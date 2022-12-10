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2022.12.10 08:55

В Москве около 20 человек насильно доставили в военкомат

РC
Радио «Cвобода» 2022.12.10 08:55
Москва
Москва / Фото AP

В Москве около двадцати человек насильно увезли в военкомат. Вероятно, некоторые из них уже на сборном пункте. Об этом сообщает "Мемориал".

По информации "Мемориала", мужчин хватали прямо на улице, забирали на работе, одного увезли из кофейни. Перед задержанием полицейские не представлялись, на них не было опознавательных знаков, утверждает "Мемориал".

Сейчас связи ни с кем из похищенных нет. В военкомате адвокату сообщили, что мужчин уже увезли на сборный пункт. Адвоката туда не пустили, однако сообщили, что к ним привезли примерно десять мужчин.

Те ли это люди и где остальные – неизвестно. Адвокату посоветовали прийти к девяти утра, когда на сборном пункте будет ответственный – он сможет дать "какую-то информацию".

Ранее Коалиция юристов за сознательный отказ от военной службы "Призыв к совести" рассказывала, как действовать в подобных ситуациях.

Власти уверяют, что мобилизация в России закончилась. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о выполнении плана по мобилизации – на войну были призваны 300 тысяч человек. Однако официального указа о завершении мобилизации нет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, юристы считают, что "такой документ не нужен".

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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