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2022.12.11 12:52

Новый маршрут: из Вильнюса отправился первый поезд в Варшаву и Краков

LRT.lt
LRT.lt 2022.12.11 12:52
Из Вильнюса отправился первый поезд в Варшаву и Краков
Из Вильнюса отправился первый поезд в Варшаву и Краков / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Литовские железные дороги с 11 декабря начали отправлять поезда в Варшаву. Долгожданный международный железнодорожный маршрут обеспечит ежедневный доступ как к польской столице, так и ко второму по величине городу страны – Кракову. 

Новый маршрут обслуживается в сотрудничестве с польским перевозчиком «PKP Intercity».

Поезда между Литвой и Польшей будут следовать через крупные города по маршруту Вильнюс – Каунас – Варшава – Краков. Поезд «LTG Link» будет следовать из Вильнюса через Каунас в Моцкаву, где пассажирам будет предложено пересесть на польский поезд «PKP Intercity» и продолжить путешествие в выбранный ими польский город.

Из Вильнюса отправился первый поезд в Варшаву и Краков
Из Вильнюса отправился первый поезд в Варшаву и Краков / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Билеты на поезда до Польши уже с конца ноября можно было приобрести на сайте компании «LTG Link», через мобильное приложение компании и в кассах железнодорожных вокзалов, а также на сайте «PKP Intercity».

«Интерес пассажиров к этому маршруту превзошел ожидания – всего за две недели продажи билетов по каналам «LTG Link» в декабре месяце на этот маршрут было продано почти 1000 билетов», – говорит руководитель «LTG Link» Линас Баужис.

Из Вильнюса отправился первый поезд в Варшаву и Краков
Из Вильнюса отправился первый поезд в Варшаву и Краков / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Поезд будет отправляться из Вильнюса каждый день в 12:10, из Каунаса – в 13:20. Поезд прибудет на Центральный вокзал Варшавы в 20:13 по местному времени, в Краков – в 23:39. Из Кракова в Вильнюс поезд отправляется ежедневно в 04:01, а из Варшавы – в 07.35. Поезд прибывает в Каунас в 16:25, а в Вильнюс – в 17:34 по местному времени.

Поездка из Вильнюса в Варшаву с пересадкой займет около 9 часов. Стандартный билет до Варшавы будет стоить 25 евро, а стандартный билет до Кракова – 30 евро. Для детей до 12 лет предоставляются скидки. Ежедневные поезда в Варшаву также будут проходить через Белосток и другие польские города.

Из Вильнюса отправился первый поезд в Варшаву и Краков
Из Вильнюса отправился первый поезд в Варшаву и Краков / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Пассажирам напоминают, что это – международные перевозки, а потому необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. На этом международном маршруте также разрешается провозить личную ручную кладь, велосипеды (при условии предварительного приобретения услуги трансфера) и домашних животных при наличии всех необходимых документов. Фиксированная цена за велосипед составляет 10 евро, за провоз животного – 5 евро.

Из Вильнюса отправился первый поезд в Варшаву и Краков
Из Вильнюса отправился первый поезд в Варшаву и Краков
Из Вильнюса отправился первый поезд в Варшаву и Краков
Из Вильнюса отправился первый поезд в Варшаву и Краков
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