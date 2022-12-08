Телеканал "Дождь"

Новости

1 мин. назад

Латвийская ассоциация журналистов: Аннулирование лицензии «Дождя» стало несоразмерным наказанием за нарушения

В Вильнюсе продолжается забастовка водителей

Новости

26 мин. назад

В Вильнюсе продолжается забастовка водителей, VVT и профсоюз проведут переговоры

В. Зеленский

Новости

40 мин. назад

Зеленский: Война в Украине закончится в 2023 году

Вильнюс

Новости

47 мин. назад

Погода: местами сильный снег и понижение температуры

И. Яковенко

Новости

1 ч. назад

Журналист Игорь Яковенко: Распад России может произойти внезапно, очень быстро

Владимир Путин

Новости

1 ч. назад

"Досье": Путин может быть владельцем офшора, куда вывели более $1 млрд

Американские военные

Новости

15 ч. назад

США увеличивают военное присутствие в странах Балтии

Моника Навицкене

Новости

16 ч. назад

Навицкене: сейчас Литва может принять около 6–8 тыс. украинских беженцев

Продукты

Новости

17 ч. назад

Уценка товара и переработка продуктов: литовские супермаркеты пытаются сократить количество пищевых отходов

Нефть

Новости

17 ч. назад

В России обсуждают три варианта ответа на потолок цен на нефть

Кремль, Москва

Новости

17 ч. назад

Закрытие «Дождя» в Латвии выгодно Кремлю — глава Центра стратегической коммуникации НАТО

Артурас Зуокас

Новости

18 ч. назад

Артурас Зуокас снова баллотируется в мэры Вильнюса: обещает трамваи, стадион и будет искать виновных в сужении улиц

Советский флаг и колючая проволока (ассоциативное фото)

Новости

18 ч. назад

В Музее геноцида и сопротивления Литвы открылась выставка «Коммунизм=Рашизм»

Китай И Литва

Новости

19 ч. назад

Глава МИД Литвы об обращении ЕК в ВТО: это еще один сигнал Китаю

Украинские военные

Новости

20 ч. назад

Литва удваивает темпы обучения украинских военных

Фильм "Голод"

Новости

21 ч. назад

В России запрещен показ фильма «Голод» о событиях 100 летней давности - интервью с автором

Новости

2022.12.08 08:04

"Досье": Путин может быть владельцем офшора, куда вывели более $1 млрд

РC
Радио «Cвобода» 2022.12.08 08:04
Владимир Путин
Владимир Путин / AP nuotr.

Владимир Путин с высокой долей вероятности мог получить через подставное лицо 1 миллиард 120 миллионов долларов от перепродажи газовой компании "Ямал СПГ", вывести их в панамский офшор и купить на часть этих денег яхту, утверждает в своём расследовании центр "Досье".

В материале центра говорится, что в начале нулевых однокурсник Путина по юридическому факультету СПбГУ Виктор Харин сделал ещё одного друга президента России, Петра Колбина, номинальным владельцем компании "Разноэкспорт". В 2003-м году компания приобрела фирму "ЯмалИнвест", которая занималась поставками оборудования для "Газпрома". Позже Колбин стал одним из трёх акционеров компании "Ямал СПГ" - крупного предприятия по добыче и переработке сжиженного природного газа, строительство которого курировал лично Путин.

Колбину, как отмечает "Досье", принадлежали 25,1 % акций "Ямал СПГ". Двумя другими акционерами были компания "Новатэк", принадлежащая миллиардеру Леониду Михельсону (она владела 51% акций), и близкий к Владимиру Путину миллиардер Геннадий Тимченко, который также с детства дружил с Колбиным (в его руках были 23,9% ценных бумаг). В 2011 году доли Колбина и Тимченко были выкуплены, при этом деньги с этой продажи - те самые 1,12 млрд долларов - достались панамскому офшору Колбина Mischositos Investment S.A.

Расследователи центра "Досье" считают, что бенефициаром панамской компании, с высокой долей вероятности, является сам президент России. Именно Mischositos Investment S.A оплачивала постройку 82-метровой яхты Graceful стоимостью около 100 миллионов долларов, маршрут которой неоднократно совпадал с поездками Путина в 2018-м году. Также эту яхту часто видели в окрестностях Сочи, где располагается резиденция президента "Бочаров Ручей", и возле его предполагаемого дворца на мысе Идокопас.

Отмечается, что официальный владелец яхты - компания "Аргумент", соучредителями которой являются глава управления делами президента России Александр Колпаков и начальник воинской части 1473 Федеральной службы охраны РФ Олег Кузнецов. В одном из расследований Алексея Навального говорилось, что жёны Колпакова и Кузнецова владели фирмой, занимавшейся строительством предполагаемого дворца Путина в Геленджике.

Радио "Свобода"

# В мире# Россия# Путин
Телеканал "Дождь"
1 мин. назад

Латвийская ассоциация журналистов: Аннулирование лицензии «Дождя» стало несоразмерным наказанием за нарушения

В Вильнюсе продолжается забастовка водителей
27 мин. назад

В Вильнюсе продолжается забастовка водителей, VVT и профсоюз проведут переговоры

В. Зеленский
41 мин. назад

Зеленский: Война в Украине закончится в 2023 году

Вильнюс
48 мин. назад

Погода: местами сильный снег и понижение температуры

И. Яковенко
Интервью ЛРТ
1 ч. назад
Интервью ЛРТ

Журналист Игорь Яковенко: Распад России может произойти внезапно, очень быстро

Американские военные
15 ч. назад

США увеличивают военное присутствие в странах Балтии

Моника Навицкене
16 ч. назад

Навицкене: сейчас Литва может принять около 6–8 тыс. украинских беженцев

Продукты
5
17 ч. назад

Уценка товара и переработка продуктов: литовские супермаркеты пытаются сократить количество пищевых отходов

5
Нефть
17 ч. назад

В России обсуждают три варианта ответа на потолок цен на нефть

Кремль, Москва
17 ч. назад

Закрытие «Дождя» в Латвии выгодно Кремлю — глава Центра стратегической коммуникации НАТО

Артурас Зуокас
Интервью LRT.lt 5
2022.12.07 15:46
Интервью LRT.lt

Артурас Зуокас снова баллотируется в мэры Вильнюса: обещает трамваи, стадион и будет искать виновных в сужении улиц

5
Страйк водителей в Вильнюсе
2022.12.07 12:45

Плохой прогноз не оправдался: на третий день забастовки в Вильнюсе вышло нужное количество водителей

Русские книги (ассоциативное фото)
9
2022.12.07 12:00

Литовские книжные изъяли из продажи русские книги - это "ограничение культурных прав местных русских" или "ничего страшного"?

9
Урок русского языка
2022.12.07 11:04

Министр образования Литвы: то, что русский изучает более 70% литовских школьников - ненормально

Продукты
5
2022.12.07 16:30

Уценка товара и переработка продуктов: литовские супермаркеты пытаются сократить количество пищевых отходов

5
Телеканал "Дождь"
2022.12.07 11:23

После лишения Латвией "Дождя" лицензии телеканал не будет доступен и в Литве

Телеканал "Дождь"
2022.12.07 11:36

К письму в поддержку телеканала "Дождь" присоединились больше 60 СМИ

Фильм "Голод"
Интервью ЛРТ 5
2022.12.07 12:52
Интервью ЛРТ

В России запрещен показ фильма «Голод» о событиях 100 летней давности - интервью с автором

5
Советский флаг и колючая проволока (ассоциативное фото)
2022.12.07 15:02

В Музее геноцида и сопротивления Литвы открылась выставка «Коммунизм=Рашизм»

Моника Навицкене
2022.12.07 17:10

Навицкене: сейчас Литва может принять около 6–8 тыс. украинских беженцев