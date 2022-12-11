Из России ушли 46 автомобильных брендов – остались китайские

С начала войны в Украине с российского рынка ушли 46 из 60 автомобильных брендов. Среди оставшихся – три российских, остальные – китайские. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на письмо ассоциации "Российские автомобильные дилеры".

Российский авторынок уже китайский на 78%, говорится в письме. После вторжения России в Украину почти все европейские, американские и корейские бренды прекратили поставки автомобилей в Россию. В ответ на это Минпромторг разрешил их "параллельный импорт", то есть ввоз в страну без разрешения правообладателя.

Несмотря на подобные меры, на российском авторынке ощущается дефицит, и в 2023 году он сохранится, прогнозируют дилеры.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре в России было продано 46,4 тысячи новых автомобилей, что на 61% меньше, чем годом ранее. Среди причин эксперты называют нехватку составляющих и падение спроса – в том числе из-за высоких цен.

Китайские марки составляют более трети проданных автомобилей в ноябре, подсчитали в ассоциации. Их количество по сравнению с январём выросло почти вдвое.

Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на это США и Европа регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями. Более 1300 компаний свернули свою деятельность в России.

Радио Свобода