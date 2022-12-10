Объявление о забастовке на вильнюсской остановке

Новости

1 мин. назад

Забастовка водителей в Вильнюсе: в переговорах — «шаг назад»

Ева Кайли

Новости

9 мин. назад

Замглавы Европарламента задержана в Бельгии по делу о коррупции

Москва

Новости

11 мин. назад

В Москве около 20 человек насильно доставили в военкомат

Владимир Путин

Новости

41 мин. назад

Путин заявил о возможности новых обменов осуждёнными с США

Ингрида Шимоните

Новости

56 мин. назад

Премьер Литвы надеется, что Вильнюсский саммит договорится о перспективе Украины в НАТО

Типичная сыпь при лихорадке денге

Новости

56 мин. назад

У жителя Вильнюса, вернувшегося из Восточной Африки, обнаружена лихорадка денге

Илья Яшин

Новости

1 ч. назад

Илья Яшин приговорён к 8,5 годам лишения свободы за видео о Буче

Наталия Зверко

Новости

16 ч. назад

Редактор LRT «Новости» Наталия Зверко стала лауреатом премии «За межкультурный диалог»

Вильнюс

Новости

16 ч. назад

Вильнюс и Рига вошли в топ-20 лучших городов Европы для удаленной работы

Рождество

Новости

18 ч. назад

Как крупнейшие работодатели Литвы будут поздравлять своих сотрудников с Рождеством?

Кибартайский центр регистрации иностранцев

Новости

19 ч. назад

В Центре регистрации иностранцев проситель убежища из Нигерии ранил двух работников

Катерина из Днепра

Новости

20 ч. назад

Без связей, знания языка и денег: как украинки создают с нуля бизнес в Литве

На Антакальнисском кладбище Вильнюса демонтированы скульптуры советским воинам

Новости

21 ч. назад

На Антакальнисском кладбище Вильнюса демонтированы скульптуры советским воинам

Кремль в Москве

Новости

21 ч. назад

Тhe Insider: связанные с Кремлём олигархи ведут бизнес в Латвии

В. Путин

Новости

22 ч. назад

Комитет Сената США признал действия РФ в Украине геноцидом

Забастовка общественного транспорта в Вильнюсе продолжается

Новости

23 ч. назад

Забастовка общественного транспорта в Вильнюсе продолжается, переговоры - тоже

Новости

2022.12.10 08:57

Замглавы Европарламента задержана в Бельгии по делу о коррупции

РC
Радио «Cвобода» 2022.12.10 08:57
Ева Кайли
Ева Кайли / AP nuotr.

Полиция Бельгии после серии обысков задержала как минимум четырёх человек, близких к руководству Европарламента. Они подозреваются в коррупции и лоббировании интересов Катара в связи с проведением там чемпионата мира по футболу. В результате обысков полиция изъяла около 600 тысяч евро наличными, пишет издание Politico.

Прокуратура Бельгии не называет имён задержанных, однако издание Le Soir со ссылкой на свои источники сообщает, что одна из подозреваемых – вице-председатель Европарламента Ева Кайли, член греческой социалистической партии PASOK. Греческая пресса уже опубликовала заявление PASOK об исключении Кайли из партии в связи с обвинением в коррупции.

Ранее на встрече с министром труда Катара Ева Кайли назвала Катар "передовой страной в отношении прав трудящихся", несмотря на многочисленные заявления международных инстанций о нарушениях прав рабочих при строительстве в Катаре олимпийских объектов.

Другое бельгийское издание, Knack, пишет, что федеральная прокуратура страны расследует возможную коррупцию в Европарламенте с июля. Представитель прокуратуры Эрик ван Дуйс заявил, что ведомство подозревает "одно из государств Персидского залива" в попытке повлиять на экономические и политические решения Европарламента – в частности, путём взяток и подкупа его чиновников.

Также, по данным СМИ, среди задержанных – генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини и бывший депутат Европарламента от Италии Пьер Антонио Панцери.

По мнению экспертов, властям Катара важно формировать положительный имидж страны, которую упрекают в многочисленных нарушениях прав человека, в том числе в связи с чемпионатом мира – в частности, в преследованиях ЛГБТ+ и в нарушении прав рабочих на олимпийских объектах. Европейские чиновники тоже заинтересованы в хороших отношениях с Катаром – одним из главных мировых производителей газа, особенно в свете "газовой войны" с Россией, начавшейся после её вторжения в Украину.

Радио Свобода

# В мире
Объявление о забастовке на вильнюсской остановке
3 мин. назад

Забастовка водителей в Вильнюсе: в переговорах — «шаг назад»

Москва
13 мин. назад

В Москве около 20 человек насильно доставили в военкомат

Владимир Путин
43 мин. назад

Путин заявил о возможности новых обменов осуждёнными с США

Ингрида Шимоните
58 мин. назад

Премьер Литвы надеется, что Вильнюсский саммит договорится о перспективе Украины в НАТО

Типичная сыпь при лихорадке денге
58 мин. назад

У жителя Вильнюса, вернувшегося из Восточной Африки, обнаружена лихорадка денге

Илья Яшин
1 ч. назад

Илья Яшин приговорён к 8,5 годам лишения свободы за видео о Буче

Наталия Зверко
12
16 ч. назад

Редактор LRT «Новости» Наталия Зверко стала лауреатом премии «За межкультурный диалог»

12
Вильнюс
17 ч. назад

Вильнюс и Рига вошли в топ-20 лучших городов Европы для удаленной работы

Рождество
5
18 ч. назад

Как крупнейшие работодатели Литвы будут поздравлять своих сотрудников с Рождеством?

5
Кибартайский центр регистрации иностранцев
19 ч. назад

В Центре регистрации иностранцев проситель убежища из Нигерии ранил двух работников

Забастовка общественного транспорта в Вильнюсе продолжается
2022.12.09 09:32

Забастовка общественного транспорта в Вильнюсе продолжается, переговоры - тоже

На Антакальнисском кладбище Вильнюса демонтированы скульптуры советским воинам
6
2022.12.09 11:30

На Антакальнисском кладбище Вильнюса демонтированы скульптуры советским воинам

6
Катерина из Днепра
13
2022.12.09 12:15

Без связей, знания языка и денег: как украинки создают с нуля бизнес в Литве

13
Снег в Вильнюсе
2022.12.09 09:13

Погода: идут морозы, ночью - до 14 градусов мороза

Наталия Зверко
12
2022.12.09 17:06

Редактор LRT «Новости» Наталия Зверко стала лауреатом премии «За межкультурный диалог»

12
Рождество
5
2022.12.09 15:02

Как крупнейшие работодатели Литвы будут поздравлять своих сотрудников с Рождеством?

5
Виталий Кличко
Интервью ЛРТ 6
2022.12.09 09:30
Интервью ЛРТ

Мэр Киева Виталий Кличко: россиянам нужна Украина без украинцев

6
Вильнюс
2022.12.09 16:07

Вильнюс и Рига вошли в топ-20 лучших городов Европы для удаленной работы

Кибартайский центр регистрации иностранцев
2022.12.09 13:24

В Центре регистрации иностранцев проситель убежища из Нигерии ранил двух работников

Кремль в Москве
2022.12.09 11:24

Тhe Insider: связанные с Кремлём олигархи ведут бизнес в Латвии