Министр здравоохранения Литвы: В аптеках есть нехватка лекарств, но половина из них имеется на складах

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис утверждает, что, когда в аптеках не хватает некоторых лекарств, более половины из них находятся на складах.

В последнее время на рынке наблюдается дефицит лекарственных средств как для взрослых, так и для детей – сиропа парацетамола, антибиотиков и других.

«Я обратился в Государственную службу по контролю за лекарствами. Интересно, что более половины препаратов, о которых идет речь, находились на оптовых складах. И государственный, и частный сектор должны говорить о своих проблемах, возможно, есть логистические проблемы, проблемы с договорами», — сказал А. Дулькис.

По его словам, в прошлом были нарекания по поводу слишком частого изменения прейскуранта компенсируемых препаратов, но с 2021 года прейскурант меняется реже - раз в полгода. До этого его корректировали каждые три месяца.

По словам министра, большинство лекарств, которые пациенты не смогли найти в аптеках, не входят в компенсационный список.

А. Дулькис также отметил, что видит в этой ситуации проблемы во взаимодействии оптовиков и аптечных сетей, но также добавил, что есть и другие причины нехватки медикаментов - ситуация в Украине, ведь очень много медикаментов отправляется для военных целей, а также изменившиеся логистические цепочки в Европе.