностранных дел Европейского союза в понедельник в Брюсселе обсуждают новый пакет санкций в отношении России и Ирана, а также дальнейшие шаги по оказанию помощи Украине.

Как сказал перед началом встречи глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, согласованы ещё не все положения санкционного пакета. Боррель выразил надежду на то, что решение будет принято сегодня или во вторник.

Не названные по имени европейские дипломаты, которых цитирует Reuters, выражают опасение, что Венгрия может попытаться заблокировать некоторые решения - с целью, в свою очередь, разблокировать предназначенные ей средства из фондов ЕС. "Это - своего рода дипломатия шантажа, которую мы бы предпочли не видеть, но это то, что есть" - приводит агентства слова дипломата.

Проект нового пакета санкций, представленный на прошлой неделе Еврокомиссией, включает в себя персональные санкции против почти 200 физических и юридических лиц, а также дальнейшие ограничения на экспорт в Россию товаров двойного назначения (включая, в частности, запрет на поставку беспилотников), санкции против трёх российских банков и четырёх телеканалов. По данным корреспондента РСЕ/РС, обсуждаемый документ уже смягчён по сравнению с первоначальным предложением.

Министры иностранных дел также должны рассмотреть новые санкции в отношении иранских граждан и организаций в связи с нарушениями Тегераном прав человека в ходе подавления протестов и поставкой дронов в Россию. "Мы собираемся одобрить очень жесткий пакет санкций", — заявил перед встречей Жозеп Боррель.

Министры также намерены пополнить на 2 миллиарда евро европейский фонд мира, который использовался странами ЕС для финансирования закупок оружия для Киева, но который в значительной степени был израсходован за почти 10 месяцев войны в Украине.

Сегодня также в режиме он-лайн должны пройти переговоры лидеров стран "Группы семи" (G7). В них примет участие и президент Украины Владимир Зеленский. Накануне он провёл по телефону переговоры с президентом США Джо Байденом. Как говорится в сообщении Белого дома, Байден отметил, что укрепление противовоздушной обороны Украины является приоритетным направлением в предоставлении оборонной помощи Киеву. Зеленский сообщил, что Украина "скоординировала позиции с Америкой", а также выступил с инициативой созвать Глобальный саммит мира, на котором обсуждалась бы так называемая украинская формула мира - предусматривающая возврат под контроль Украины всех аннексированных Россией территорий.

Радио "Свобода"

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