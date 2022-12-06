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2022.12.06 17:57

Маяускас уходит с должности главы Комитета Сейма по бюджету и финансам

B
BNS, LRT.lt 2022.12.06 17:57
Миколас Маяускас
Миколас Маяускас / E. Blaževič/LRT nuotr.

Председатель Комитета Сейма по бюджету и финансам (КБФ) Миколас Маяускас объявил во вторник, что уходит в отставку.

«К сожалению, из сегодняшнего голосования видно, что правящее большинство не поддерживает мою дальнейшую работу на посту председателя КБФ. Поэтому после оценки результатов голосования и тщательного рассмотрения я принял решение об уходе с поста председателя", - сказал он в комментарии, присланном BNS.

"Я обеспечу плавную передачу работы новому руководителю и желаю ему успехов в этой нелегкой, но значимой работе", - сказал он.

Маяускас заявил об этом после провала инициированной оппозицией во вторник процедуры вынесения ему недоверия.

На тайное голосование не явились представители правящего большинства, в нем приняли участие 59 членов Сейма от оппозиции, девять проголосовали за отставку Маяускаса, 44 были против, пятеро воздержались, один бюллетень признан испорченным.

Для увольнения должностного лица из-за недоверия ему за это должно проголосовать не менее 71 члена Сейма.

"Я благодарю членов Сейма, которые проголосовали за меня. Это голосование является оценкой всей работы КБФ. За это время мы приняли много важных правовых актов, в том числе: обязательное перечисление заработной платы на счета, дополнительное налогообложение банков, казино и лотерейного бизнеса, финансовая реформа Олимпийского комитета, реструктуризация Литовской федерации футбола и многие другие важные решения", — сказал Маяускас.

"Хотя жалоб на работу комитета я не услышал, эффективное управление КБФ возможно только при доверии правящего большинства", - заявил он.

Правящие консерваторы декларировали, что будут добиваться увольнения Маяускаса с поста председателя КБФ, поскольку он не подчинялся партийной дисциплине и выступал с инициативами, связанными с бюджетом следующего года, которые не были согласованы с правительством.

Маяускас на прошлой неделе был исключен из партии Союз Отечества - Христианские демократы Литвы за то, что поддержал не согласованное с правительством предложение о продлении на весь 2023 год льготы по налогу на добавленную стоимость для сектора общественного питания. Президиум партии также предложил делегировать во фракцию другого руководителя КБФ.

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