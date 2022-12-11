Медведев пригрозил Новой Зеландии "мощными средствами поражения"

Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал в телеграме, что Россия наращивает "производство наиболее мощных средств поражения", в том числе "основанных на новых принципах".

По его словам, это реакция на то, что "враг", по выражению Медведева, "окопался" не только в Украине (Медведев пишет о "Киевской губернии Малороссии"): "он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест".

К рассуждению о врагах Медведев перешёл, комментируя заявления представителей Украины о возможности ударов по российской территории. Он традиционно обрушился на них с оскорблениями. Прежде всего, судя по всему, имеется в виду секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, заявивший, что враг Украины находится за её границами вплоть до Владивостока.

Какое именно оружие имеет в виду Медведев, он не пояснил. На днях, однако, президент России Владимир Путин, выступая в Бишкеке, заявил, что Москва может "подумать" о том, чтобы взять на вооружение идеи превентивного и обезоруживающего ядерного удара – как он выразился, "наработки наших американских партнёров и их идеи обеспечения своей безопасности". При этом Путин заявил, что у России сейчас есть гиперзвуковое оружие, при помощи которого может быть нанесён такой удар, а у США – нет. Несколькими днями ранее Путин отказался исключить, что Россия может применить ядерное оружие первой. При этом он отметил, что сейчас доктрина предусматривает так называемый ответно-встречный, а не превентивный, удар.

Медведев ранее неоднократно в своём телеграм-канале намекал на возможность применения Россией ядерного оружия, угрожая Западу Апокалипсисом, Армагеддоном и тем, что там будет "гореть земля и плавиться бетон".

При этом заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и канцлер ФРГ Олаф Шольц недавно заявили, что странам Запада, по их мнению, удалось убедить Россию смягчить ядерную риторику и отказаться от планов применения против Украины тактического ядерного оружия.

Радио Свобода