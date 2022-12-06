Адолфас Шлежявичюс

Новости

30 мин. назад

Скончался бывший премьер-министр Литвы Адолфас Шлежявичюс

Татьяна Лукерьева и Алексей Цейтлин

Новости

39 мин. назад

Украинские фотографы в Литве: каждый человек прекрасен и наша задача запечатлеть эту красоту

А. Дулькис

Новости

46 мин. назад

Министр здравоохранения Литвы: В аптеках есть нехватка лекарств, но половина из них имеется на складах

Памятник советским войнам на Антакальнисском кладбище

Новости

1 ч. назад

На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе начинают демонтаж памятника советским воинам

Аста Скайсгирите

Новости

1 ч. назад

Советник президента Литвы: В данный момент ситуация не располагает к переговорам с Москвой

Российский телеканал «Дождь»

Новости

1 ч. назад

Латвия приостанавливает лицензию телеканала "Дождь" после скандальных заявлений о войне

The New York Times“

Новости

1 ч. назад

NYT привела подробности об атаках по аэродромам в РФ

Сейм Литвы

Новости

2 ч. назад

Глава Верховной Рады Украины выступит перед Сеймом Литвы

Вильнюс

Новости

2 ч. назад

Погода: положительные температуры и снег с дождем

Департамент миграции

Новости

2 ч. назад

Гражданам России и Беларуси при получении ВНЖ в Литве нужно заполнить анкету: спрашивают и о войне в Украине

Ту-141 "Стриж"

Новости

3 ч. назад

В Курской области беспилотник нанёс удар в районе аэродрома

Медведи (ассоциативное фото)

Новости

4 ч. назад

Конфискованные медведи из Литвы вывезены в Германию

Флаг ЛГБТ в России (архивное фото)

Новости

18 ч. назад

Путин подписал закон о запрете "пропаганды ЛГБТ"

Светлана Лобода

Новости

18 ч. назад

Лобода заявляет о репутационном ущербе и собирается судиться с ареной Compensa

Пограничная служебная собака Перла

Новости

19 ч. назад

Ситуация на литовской границе: растет число спасающихся от режима Лукашенко белорусов

Ракетный удар по Виннице 14.07

Новости

19 ч. назад

Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине

Новости

2022.12.06 11:00

Министр здравоохранения Литвы: В аптеках есть нехватка лекарств, но половина из них имеется на складах

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.12.06 11:00
А. Дулькис
А. Дулькис / T. Biliūno/BNS nuotr.

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис утверждает, что, когда в аптеках не хватает некоторых лекарств, более половины из них находятся на складах.

В последнее время на рынке наблюдается дефицит лекарственных средств как для взрослых, так и для детей – сиропа парацетамола, антибиотиков и других.

«Я обратился в Государственную службу по контролю за лекарствами. Интересно, что более половины препаратов, о которых идет речь, находились на оптовых складах. И государственный, и частный сектор должны говорить о своих проблемах, возможно, есть логистические проблемы, проблемы с договорами», — сказал А. Дулькис.

По его словам, в прошлом были нарекания по поводу слишком частого изменения прейскуранта компенсируемых препаратов, но с 2021 года прейскурант меняется реже - раз в полгода. До этого его корректировали каждые три месяца.

По словам министра, большинство лекарств, которые пациенты не смогли найти в аптеках, не входят в компенсационный список.

А. Дулькис также отметил, что видит в этой ситуации проблемы во взаимодействии оптовиков и аптечных сетей, но также добавил, что есть и другие причины нехватки медикаментов - ситуация в Украине, ведь очень много медикаментов отправляется для военных целей, а также изменившиеся логистические цепочки в Европе.

# Литва
Адолфас Шлежявичюс
31 мин. назад

Скончался бывший премьер-министр Литвы Адолфас Шлежявичюс

Татьяна Лукерьева и Алексей Цейтлин
Интервью LRT.lt
40 мин. назад
Интервью LRT.lt

Украинские фотографы в Литве: каждый человек прекрасен и наша задача запечатлеть эту красоту

Памятник советским войнам на Антакальнисском кладбище
1 ч. назад

На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе начинают демонтаж памятника советским воинам

Аста Скайсгирите
1 ч. назад

Советник президента Литвы: В данный момент ситуация не располагает к переговорам с Москвой

Российский телеканал «Дождь»
1 ч. назад

Латвия приостанавливает лицензию телеканала "Дождь" после скандальных заявлений о войне

обновляется
The New York Times“
1 ч. назад

NYT привела подробности об атаках по аэродромам в РФ

Сейм Литвы
2 ч. назад

Глава Верховной Рады Украины выступит перед Сеймом Литвы

Вильнюс
2 ч. назад

Погода: положительные температуры и снег с дождем

Департамент миграции
2 ч. назад

Гражданам России и Беларуси при получении ВНЖ в Литве нужно заполнить анкету: спрашивают и о войне в Украине

Ту-141 "Стриж"
3 ч. назад

В Курской области беспилотник нанёс удар в районе аэродрома

Вильнюская больница
2022.12.05 15:22

Вильнюсская больница в Антакальнисе планирует расширение

Пограничная служебная собака Перла
5
2022.12.05 16:44

Ситуация на литовской границе: растет число спасающихся от режима Лукашенко белорусов

5
Россия (ассоциативное фото)
5
2022.12.05 15:16

Жители России не чувствуют влияние санкций: "продукты дорогие, но не настолько, как в Литве"

5
Анастасия с мужем
Интервью LRT.lt 7
2022.12.05 12:15
Интервью LRT.lt

Украинка не может добиться правды о судьбе своего мужа: «8 месяцев он в плену, а мы ходим по кругу»

7
Ракетный удар по Виннице 14.07
2022.12.05 15:51

Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине

Светлана Лобода
2022.12.05 17:03

Лобода заявляет о репутационном ущербе и собирается судиться с ареной Compensa

Флаг ЛГБТ в России (архивное фото)
2022.12.05 17:25

Путин подписал закон о запрете "пропаганды ЛГБТ"

Сигареты
2022.12.05 13:17

Таможня Литвы задержала 4 млн фальсифицированных товаров

Департамент миграции
2022.12.06 08:57

Гражданам России и Беларуси при получении ВНЖ в Литве нужно заполнить анкету: спрашивают и о войне в Украине

Российский телеканал «Дождь»
2022.12.06 09:57

Латвия приостанавливает лицензию телеканала "Дождь" после скандальных заявлений о войне

обновляется