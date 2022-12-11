Конгресс США принял законопроект о признании однополых браков

Палата представителей Конгресса США на голосовании в четверг приняла законопроект, фактически вводящий федеральное признание однополых браков. За документ проголосовали 258 человек, против – 169.

Законопроект обязывает любой штат США признавать однополые браки, заключённые в других штатах, даже если сам штат такие союзы не признаёт. Кроме того, нельзя будет отвергать браки из других штатов по расовым или этническим причинам.

Теперь документ должен быть подписан президентом. Он уже прошёл через Сенат, "за" проголосовали 61 сенатор, против – 36. В 2015 году Верховный суд США уже обязывал штаты признавать однополые союзы.

Однако после этого в состав суда попали трое консервативных судей и у защитников прав ЛГБТ+-сообщества возникли опасение, что это решение будет пересмотрено.

Радио Свобода