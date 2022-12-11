Флаг LGBTQ+

Новости

12 мин. назад

Конгресс США принял законопроект о признании однополых браков

Валерий Панасюк

Новости

42 мин. назад

Профессор Панасюк: Хотите видеть настоящую Украину, поезжайте в Полтаву и Кропивницкий

Наталья Пинчук, Ян Рачинский и Александра Матвийчук

Новости

14 ч. назад

В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира

Гитанас Науседа

Новости

16 ч. назад

Науседа о предложении Беларуси перевозить украинское зерно: Это ловушка

Грант Уол

Новости

18 ч. назад

Американский журналист Грант Уол умер во время освещения матча ЧМ-2022 в Катаре

Нарендра Моди

Новости

18 ч. назад

Bloomberg: Премьер Индии Моди отказался от встречи с Путиным

Йенс Столтенберг

Новости

19 ч. назад

Столтенберг: Война в Украине может перерасти в войну с НАТО

Литовский Красный Крест

Новости

19 ч. назад

Литовский Красный Крест объявил сбор спальных мешков для Украины

Война России против Украины

Новости

19 ч. назад

Times: США дали Украине зеленый свет на удары по территории России

Энтони Блинкен

Новости

19 ч. назад

Белый дом объявил о передаче Украине средств для борьбы с дронами

Война России против Украины. Украинский боец демонстрирует то, что осталось от российского танка

Новости

21 ч. назад

Журналисты подтвердили гибель 10 тысяч военных РФ в войне в Украине

Телеканал "Дождь"

Новости

21 ч. назад

Экс-ведущему "Дождя" Алексею Коростелёву запретили въезд в Латвию

Министерство здравоохранения

Новости

21 ч. назад

Литва отправляет 1 млн быстрых тестов на COVID-19 в Украину

Вальдемарас Рупшис.

Новости

22 ч. назад

Вальдемарас Рупшис: В рамках новой миссии ЕС Литва намерена обучить батальон украинцев

Объявление о забастовке на вильнюсской остановке

Новости

22 ч. назад

Забастовка водителей в Вильнюсе: в переговорах — «шаг назад»

Ева Кайли

Новости

22 ч. назад

Замглавы Европарламента задержана в Бельгии по делу о коррупции

Новости

2022.12.11 06:30

Профессор Панасюк: Хотите видеть настоящую Украину, поезжайте в Полтаву и Кропивницкий

АШ НГ
Андрей Шаврей, Новая газета – Балтия 2022.12.11 06:30
Валерий Панасюк
Валерий Панасюк / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Профессор Киевского университета Валерий Панасюк с конца марта живет в Вильнюсе. Из Литвы он читает студентам онлайн-курс «Феноменология мирового театра XX-XXI веков». «Да, я беженец», — констатирует профессор, но не теряет надежды вернуться в Киев. Хотя пока его начальство не рекомендует возвращаться.

В начале декабря Валерий Панасюк провел в Риге три встречи со зрителями и прочитал лекции и трех украинских городах — Киеве, Харькове и Кропивницком. Лекции в своем зале Artissimo устроила давняя знакомая профессора, директор концертного агентства «Фонд Германа Брауна», офицер ордена Трех звезд Инна Давыдова.

История знакомства Инны с Валерием полна исторических хитросплетений. Папа и отец двоюродной сестры Инны — известной петербургской художницы Аллы Давыдовой — родные братья. И родились они в городе Сумы. Именно там Алла Давыдова познакомилась с Валерием Панасюком, который был профессором университета в Сумах.

«Сумы для дедушки Аллы и Инны — город трагический, — говорит профессор Панасюк. — Он оттуда бежал, забрав четверых детей, спасаясь от преследования НКВД. Оставив дом, могилы жены и предков, он решил затеряться в Ленинграде, где был обнаружен, арестован и потом расстрелян».

Профессор говорит, что расцвет Киева как культурного центра, пришелся на шестидесятые годы прошлого века, которые вошли в историю Советского Союза как годы «оттепели», а в историю Украины — как годы культурного возрождения.

Киев — это город Сергея Параджанова, там на киностудии имени Довженко он создал свой бесспорный шедевр «Тени забытых предков». И там же он собирался снимать ставший знаменитым уже на уровне сценария фильм «Киевские фрески». К сожалению, после снятого рабочего материала фильм был запрещен. Остались только несколько фрагментов, где главную женскую роль играла латвийская актриса Вия Артмане.

Киев
Киев / Reuters/Scanpix nuotr.

Профессор рассказывает, что с Киевом связано и творчество великого художника Михаила Врубеля. «Он жил там в церкви и его орнаменты украшают Владимирский собор, которые, к большому сожалению, испорчены Виктором Васнецовым. Киев — это город украинской интеллигенции. Я нарочно оставляю за бортом имя Михаила Булгакова, потому что его имя плотно ассоциируется с Киевом, а вот имена многих других выдающихся персонажей забываются», — говорит Валерий Панасюк.

Во многом сейчас Львов играет роль культурной столицы Украины, но Львов сыграл роль своеобразного Пьемонта, как в Италии, который принес идеи государственного обустройства.

«При этом всем кажется, что исконная Украина сосредоточена в Галиции, во Львове, но это не так, так что не обижайтесь. Если хотите увидеть подлинную Украину, увидеть, что такое украинский город, то поезжайте в Полтаву и Кропивницкий», — советует украинский профессор.

«Я люблю Кропивницкий по многим причинам. Потому что это родина национального театра Украины, именно там появились первые профессиональные украинские труппы, которые вошли в историю как «театр эпохи корифеев». И именно в Кропивницком дал свой последний концерт великий композитор и пианист Ференц Лист. Там же возник мощный очаг музыкального образования, центром которого был оркестр Генриха Нейгауза и великий польский композитор ХХ века Кароль Шимановский», — добавляет профессор.

Город назван так, поскольку непосредственно связан с творчеством Марка Лукича Кропивницкого, одного из отцов-основателей украинского национального театра. Там сформировался известный художник-авангардист Осмеркин. Именно в Кропивнциком собрана вся мебель и библиотека знаменитой советской арфистки Веры Дуловой. И там же живет весь архив, мебель, библиотека выдающегося украинского писателя и видного государственного деятеля Виктора Винниченко.

«Сто лет назад, после разгрома Украинской народной республики он оказался в эмиграции в Париже, где писал не только свои очень любопытные романы, но и занялся живописью, в которой ощущается явное влияние импрессионизма», — рассказывает профессор Панасюк.

Профессор действительно обладает удивительным оптимизмом. Недавно он зашел в Латвийскую Национальную оперу, на концерт Украинского классического балета. В антракте, сидя в партере, он читал толстый фолиант — редкое зрелище по нынешним временам. На вопрос, что читает, выяснилось неожиданное:

«Это «Идиот» Достоевского. Купил на рижском рынке за два евро. Чем кончится этот роман? Все кончится хорошо. Обязательно все закончится хорошо».

Новая газета - Балтия

Валерий Панасюк
Киев
# Литва# Война в Украине
Флаг LGBTQ+
12 мин. назад

Конгресс США принял законопроект о признании однополых браков

Наталья Пинчук, Ян Рачинский и Александра Матвийчук
14 ч. назад

В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира

Видео
Гитанас Науседа
16 ч. назад

Науседа о предложении Беларуси перевозить украинское зерно: Это ловушка

Грант Уол
18 ч. назад

Американский журналист Грант Уол умер во время освещения матча ЧМ-2022 в Катаре

Нарендра Моди
18 ч. назад

Bloomberg: Премьер Индии Моди отказался от встречи с Путиным

Йенс Столтенберг
19 ч. назад

Столтенберг: Война в Украине может перерасти в войну с НАТО

Литовский Красный Крест
19 ч. назад

Литовский Красный Крест объявил сбор спальных мешков для Украины

Война России против Украины
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
19 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Times: США дали Украине зеленый свет на удары по территории России

Энтони Блинкен
19 ч. назад

Белый дом объявил о передаче Украине средств для борьбы с дронами

Война России против Украины. Украинский боец демонстрирует то, что осталось от российского танка
21 ч. назад

Журналисты подтвердили гибель 10 тысяч военных РФ в войне в Украине

Объявление о забастовке на вильнюсской остановке
2022.12.10 09:05

Забастовка водителей в Вильнюсе: в переговорах — «шаг назад»

Война России против Украины
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.12.10 11:27
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Times: США дали Украине зеленый свет на удары по территории России

Грант Уол
2022.12.10 12:53

Американский журналист Грант Уол умер во время освещения матча ЧМ-2022 в Катаре

Наталья Пинчук, Ян Рачинский и Александра Матвийчук
2022.12.10 16:33

В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира

Видео
Гитанас Науседа
2022.12.10 15:06

Науседа о предложении Беларуси перевозить украинское зерно: Это ловушка

Ингрида Шимоните
2022.12.10 08:10

Премьер Литвы надеется, что Вильнюсский саммит договорится о перспективе Украины в НАТО

Нарендра Моди
2022.12.10 12:25

Bloomberg: Премьер Индии Моди отказался от встречи с Путиным

Война России против Украины. Украинский боец демонстрирует то, что осталось от российского танка
2022.12.10 09:30

Журналисты подтвердили гибель 10 тысяч военных РФ в войне в Украине

Ева Кайли
2022.12.10 08:57

Замглавы Европарламента задержана в Бельгии по делу о коррупции

Типичная сыпь при лихорадке денге
2022.12.10 08:10

У жителя Вильнюса, вернувшегося из Восточной Африки, обнаружена лихорадка денге