Юрий Фельштинский: Чем больше народа гибнет, тем Путин величественнее себя ощущает

В телевизионной программе «Наша русская улица» зрители встретились с известным американским историком российского происхождения Юрием Фельштинским. Не так давно в Вильнюсе, в Национальной библиотеке имени Мартинаса Мажвидаса, он участвовал в презентации очередной своей книги, вышедшей в литовском переводе.

Книга «Третья мировая. Битва за Украину» на русском языке была выпущена в 2015 году, то есть задолго до нынешней фазы российской войны против Украины. И просто удивительно, как её авторы – Юрий Фельштинский и Михаил Станчев – смогли предугадать шаги, которые Кремль попытается предпринять много позже.

Книга «Третья мировая. Битва за Украину» в литовском переводе / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

«Понятно, что нельзя захватить Украину, не захватив Киев, - говорит историк. - А на Киев можно было идти только с территории Беларуси. Значит, понятно было, что сначала нужно захватить Беларусь. И вот в этой книжке, которая на самом деле была написана в 2014-2015 году, мы, в частности, писали, что нужно следить за Беларусью, – и, если мы увидим российские войска в Беларуси (или аннексию Беларуси), нужно кричать «караул», потому что будет готовиться нападение на Украину.

Российские военнослужащие переброшены в Беларусь на учения / фото Vida Press

Мы это все дружно прозевали как-то (может быть, коронавирус нас отвлёк, может ещё что-то), – но в 2021 году Путин уже захватил Беларусь, и, соответственно, началась подготовка войны с Украиной. Ну, идея была, что быстро захватывается Киев, возвращается Янукович, идёт немедленный бросок к Приднестровью (в Молдову), где уже стоят давным-давно российские войска и где с 2014 года, кстати говоря, было выдано 220 тысяч российских паспортов. И вот дальше объединёнными армиями России, Украины, Молдовы, да ещё и Беларуси, конечно же, Путин планировал двинуться в страны Балтии. И таким образом была бы реализована его идея воссоздания Советского Союза и одновременно возвращения влияния, которое Советский Союз имел над Восточной Европой», - полагает Юрий Фельштинский.

Презентация в библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

На литовском языке пророческая книга была выпущена издательством «Briedis». Презентацию в Национальной библиотеке имени Мартинаса Мажвидаса посетило немало людей, среди которых были и политические VIP-персоны.

Но модератор – политический обозреватель Видмантас Валюшайтис – начал всё-таки с другой книги гостя, переведённой на литовский язык. В далёком 1989 году именно Фельштинский (впервые в Советском Союзе!) опубликовал документы, подтверждающие существование пакта Молотова-Риббентропа. Этот сборник, изданный в Литве полулегально, в своё время сыграл очень важную роль для обоснования справедливости отделения Литвы от советской империи.

Презентация в библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский издал и немало других книг, проливающих свет на действия Кремля и спецслужб. В соавторстве с Александром Литвиненко (впоследствии отравленным) он написал бестселлер «ФСБ взрывает Россию», где доказал связь между взрывами нескольких российских жилых домов осенью 1999 года и приходом к власти Владимира Путина. В России эта книга, разумеется, запрещена, – а вот в Литве вышла, и также в издательстве «Briedis». Переводились на литовский и другие его произведения.

«Вы знаете, у меня за последние полгода было опубликовано здесь две книги на литовском, - говорит историк. - Одна называлась «От красного террора к мафиозному государству», хотя сейчас для новых иностранных изданий мы хотим её переназвать в «От красного террора к террористическому государству» (потому что она писалась в 2021 году, а потом началась война, и уже государство не мафиозное, а террористическое). И вот вторая – «Третья мировая. Битва за Украину».

Война России против Украины / фото UNIAN

На самом деле, обе эти книги в каком-то плане связаны, потому что первая рассматривает всю историю захвата власти госбезопасностью в России, которая увенчалась в 2000 году приходом к власти Путина – бывшего директора ФСБ. А вот «Третья мировая. Битва за Украину» – это, на самом деле, как бы то, ради чего они захватывали власть. Вот вся эта их битва с 1917 года по 2000-ый была ради того, чтобы начать реализовывать свою внешнеполитическую программу по захвату мира. Эта программа как бы существовала всё время, – просто мы её знали как «теория мировой революции». Теория захвата контроля над миром была с 1917 года. У них сейчас «последний и решительный бой». Из «Интернационала» помните слова? «Это есть наш последний и решительный бой». Вот сейчас у них «последний и решительный бой». Они играют ва-банк», - уверен американский историк.

Революция 1917 года в России / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Если в первых комментариях Юрия Фельштинского после начала путинской войны преобладали, можно сказать, апокалиптические ноты, – историк прямо говорил об угрозе, нависшей над человечеством, – то теперь тональность его высказываний изменилась. Украинская армия оказала такое сопротивление, которого мало кто ожидал.

«Теперь, конечно же, картина совсем другая, - говорит историк. - Потому что через девять месяцев войны у России нет армии. Они потеряли всю первую армию. Они, на самом деле, не смогли собрать вторую, – потому что к моменту окончания речи Путина о мобилизации 21 сентября, те самые 300 тысяч, которых он хотел мобилизовать в армию, ушли за границу. То есть вторую армию он потерял, ещё даже не начав военных действий.

Владимир Путин объявляет о мобилизации / фото AP

Ну, сейчас они собирают третью армию. Проблема, конечно же, с этим есть. Понятно, что эта армия не подготовлена – и в нормальном смысле противостоять украинской армии не может. Но проблема в том, что Россия – страна большая, и человеческие ресурсы там неограниченные. Кроме того, проблема в том, что Путину абсолютно всё равно, сколько людей погибнет в этой войне. Может быть, каких-то других правителей или диктаторов или военачальников волновал бы вопрос о том, что слишком большие людские потери. Путина этот вопрос вообще не волнует. И, в каком-то плане, я подозреваю, чем больше народа гибнет, тем он как бы величественнее себя ощущает, – мол, вот это настоящая война!» - говорит Юрий Фельштинский.

Юрий Фельштинский / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Историк прямо сравнивает сегодняшний российский режим с фашистским, а Путина – с Гитлером. Поэтому, несмотря на зримые успехи украинских войск, он не до конца уверен, что российско-украинская война не перерастёт в мировую.

«С точки зрения нашествия сухопутной армии России в сторону Восточной Европы, например, – я думаю, что эта угроза ликвидирована. Единственная угроза, которая не ликвидирована, – это риски, связанные с использованием ядерного оружия. Поэтому я думаю, что это название книги – «Третья мировая» – оно ещё в силе. Ещё есть у меня серьёзные опасения, что 24 февраля этого года – это день начала Третьей мировой войны», - сказал историк Юрий Фельштинский в интервью телевизионной программе «Наша русская улица».