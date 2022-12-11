„Maisto bankas“

Новости

3 мин. назад

В декабре продуктовую и гигиеническую помощь получат более 210 тысяч жителей Литвы

Война России против Украины

Новости

17 мин. назад

В 2022 году в мире резко выросло число погибших журналистов

Юрий Фельштинский

Новости

18 мин. назад

Юрий Фельштинский: Чем больше народа гибнет, тем Путин величественнее себя ощущает

Паспорт гражданина Литвы

Новости

23 мин. назад

Паспорта Литвы, Латвии и Эстонии попали в топ-6 самых сильных паспортов мира

Мантас Кведаравичюс

Новости

43 мин. назад

Фильм Мантаса Кведаравичюса получил премию Европейской киноакадемии

Литовско-белорусская граница

Новости

1 ч. назад

В Литве предлагают продлить режим чрезвычайного положения на границах с Беларусью и Россией до 16 марта

Флаг LGBTQ+

Новости

2 ч. назад

Конгресс США принял законопроект о признании однополых браков

Валерий Панасюк

Новости

3 ч. назад

Профессор Панасюк: Хотите видеть настоящую Украину, поезжайте в Полтаву и Кропивницкий

Наталья Пинчук, Ян Рачинский и Александра Матвийчук

Новости

17 ч. назад

В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира

Гитанас Науседа

Новости

18 ч. назад

Науседа о предложении Беларуси перевозить украинское зерно: Это ловушка

Грант Уол

Новости

20 ч. назад

Американский журналист Грант Уол умер во время освещения матча ЧМ-2022 в Катаре

Нарендра Моди

Новости

21 ч. назад

Bloomberg: Премьер Индии Моди отказался от встречи с Путиным

Йенс Столтенберг

Новости

21 ч. назад

Столтенберг: Война в Украине может перерасти в войну с НАТО

Литовский Красный Крест

Новости

21 ч. назад

Литовский Красный Крест объявил сбор спальных мешков для Украины

Война России против Украины

Новости

22 ч. назад

Times: США дали Украине зеленый свет на удары по территории России

Энтони Блинкен

Новости

22 ч. назад

Белый дом объявил о передаче Украине средств для борьбы с дронами

Новости

2022.12.11 09:16

В 2022 году в мире резко выросло число погибших журналистов

D
DW 2022.12.11 09:16
Война России против Украины
Война России против Украины / AP nuotr.

По данным Международной федерации журналистов, в текущем году в мире погибли 67 сотрудников СМИ. Всплеск смертей отмечен на фоне войны в Украине, хаоса на Гаити и активности преступных группировок в Мексике.

Число сотрудников СМИ, погибших при выполнении своей работы, резко увеличилось в 2022 году на фоне войны в Украине, хаоса на Гаити и роста насилия со стороны преступных группировок в Мексике. Об этом говорится в ежегодном отчете Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ).

По данным базирующейся в Брюсселе организации, с начала года по всему миру погибли 67 журналистов и сотрудников СМИ по сравнению с 47 в прошлом году. Самой опасной страной для журналистов стала Украина, где во время освещения военного конфликта были убиты 12 работников СМИ - больше, чем в какой-либо другой стране в этом году. Большинство из них украинцы, но есть и представители других национальностей, например, американский режиссер-документалист Брент Рено. Многие смерти произошли в первые недели полномасштабного вторжения России, отмечает IFJ.

Сообщается, что "росту числа убийств также способствовали террор преступных организаций в Мексике и нарушение закона и порядка на Гаити". В этих странах погибли соответственно 11 и 6 журналистов. Еще 375 журналистов сидят в тюрьме за выполнение своей работы. Самые высокие показатели судимости среди сотрудников СМИ - в Китае, Мьянме и Турции. В прошлом году свободы были лишены 365 журналистов, говорится в отчете.

Тревожный сигнал для правительств

"Резкое увеличение числа убийств журналистов и других работников СМИ вызывает серьезную озабоченность и является еще одним тревожным сигналом для правительств по всему миру", - заявил генеральный секретарь IFJ Энтони Белланжер, призвав "принять меры в защиту журналистики - одного из ключевых столпов демократии".

Белланжер предупредил, что бездействие только подстегнет тех, кто стремится подавлять свободное распространение информации.

DW

# В мире# Война в Украине
„Maisto bankas“
4 мин. назад

В декабре продуктовую и гигиеническую помощь получат более 210 тысяч жителей Литвы

Юрий Фельштинский
10
19 мин. назад

Юрий Фельштинский: Чем больше народа гибнет, тем Путин величественнее себя ощущает

10
Паспорт гражданина Литвы
24 мин. назад

Паспорта Литвы, Латвии и Эстонии попали в топ-6 самых сильных паспортов мира

Мантас Кведаравичюс
44 мин. назад

Фильм Мантаса Кведаравичюса получил премию Европейской киноакадемии

Литовско-белорусская граница
1 ч. назад

В Литве предлагают продлить режим чрезвычайного положения на границах с Беларусью и Россией до 16 марта

Флаг LGBTQ+
2 ч. назад

Конгресс США принял законопроект о признании однополых браков

Валерий Панасюк
3 ч. назад

Профессор Панасюк: Хотите видеть настоящую Украину, поезжайте в Полтаву и Кропивницкий

Наталья Пинчук, Ян Рачинский и Александра Матвийчук
17 ч. назад

В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира

Видео
Гитанас Науседа
18 ч. назад

Науседа о предложении Беларуси перевозить украинское зерно: Это ловушка

Грант Уол
20 ч. назад

Американский журналист Грант Уол умер во время освещения матча ЧМ-2022 в Катаре

Война России против Украины
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.12.10 11:27
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Times: США дали Украине зеленый свет на удары по территории России

Грант Уол
2022.12.10 12:53

Американский журналист Грант Уол умер во время освещения матча ЧМ-2022 в Катаре

Гитанас Науседа
2022.12.10 15:06

Науседа о предложении Беларуси перевозить украинское зерно: Это ловушка

Наталья Пинчук, Ян Рачинский и Александра Матвийчук
2022.12.10 16:33

В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира

Видео
Нарендра Моди
2022.12.10 12:25

Bloomberg: Премьер Индии Моди отказался от встречи с Путиным

Йенс Столтенберг
2022.12.10 11:58

Столтенберг: Война в Украине может перерасти в войну с НАТО

Литовский Красный Крест
2022.12.10 11:46

Литовский Красный Крест объявил сбор спальных мешков для Украины

Валерий Панасюк
2022.12.11 06:30

Профессор Панасюк: Хотите видеть настоящую Украину, поезжайте в Полтаву и Кропивницкий

Литовско-белорусская граница
2022.12.11 08:25

В Литве предлагают продлить режим чрезвычайного положения на границах с Беларусью и Россией до 16 марта

Энтони Блинкен
2022.12.10 11:25

Белый дом объявил о передаче Украине средств для борьбы с дронами