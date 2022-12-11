Комиссар ООН по наркополитике: Табак и алкоголь гораздо опаснее, чем многие наркотики

Недавно в Литве вновь вспыхнули дебаты о декриминализации наркотиков. После того, как социальный работник и предпринимательница Живиле Диавара была задержана полицией с небольшим количеством каннабиса и галлюциногенных грибов, в публичной сфере стали высказывать противоположные мнения.

Заместитель генерального прокурора Гинтас Иванаускас на заседании парламентского комитета по праву и правопорядку заявил, что употребление наркотиков в Литве растет. По его мнению, декриминализация наркотиков не поможет улучшить здравоохранение населения.

Противоположного мнения придерживается Комиссия ООН по наркополитике для Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии. Ее представитель, бывший исполнительный директор Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Мишель Казачкин в интервью русской службе Радио LRT подчеркнул, что нужно четко разделять декриминализацию и легализацию наркотиков.

Декриминализация наркотиков

Наркотики / S. McCutcheon/Unsplash

«Декриминализация означает, что надо убрать наказание, связанное с наркотиками, из Уголовного кодекса. Эти наказания могут быть административными – штраф или какая-то работа. Наша комиссия считает, что если ты носишь наркотики в кармане только для личного пользования, вообще никакого наказания не нужно, потому что люди вольны иметь частную жизнь, и государство не может в частную жизнь вмешиваться, если ваше поведение не представляет опасности. Но если вы ни для кого никоим образом не опасны, причины для вмешательства нет», – убежден М. Казачкин.

Сейчас наркотики связаны напрямую с Уголовным кодексом, а это значит, что человек может попасть в тюрьму. Часто из тюрьмы выходят с подорванным здоровьем и со склонностью к совершению преступлений.

«У тебя появляется отметка о судимости, которая остается на всю жизнь. То есть, если потом ты будешь искать работу, – скажем, захочешь стать пилотом или пойти в армию, в полицию или даже, может быть, на государственную службу, – эта отметка будет очень серьезной проблемой. То же самое будет, если ты просто идешь в банк просить деньги или хочешь сесть за руль. Разве совершено преступление, которое должно фигурировать в Уголовном кодексе?», – недоумевает М. Казачкин.

ООН / AP

Инициатор Комиссии ООН по наркополитике для Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии, бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан отмечал, что отметка о судимости гораздо более опасна для молодого человека, чем употребление наркотиков.

Легализация наркотиков

В прошлом десятилетии Глобальная комиссия ООН по вопросам наркополитики представила доклад, в котором предложила регулировать продажу всех наркотиков теми же механизмами, что и табачные изделия и алкогольные напитки.

«Мы вообще никогда не говорим «легализация», мы говорим «легальная регуляция». Мы стремимся к тому, чтобы вещества, – ну, скажем, марихуана и даже, может быть, какие-то стимуляторы, возможно, когда-нибудь это будет кокаин, да мало ли что, – все это было доступно через государственные структуры, как сейчас табак и алкоголь, которые гораздо опаснее для общественного здоровья, чем многие из этих наркотиков», – говорит М. Казачкин.

В целом в современном обществе все, что потенциально опасно для людей в индивидуальной или общественной жизни, уже регулируется.

Наркотики / AP

«Мы не запрещаем людям управлять машиной потому, что это опасно. Но они должны останавливаться на красный свет светофора. Здесь, в Литве, как и во всех странах Евросоюза, табак не продается детям моложе 16 лет, продажа алкоголя тоже ограничена. И еще один фактор, который для нас очень важен, – когда ты покупаешь наркотик на улице, тебе говорят, что это марихуана, тебе говорят, что это героин, но туда добавляют другие вещества, чтобы вызвать зависимость. А если ты покупаешь в магазине, как теперь в Канаде, и знаешь, что это, ты все-таки чувствуешь себя гораздо лучше», – отмечает М. Казачкин.

В Швейцарии, например, проводятся различные исследования и эксперименты, направленные на анализ воздействия рекреационного каннабиса на благополучие населения.

«Так, например, в Швейцарии, где я живу, в Женеве, сейчас идет такой эксперимент: три года государство будет продавать легальную марихуану по тем же ценам, что и на улице. Первый вопрос, который будет решен: если за ту же цену ты можешь купить легальный наркотик, о котором ты знаешь, из чего он состоит, – пойдешь ли ты на это или останешься на уличных наркотиках? A второй вопрос: где тебе более удобно покупать – в аптеке, в каком-то магазине для взрослых, при какой-то гражданской организации – или как раньше? Вот такие вопросы нам нужно решать», – говорит М. Казачкин.

Декриминализация ВИЧ и СПИДа

В странах Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии есть много стран, где все еще криминализируется передача ВИЧ и СПИДа.

«Здесь нужно быть осторожными, потому что СПИД передается половым путем, а в 90,99% случаев на половые отношения люди соглашаются. Так что мы считаем, что это ответственность всех, и поэтому криминала здесь никакого, конечно, нет. Как врач с 30-летним опытом лечения от СПИДа, скажу: мы просим всех пациентов говорить своему половому партнеру, что они ВИЧ-позитивные», – подчеркивает М. Казачкин.