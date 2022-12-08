Суд в Петербурге запретил телеграм-каналы, "морально разлагающие граждан"

Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрел административные иски заместителя военного прокурора Петербургского гарнизона о признании ссылок на десять телеграм-каналов запрещенными и постановил запретить их.

Как отмечается в телеграм канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, попавшие под запрет ресурсы содержат "материалы, направленные на деморализацию" российских граждан и военнослужащих, "призывы военнослужащих к дезертирству" и "оскорбление представителей власти".

Они также "преследуют цель сбора персональных данных военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей".

"Медиазоне" в пресс-службе назвали пять из десяти запрещенных судом ссылок:

телеграм-канал "Горюшко", публикующий информацию о потерях на войне в Украине;

телеграм-канал антивоенного движения "Останови вагоны", который сообщает о поджогах военкоматов, диверсиях на железной дороге и других акциях против вторжения России в Украину;

телеграм-канал "Омерзительные рашисты" с фотографиями мертвых российских солдат;

новостной паблик "Украина Сейчас: новости, война, Россия";

аккаунт пользователя телеграма с ником MANUSIA PRIBULAN.

"Настоящее время"