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2022.12.10 12:25

Bloomberg: Премьер Индии Моди отказался от встречи с Путиным

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DW 2022.12.10 12:25
Нарендра Моди
Нарендра Моди / AP nuotr.

Сама по себе отмена саммита не означает ухудшение отношений между Дели и Москвой. Просто, по информации агентства, Моди посчитал встречу с российским президентом в настоящий момент невыгодной.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от ежегодной личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая традиционно проводится в декабре. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает агентство Bloomberg, со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника, знакомого с ситуацией. По информации источника, решение Моди связано с тем, что "российский президент пригрозил применить ядерное оружие в войне в Украине".

Агентство также цитирует анонимного российского чиновника, по мнению которого индийский премьер, вероятно, остался недоволен тем, что Путин не сдержал своего обещания, высказанного три месяца назад на саммите ШОС в Самарканде. Тогда Моди заявил российскому президенту, что нынешняя эпоха - "не эпоха войны", по сути прямо призвав его искать мира с Украиной. В ответ на эти слова Путин пообещал "сделать всё, чтобы война закончилась как можно скорее".

В свою очередь представители Индии заявили Bloomberg, что сама по себе отмена саммита не означает ухудшение отношений между Дели и Москвой. Просто, по их словам, Моди считает встречу с российским президентом в настоящий момент невыгодной для себя.

Второй случай в истории отношений

Регулярные личные встречи президента России и премьер-министра Индии проходят с 2000 года, с тех пор как отношения между двумя странами были возведены в ранг стратегического партнерства. Ранее саммит был отменен лишь однажды: это произошло в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В прошлом году, напоминает Bloomberg, Путин ради встречи с Моди прилетел в Индию: это был первый визит российского президента за пределы СНГ после начала пандемии.

DW

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