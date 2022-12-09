Вильнюсский суд отклонил жалобу бывшей любовницы Шойгу на аннулирование вида на жительство

В четверг Вильнюсский окружной административный суд оставил в силе решение Департамента миграции об аннулировании временного вида на жительство в Литве Елены Каминскас - матери детей министра обороны России Сергея Шойгу.

"Жалоба заявительницы была отклонена, и суд признал, что разрешение было отозвано обоснованно, поскольку имеющиеся данные позволяют утверждать, что заявительница представляет угрозу для национальной безопасности", - сказал представитель Вильнюсского окружного административного суда Аудрис Кутрявичюс.

Первым об этом сообщило ЛРТ.

Как ранее сообщал Отдел расследований ЛРТ, Каминскас, в прошлом Шебунова, является бывшей любовницей министра обороны России Шойгу, у которого с ней двое общих детей. Она замужем за бизнесменом Адольфасом Каминскасом, имеющим двойное гражданство. Как сообщает LRT, решение о его гражданстве будет принято в ближайшие пару недель.

Дело рассматривалось на закрытом заседании.

Это судебное решение еще может быть обжаловано в Высшем административном суде.