Из Вильнюса отправился первый поезд в Варшаву и Краков

Новости

7 мин. назад

Новый маршрут: из Вильнюса отправился первый поезд в Варшаву и Краков

Мишель Казачкин

Новости

19 мин. назад

Комиссар ООН по наркополитике: Табак и алкоголь гораздо опаснее, чем многие наркотики

Владимир Путин

Новости

34 мин. назад

Путин, Петр Первый и «мания величия»

Мыло

Новости

54 мин. назад

Россия ввела пошлины на ввоз мыла и шампуней из "недружественных стран"

Автомобиль Changan

Новости

1 ч. назад

Из России ушли 46 автомобильных брендов – остались китайские

Мелитополь (архивный снимок)

Новости

2 ч. назад

Мэр Мелитополя сообщил о гибели российских военных после взрывов

Олимпийские кольца

Новости

2 ч. назад

МОК оставил в силе санкции против России и Беларуси

Телеканал "Дождь"

Новости

2 ч. назад

"Доверяй, но проверяй". Как история с "Дождем" может отразиться на других русскоязычных СМИ в странах Балтии?

„Maisto bankas“

Новости

3 ч. назад

В декабре продуктовую и гигиеническую помощь получат более 210 тысяч жителей Литвы

Война России против Украины

Новости

3 ч. назад

В 2022 году в мире резко выросло число погибших журналистов

Юрий Фельштинский

Новости

3 ч. назад

Юрий Фельштинский: Чем больше народа гибнет, тем Путин величественнее себя ощущает

Паспорт гражданина Литвы

Новости

3 ч. назад

Паспорта Литвы, Латвии и Эстонии попали в топ-6 самых сильных паспортов мира

Мантас Кведаравичюс

Новости

4 ч. назад

Фильм Мантаса Кведаравичюса получил премию Европейской киноакадемии

Литовско-белорусская граница

Новости

4 ч. назад

В Литве предлагают продлить режим чрезвычайного положения на границах с Беларусью и Россией до 16 марта

Флаг LGBTQ+

Новости

5 ч. назад

Конгресс США принял законопроект о признании однополых браков

Валерий Панасюк

Новости

6 ч. назад

Профессор Панасюк: Хотите видеть настоящую Украину, поезжайте в Полтаву и Кропивницкий

Новости

2022.12.11 12:40

Комиссар ООН по наркополитике: Табак и алкоголь гораздо опаснее, чем многие наркотики

АД РС LRT.lt
Александр Двоеглазов, Русская служба Радио LRT, LRT.lt 2022.12.11 12:40
Мишель Казачкин
Мишель Казачкин / Скриншот

Недавно в Литве вновь вспыхнули дебаты о декриминализации наркотиков. После того, как социальный работник и предпринимательница Живиле Диавара была задержана полицией с небольшим количеством каннабиса и галлюциногенных грибов, в публичной сфере стали высказывать противоположные мнения.

Заместитель генерального прокурора Гинтас Иванаускас на заседании парламентского комитета по праву и правопорядку заявил, что употребление наркотиков в Литве растет. По его мнению, декриминализация наркотиков не поможет улучшить здравоохранение населения.

Противоположного мнения придерживается Комиссия ООН по наркополитике для Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии. Ее представитель, бывший исполнительный директор Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Мишель Казачкин в интервью русской службе Радио LRT подчеркнул, что нужно четко разделять декриминализацию и легализацию наркотиков.

Декриминализация наркотиков

Наркотики
Наркотики / S. McCutcheon/Unsplash

«Декриминализация означает, что надо убрать наказание, связанное с наркотиками, из Уголовного кодекса. Эти наказания могут быть административными – штраф или какая-то работа. Наша комиссия считает, что если ты носишь наркотики в кармане только для личного пользования, вообще никакого наказания не нужно, потому что люди вольны иметь частную жизнь, и государство не может в частную жизнь вмешиваться, если ваше поведение не представляет опасности. Но если вы ни для кого никоим образом не опасны, причины для вмешательства нет», – убежден М. Казачкин.

Сейчас наркотики связаны напрямую с Уголовным кодексом, а это значит, что человек может попасть в тюрьму. Часто из тюрьмы выходят с подорванным здоровьем и со склонностью к совершению преступлений.

«У тебя появляется отметка о судимости, которая остается на всю жизнь. То есть, если потом ты будешь искать работу, – скажем, захочешь стать пилотом или пойти в армию, в полицию или даже, может быть, на государственную службу, – эта отметка будет очень серьезной проблемой. То же самое будет, если ты просто идешь в банк просить деньги или хочешь сесть за руль. Разве совершено преступление, которое должно фигурировать в Уголовном кодексе?», – недоумевает М. Казачкин.

ООН
ООН / AP

Инициатор Комиссии ООН по наркополитике для Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии, бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан отмечал, что отметка о судимости гораздо более опасна для молодого человека, чем употребление наркотиков.

Легализация наркотиков

В прошлом десятилетии Глобальная комиссия ООН по вопросам наркополитики представила доклад, в котором предложила регулировать продажу всех наркотиков теми же механизмами, что и табачные изделия и алкогольные напитки.

«Мы вообще никогда не говорим «легализация», мы говорим «легальная регуляция». Мы стремимся к тому, чтобы вещества, – ну, скажем, марихуана и даже, может быть, какие-то стимуляторы, возможно, когда-нибудь это будет кокаин, да мало ли что, – все это было доступно через государственные структуры, как сейчас табак и алкоголь, которые гораздо опаснее для общественного здоровья, чем многие из этих наркотиков», – говорит М. Казачкин.

В целом в современном обществе все, что потенциально опасно для людей в индивидуальной или общественной жизни, уже регулируется.

Наркотики
Наркотики / AP

«Мы не запрещаем людям управлять машиной потому, что это опасно. Но они должны останавливаться на красный свет светофора. Здесь, в Литве, как и во всех странах Евросоюза, табак не продается детям моложе 16 лет, продажа алкоголя тоже ограничена. И еще один фактор, который для нас очень важен, – когда ты покупаешь наркотик на улице, тебе говорят, что это марихуана, тебе говорят, что это героин, но туда добавляют другие вещества, чтобы вызвать зависимость. А если ты покупаешь в магазине, как теперь в Канаде, и знаешь, что это, ты все-таки чувствуешь себя гораздо лучше», – отмечает М. Казачкин.

В Швейцарии, например, проводятся различные исследования и эксперименты, направленные на анализ воздействия рекреационного каннабиса на благополучие населения.

«Так, например, в Швейцарии, где я живу, в Женеве, сейчас идет такой эксперимент: три года государство будет продавать легальную марихуану по тем же ценам, что и на улице. Первый вопрос, который будет решен: если за ту же цену ты можешь купить легальный наркотик, о котором ты знаешь, из чего он состоит, – пойдешь ли ты на это или останешься на уличных наркотиках? A второй вопрос: где тебе более удобно покупать – в аптеке, в каком-то магазине для взрослых, при какой-то гражданской организации – или как раньше? Вот такие вопросы нам нужно решать», – говорит М. Казачкин.

Декриминализация ВИЧ и СПИДа

В странах Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии есть много стран, где все еще криминализируется передача ВИЧ и СПИДа.

«Здесь нужно быть осторожными, потому что СПИД передается половым путем, а в 90,99% случаев на половые отношения люди соглашаются. Так что мы считаем, что это ответственность всех, и поэтому криминала здесь никакого, конечно, нет. Как врач с 30-летним опытом лечения от СПИДа, скажу: мы просим всех пациентов говорить своему половому партнеру, что они ВИЧ-позитивные», – подчеркивает М. Казачкин.

Мишель Казачкин
Наркотики
ООН
Наркотики
# Литва
Дмитрий Медведев
1 мин. назад

Медведев пригрозил Новой Зеландии "мощными средствами поражения"

Из Вильнюса отправился первый поезд в Варшаву и Краков
8 мин. назад

Новый маршрут: из Вильнюса отправился первый поезд в Варшаву и Краков

Владимир Путин
35 мин. назад

Путин, Петр Первый и «мания величия»

Мыло
55 мин. назад

Россия ввела пошлины на ввоз мыла и шампуней из "недружественных стран"

Автомобиль Changan
1 ч. назад

Из России ушли 46 автомобильных брендов – остались китайские

Мелитополь (архивный снимок)
2 ч. назад

Мэр Мелитополя сообщил о гибели российских военных после взрывов

Олимпийские кольца
2 ч. назад

МОК оставил в силе санкции против России и Беларуси

Телеканал "Дождь"
3 ч. назад

"Доверяй, но проверяй". Как история с "Дождем" может отразиться на других русскоязычных СМИ в странах Балтии?

„Maisto bankas“
3 ч. назад

В декабре продуктовую и гигиеническую помощь получат более 210 тысяч жителей Литвы

Война России против Украины
3 ч. назад

В 2022 году в мире резко выросло число погибших журналистов

Гитанас Науседа
2022.12.10 15:06

Науседа о предложении Беларуси перевозить украинское зерно: Это ловушка

Наталья Пинчук, Ян Рачинский и Александра Матвийчук
2022.12.10 16:33

В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира

Видео
Литовско-белорусская граница
2022.12.11 08:25

В Литве предлагают продлить режим чрезвычайного положения на границах с Беларусью и Россией до 16 марта

Валерий Панасюк
2022.12.11 06:30

Профессор Панасюк: Хотите видеть настоящую Украину, поезжайте в Полтаву и Кропивницкий

Юрий Фельштинский
10
2022.12.11 09:15

Юрий Фельштинский: Чем больше народа гибнет, тем Путин величественнее себя ощущает

10
Телеканал "Дождь"
2022.12.11 10:00

"Доверяй, но проверяй". Как история с "Дождем" может отразиться на других русскоязычных СМИ в странах Балтии?

Мелитополь (архивный снимок)
2022.12.11 10:45

Мэр Мелитополя сообщил о гибели российских военных после взрывов

Мантас Кведаравичюс
2022.12.11 08:50

Фильм Мантаса Кведаравичюса получил премию Европейской киноакадемии

„Maisto bankas“
2022.12.11 09:30

В декабре продуктовую и гигиеническую помощь получат более 210 тысяч жителей Литвы

Флаг LGBTQ+
2022.12.11 07:00

Конгресс США принял законопроект о признании однополых браков