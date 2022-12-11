Путин, Петр Первый и «мания величия»

Адвокат Генри Резник и юрист, обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский вышли из Совета по правам человека при президенте России, сообщают СМИ.

Резник оставил без комментария причину своего демарша. Никитинский заявил, что собирался покинуть СПЧ сразу после вторжения России в Украину и с тех пор уже фактически не работал в правозащитной структуре под патронажем Кремля.

Ранее Путин исключил из Совета по правам человека десять человек. По мнению многих правозащитников, этот орган стал совсем «ручным»

Между тем в соцсетях и медиа продолжают комментировать пассажи из выступления и комментариев Путина на прошедшем недавно традиционном заседании президента с членами СПЧ. Там глава государства, в частности, обвинил Украину в том, что она ведет войну с Россией, начиная с 2014 года. Затем он положительно высказался о присоединении к РФ «новых территорий», то есть украинских земель, назвав это «значимым результатом».

Путин не заявлял, что аннексия была одной из целей развязанной им войны против Украины, но по факту это выглядит именно так, отмечают опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты.

Кроме того, российский президент сказал, что война в Украине, именуемая им «спецоперацией», может стать «длительным процессом», хотя раньше утверждал, что боевые действия долго не продлятся.

«Самое главное – полная индифферентность режима к любой настоящей идеологии»

Встреча Путина с членами СПЧ ставить жирную точку в дискуссии о том, что собой представляет сегодня этот орган, констатировал в интервью Русской службе «Голоса Америки» директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский. По его мнению, СПЧ абсолютно перестал быть внутренне независимой организацией.

«Да, формально СПЧ и до этого входил в систему администрации президента, но тем не менее, по крайней мере, часть членов Совета занимала принципиальную позиции и была способна задавать президенту в той или иной мере неудобные вопросы, – уточнил он. – А Путину приходилось на них отвечать, иногда раздраженно. У правозащитников всегда есть претензии к власти… Однако на последнем заседании мы увидели абсолютную симфонию. Соответственно, на СПЧ как на органе, который приносил хоть какую-то минимальную пользу в ситуации с правами человека в России, можно поставить крест».

Мы увидели, как Путин размывает всю концепцию по правам человека, и это не вызывает никаких возражений у членов СПЧ, подчеркнул Сергей Лукашевский: «Из уст президента также прозвучала еще одна дополнительная интерпретацию причин и целей российского вторжения в Украину. Оказывается, теперь это не просто денацификация и демилитаризация, но еще и приращение территорий, то есть их аннексия. Не знаю сознательно или бессознательно, но Путин жонглирует всеми возможными идеологическими поправками, оправдывая развязанную им самим агрессию, от которой уже в полной мере страдает и российское общество».

Мы как будто спускаемся по исторической лестнице вниз и в результате свалились уже в откровенную архаику, в какие-нибудь 16-18 века, когда прирастание новыми территориями подается главой государства как благо, отметил правозащитник: «Путин также ставит себе в заслугу то, что Азовское море стало полностью российским, исподволь проводя аналогии между собой и Петром Первым. Мне видится в этом специфика путинской диктатуры, которую он всегда имеет ввиду. Ее очень легко маркировать каким-то одним словом: сказать, например, что она фашистская, тоталитарная или имперская. И все это будет справедливым. Но самое главное – полная индифферентность режима к любой настоящей идеологии, что позволяет ему ни быть скованными абсолютно никакими рамками и моральными принципами».

В действительности идеологическая всеядность Путина не просто скрывает жестокость режима: она сигнализирует об отсутствии каких-либо твердых ценностных установок, считает директор Сахаровского центра. Именно поэтому становятся возможными тысячи и тысячи военных преступлений в Украине, резюмировал он.

«Путин живет в мире собственных иллюзий, и это очень опасно для страны»

Путин не столько оправдывает свою политику в глазах общественности, сколько бравирует тем, чего с его точки зрения удалось добиться, в свою очередь, полагает член федерального политсовета Партии народной свободы, правозащитник Наталья Пелевина. Как ей представляется, российский президент действительно считает, что войдет в историю страны подобно царям-завоевателям.

«Подозреваю, то, что он привнес в состав России украинские территории, а Азовское море стало внутрироссийским для него и впрямь крайне важно, – уточнила собеседник «Голоса Америки». – Не просто так он упомянул и Петра Первого. Скорее всего, Путин считает себя одним из величайших лидеров России за всю историю. Его подсознание прорвалось наружу.

Кажется, именно так себя Путин себя мыслит и видит, продолжила Наталья Пелевина: «Он мнит себя собирателем земель. Это не единственная причина, по которой он начал войну с Украиной, но с высокой долей вероятности одна из них… А в том, что Путин с легкостью необыкновенной отказался от всех прежних тезисов, тоже не вызывает удивления. Он общается только с марионетками, больше ни с кем. Хоть какую-то критику в свой адрес ему услышать неоткуда. Повсюду он встречает только одобрительные кивки, призванные подтвердить правоту всего того, что он городит. Очевидно, он живет в мире собственных иллюзий, и это очень опасно для страны».

Отсюда постоянная смена нарратив, подмена понятий, утверждает политик. Она обратила внимание, что из лексики президента, в частности, исчезли слова «денацификация» и «демилитаризация»: «Думаю, что в Кремле все же известно, что россияне без всякого пиетета относятся к этим терминам, не очень понимая, о чем идет речь. Еще бросилось в глаза то, что раньше Путин уверял всех, что спецоперация в Украине закончится в короткие сроки, сейчас он сменил пластинку и также уверенно говорит уже о длительном процессе, как будто так и было запланировано изначально».

У Путина явно наблюдается сидром переоценки собственной личности, утверждает член федерального политсовета Партии народной свободы. «По-другому – мания величия. Поэтому он не может отказаться от ядерной риторики и периодически напоминает, что у него есть такой ресурс. В меньшей степени это прямая угроза (применения ядерного оружия). Тем более, он вряд ли решится на такой шаг. Это просто бандитский прием: заявить во всеуслышание, а у меня в заднем кармане нож», – подытожила Наталья Пелевина.

Русская служба «Голоса Америки»