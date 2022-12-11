Россия ввела пошлины на ввоз мыла и шампуней из "недружественных стран"

Правительство России ввело пошлины в 35% на ввоз ряда товаров из так называемых недружественных стран. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации вечером в пятницу.

Облагаться пошлинами будут моющие средства, шампуни, дезодоранты, зубные пасты и средства для бриться, а также гражданское оружие. Это коснется товаров из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши. Товаров из стран Евросоюза, за исключением Польши, повышение не коснётся, несмотря на то, что российские власти считают "недружественными" и их.

В Министерстве промышленности и торговли уточнили, что "порядка 60% от общего объёма импорта перечисленной в постановлении продукции поставляется в Россию из ЕС, а объёмы поставок из шести стран, для продукции из которых было принято решение ввести повышенную пошлину, не превышают 8-15% и охватывают узкий сегмент брендов, в основном из премиум-категории".

Как сообщают "Известия", введение фактически заградительных пошлин на товары для гигиены лоббировали отечественные компании, которые позже объединились в "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии". Там уточнили, что после начала военного вторжения России в Украину многие международные бренды прекратили производство в России, и теперь готовую продукцию под марками Mary Kay и Gillette привозят из США, Old Spice и Fairy – из Великобритании, Oriflame, Eveline, Colgate, Nivea и другие – из Польши.

Национальный совет предлагает российскому потребителю перейти на отечественную продукцию. Однако источники "Известий" опасаются, что после повышения пошлин и, соответственно, розничных цен на иностранные бренды отечественная продукция тоже может подорожать, пусть и не настолько резко.

Радио Свобода