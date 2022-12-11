Профессор Панасюк: Хотите видеть настоящую Украину, поезжайте в Полтаву и Кропивницкий

Профессор Киевского университета Валерий Панасюк с конца марта живет в Вильнюсе. Из Литвы он читает студентам онлайн-курс «Феноменология мирового театра XX-XXI веков». «Да, я беженец», — констатирует профессор, но не теряет надежды вернуться в Киев. Хотя пока его начальство не рекомендует возвращаться.

В начале декабря Валерий Панасюк провел в Риге три встречи со зрителями и прочитал лекции и трех украинских городах — Киеве, Харькове и Кропивницком. Лекции в своем зале Artissimo устроила давняя знакомая профессора, директор концертного агентства «Фонд Германа Брауна», офицер ордена Трех звезд Инна Давыдова.

История знакомства Инны с Валерием полна исторических хитросплетений. Папа и отец двоюродной сестры Инны — известной петербургской художницы Аллы Давыдовой — родные братья. И родились они в городе Сумы. Именно там Алла Давыдова познакомилась с Валерием Панасюком, который был профессором университета в Сумах.

«Сумы для дедушки Аллы и Инны — город трагический, — говорит профессор Панасюк. — Он оттуда бежал, забрав четверых детей, спасаясь от преследования НКВД. Оставив дом, могилы жены и предков, он решил затеряться в Ленинграде, где был обнаружен, арестован и потом расстрелян».

Профессор говорит, что расцвет Киева как культурного центра, пришелся на шестидесятые годы прошлого века, которые вошли в историю Советского Союза как годы «оттепели», а в историю Украины — как годы культурного возрождения.

Киев — это город Сергея Параджанова, там на киностудии имени Довженко он создал свой бесспорный шедевр «Тени забытых предков». И там же он собирался снимать ставший знаменитым уже на уровне сценария фильм «Киевские фрески». К сожалению, после снятого рабочего материала фильм был запрещен. Остались только несколько фрагментов, где главную женскую роль играла латвийская актриса Вия Артмане.

Киев / Reuters/Scanpix nuotr.

Профессор рассказывает, что с Киевом связано и творчество великого художника Михаила Врубеля. «Он жил там в церкви и его орнаменты украшают Владимирский собор, которые, к большому сожалению, испорчены Виктором Васнецовым. Киев — это город украинской интеллигенции. Я нарочно оставляю за бортом имя Михаила Булгакова, потому что его имя плотно ассоциируется с Киевом, а вот имена многих других выдающихся персонажей забываются», — говорит Валерий Панасюк.

Во многом сейчас Львов играет роль культурной столицы Украины, но Львов сыграл роль своеобразного Пьемонта, как в Италии, который принес идеи государственного обустройства.

«При этом всем кажется, что исконная Украина сосредоточена в Галиции, во Львове, но это не так, так что не обижайтесь. Если хотите увидеть подлинную Украину, увидеть, что такое украинский город, то поезжайте в Полтаву и Кропивницкий», — советует украинский профессор.

«Я люблю Кропивницкий по многим причинам. Потому что это родина национального театра Украины, именно там появились первые профессиональные украинские труппы, которые вошли в историю как «театр эпохи корифеев». И именно в Кропивницком дал свой последний концерт великий композитор и пианист Ференц Лист. Там же возник мощный очаг музыкального образования, центром которого был оркестр Генриха Нейгауза и великий польский композитор ХХ века Кароль Шимановский», — добавляет профессор.

Город назван так, поскольку непосредственно связан с творчеством Марка Лукича Кропивницкого, одного из отцов-основателей украинского национального театра. Там сформировался известный художник-авангардист Осмеркин. Именно в Кропивнциком собрана вся мебель и библиотека знаменитой советской арфистки Веры Дуловой. И там же живет весь архив, мебель, библиотека выдающегося украинского писателя и видного государственного деятеля Виктора Винниченко.

«Сто лет назад, после разгрома Украинской народной республики он оказался в эмиграции в Париже, где писал не только свои очень любопытные романы, но и занялся живописью, в которой ощущается явное влияние импрессионизма», — рассказывает профессор Панасюк.

Профессор действительно обладает удивительным оптимизмом. Недавно он зашел в Латвийскую Национальную оперу, на концерт Украинского классического балета. В антракте, сидя в партере, он читал толстый фолиант — редкое зрелище по нынешним временам. На вопрос, что читает, выяснилось неожиданное:

«Это «Идиот» Достоевского. Купил на рижском рынке за два евро. Чем кончится этот роман? Все кончится хорошо. Обязательно все закончится хорошо».

Новая газета - Балтия