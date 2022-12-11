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2022.12.11 09:30

В декабре продуктовую и гигиеническую помощь получат более 210 тысяч жителей Литвы

НГ
Новая газета – Балтия 2022.12.11 09:30
„Maisto bankas“
„Maisto bankas“ / „Maisto banko“ nuotr.

В декабре более 210 тысяч жителей Литвы получат продуктовую и гигиеническую помощь. Пакеты помощи малообеспеченным жителям в Литве раздадут в шестой раз в этом году.

«Раздача продуктов питания — это одна из форм поддержки государства, которое помогает нуждающимся и тем, кто столкнулся с трудностями», — сообщила министр соцзащиты Моника Навицкене.

В декабре в продуктовую корзину помощи войдут 11 разных продуктов питания: макароны, овсяная каша быстрого приготовления, консервированная фасоль в томатном соусе, суп с маринованными огурцами, рапсовое масло, смесь для блинов, смесь изюма и орехов, сгущенное молоко, консервированная свинина и курятина, овсяное печенье с шоколадной крошкой.

Также в декабрьском пакете помощи — жидкое моющее средство, шампунь, зубная паста и зубная щетка.

Раздачу помощи организуют местные самоуправления и благотворительные организации «Maisto bankas» и «Литовский красный крест». Пакеты помощи будут раздавать в 600 точках по всей Литве. Чтобы получить помощь, жители должны связаться со своим самоуправлением или найти информацию через сайт организации «Maisto bankas».

Подучить помощь могут житель, чей месячный доход на члена семьи не превышает 220,50 евро.

Новая газета - Балтия

# Литва
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