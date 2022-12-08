Российский газ

Новости

14 мин. назад

Узбекистан отверг "газовый союз" с Путиным

Евро

Новости

53 мин. назад

Средняя зарплата в Литве за 10 лет выросла почти в два раза

Руслан Стефанчук

Новости

1 ч. назад

Председатель Верховной Рады Украины Стефанчук: лучшая гарантия для России - это капитуляция

Флаг США

Новости

2 ч. назад

Комитет Сената США признал действия России в Украине геноцидом

Стресс (ассоциативное фото)

Новости

2 ч. назад

Влияние войны, пандемии, рецессии: каждый второй житель Литвы испытывает эмоциональные сложности на работе

Оружие

Новости

3 ч. назад

КНБО одобрил предложение запретить проживающим в Литве россиянам и белорусам владеть оружием: это хорошо продуманный шаг

Владимир Путин

Новости

3 ч. назад

Путин: В дополнительной мобилизации нет смысла

Телеканал "Дождь"

Новости

3 ч. назад

Латвийская ассоциация журналистов: Аннулирование лицензии «Дождя» стало несоразмерным наказанием за нарушения

В Вильнюсе продолжается забастовка водителей

Новости

4 ч. назад

В Вильнюсе продолжается забастовка водителей, VVT и профсоюз проведут переговоры

В. Зеленский

Новости

4 ч. назад

Зеленский: Война в Украине закончится в 2023 году

Вильнюс

Новости

4 ч. назад

Погода: местами сильный снег и понижение температуры

И. Яковенко

Новости

5 ч. назад

Журналист Игорь Яковенко: Распад России может произойти внезапно, очень быстро

Владимир Путин

Новости

5 ч. назад

"Досье": Путин может быть владельцем офшора, куда вывели более $1 млрд

Американские военные

Новости

19 ч. назад

США увеличивают военное присутствие в странах Балтии

Моника Навицкене

Новости

20 ч. назад

Навицкене: сейчас Литва может принять около 6–8 тыс. украинских беженцев

Продукты

Новости

21 ч. назад

Уценка товара и переработка продуктов: литовские супермаркеты пытаются сократить количество пищевых отходов

Новости

2022.12.08 12:58

Средняя зарплата в Литве за 10 лет выросла почти в два раза

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.12.08 12:58
Евро
Евро / BNS nuotr.

Рост средней заработной платы в Литве за десятилетие был одним из самых быстрых среди членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – с 2011 по 2021 год она увеличилась почти вдвое, говорится в исследовании международной компании финансовых технологий Tipalti.

Его данные показывают, что в прошлом году среднегодовая зарплата в Литве составляла 21,4 тыс. долларов США (20,4 тыс. евро по сегодняшнему курсу), или на 95,5% больше, чем в 2011 году (10,96 тыс. долларов, 10,43 тыс. евро).

«Если заработная плата в странах Балтии продолжит расти в ближайшее десятилетие, она может стать очень привлекательной для любого иностранного работника», — заключают авторы исследования.

Литва была второй среди 34 стран по темпам роста средней заработной платы, уступая только Латвии, где зарплата увеличилась на 104% за 10 лет до 18,1 тыс. долларов (17,2 тыс. евро).

По данным Tipalti, третье место в первой десятке заняла Эстония с 88,5 процентами роста и 20,4 тыс. долларов (21,4 тыс. евро) зарплаты, средняя зарплата в Польше увеличилась на 55,8% и достигла 13,3 тыс. долларов в 2021 году (14 тысяч евро).

Медленнее всего росли зарплаты в Испании — за 10 лет они увеличились на на 3,8% до 27 тыс. долларов (28,3 тысячи евро), тогда как в Греции они снизились на 19,9% до 15,9 тыс. долларов (16,8 тыс. евро).

Tipalti, американская компания, занимающаяся технологиями финансового учета, оценила данные из 34 стран ОЭСР.

# Литва
Российский газ
14 мин. назад

Узбекистан отверг "газовый союз" с Путиным

Руслан Стефанчук
Интервью ЛРТ 5
1 ч. назад
Интервью ЛРТ

Председатель Верховной Рады Украины Стефанчук: лучшая гарантия для России - это капитуляция

5
Флаг США
2 ч. назад

Комитет Сената США признал действия России в Украине геноцидом

Стресс (ассоциативное фото)
Интервью ЛРТ
2 ч. назад
Интервью ЛРТ

Влияние войны, пандемии, рецессии: каждый второй житель Литвы испытывает эмоциональные сложности на работе

Оружие
3 ч. назад

КНБО одобрил предложение запретить проживающим в Литве россиянам и белорусам владеть оружием: это хорошо продуманный шаг

Владимир Путин
3 ч. назад

Путин: В дополнительной мобилизации нет смысла

Телеканал "Дождь"
3 ч. назад

Латвийская ассоциация журналистов: Аннулирование лицензии «Дождя» стало несоразмерным наказанием за нарушения

В Вильнюсе продолжается забастовка водителей
4 ч. назад

В Вильнюсе продолжается забастовка водителей, VVT и профсоюз проведут переговоры

В. Зеленский
4 ч. назад

Зеленский: Война в Украине закончится в 2023 году

Вильнюс
4 ч. назад

Погода: местами сильный снег и понижение температуры

Артурас Зуокас
Интервью LRT.lt 5
2022.12.07 15:46
Интервью LRT.lt

Артурас Зуокас снова баллотируется в мэры Вильнюса: обещает трамваи, стадион и будет искать виновных в сужении улиц

5
Продукты
5
2022.12.07 16:30

Уценка товара и переработка продуктов: литовские супермаркеты пытаются сократить количество пищевых отходов

5
И. Яковенко
Интервью ЛРТ
2022.12.08 08:41
Интервью ЛРТ

Журналист Игорь Яковенко: Распад России может произойти внезапно, очень быстро

Советский флаг и колючая проволока (ассоциативное фото)
2022.12.07 15:02

В Музее геноцида и сопротивления Литвы открылась выставка «Коммунизм=Рашизм»

Стресс (ассоциативное фото)
Интервью ЛРТ
2022.12.08 10:57
Интервью ЛРТ

Влияние войны, пандемии, рецессии: каждый второй житель Литвы испытывает эмоциональные сложности на работе

Моника Навицкене
2022.12.07 17:10

Навицкене: сейчас Литва может принять около 6–8 тыс. украинских беженцев

Оружие
2022.12.08 10:44

КНБО одобрил предложение запретить проживающим в Литве россиянам и белорусам владеть оружием: это хорошо продуманный шаг

Нефть
2022.12.07 16:17

В России обсуждают три варианта ответа на потолок цен на нефть

Кремль, Москва
2022.12.07 16:03

Закрытие «Дождя» в Латвии выгодно Кремлю — глава Центра стратегической коммуникации НАТО

Американские военные
2022.12.07 18:07

США увеличивают военное присутствие в странах Балтии