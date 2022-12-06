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2022.12.06 11:07

Украинские фотографы в Литве: каждый человек прекрасен и наша задача запечатлеть эту красоту

СЛ
Сигуте Лимонтайте, LRT.lt 2022.12.06 11:07
Татьяна Лукерьева и Алексей Цейтлин
Татьяна Лукерьева и Алексей Цейтлин / Asmeninio albumo nuotr.

Украинские фотографы Татьяна Лукерьева и Алексей Цейтлин, известны своими натуралистическими работами. Они переехали в Литву еще до вторжения России в их родную страну. Художники открыли студию в Вильнюсе, где они предлагают людям остановиться на мгновение и насладиться моментом "здесь и сейчас", запечатлев настоящего себя. Пара, излучающая жизнерадостность, говорит, что любит Литву и не представляет себя в другом месте.

У Татьяны, которая называет себя Тати, литовские корни, поэтому переезд сюда не был проблемой. Она говорит, что литовцы - милые и интересные люди. Вместе со своим мужем она основала фотостудию TatiFrank. Ее цель - помочь людям увидеть свою уникальность и красоту.

- Ваши работы излучают естественность, что вы думаете о нынешней тенденции делиться только сильно отретушированными фотографиями?

- Мы живем в очень быстро меняющееся время, когда происходит много событий и на людей оказывается большое давление. И, возможно, это провоцирует нас стать теми, кого мы видим в Интернете. Но для нас естественность - это путь к внутреннему миру и счастью. Когда вы принимаете себя, вы цените и любите себя. Я думаю, если бы СМИ и влиятельные люди делились более реальными фотографиями, больше людей делали бы то же самое. И, в конечном счете, больше людей чуствовали бы любовь к себе.

- Как ведут себя литовцы перед объективом - смело позируют или комплексуют?

- Не существует такого понятия, как "я не фотогеничен". Просто если человек - интроверт, то он более застенчивый. Экстраверты позируют более смело и открыто. Все зависит от личности. Во время фотосессии все начинают позировать.

Мы все разные, поэтому каждая фотосессия уникальна и особенна. Главная цель - запечатлеть истинный образ человека и его личность. Чтобы человек узнал себя сейчас и через 30 лет, когда будет рассматривать фотографии. Позы могут многое рассказать о человеке, мы используем их, чтобы показать, как человек видит себя. Например, если мы хотим показать больше уверенности, мы не будем использовать позы со скрещенными ногами, если человек застенчив и хочет запечатлеть свою мягкую сторону, мы будем использовать позы, раскрывающие ее.

Татьяна Лукерьева и Алексей Цейтлин
Татьяна Лукерьева и Алексей Цейтлин / Asmeninio albumo nuotr.

- Общество навязывает нам стандарты идеального тела, которые меняются от эпохи к эпохе. Как вы думаете, будет ли когда-то оценен по достоинству любой тип фигуры?

- Я думаю, да, я надеюсь, что мы движемся в этом направлении. Для меня не имеет значения, какой тип тела у человека, самое главное - это уверенность в себе. Для меня это настоящая красота. Каждый может обрести уверенность в себе, в этом мы и стараемся помочь им на наших фотосессиях.

- У многих людей есть комплексы по поводу своего тела, как бы вы посоветовали им подружиться с ним?

- Я бы посоветовала делать фотосессии, даже селфи. У меня была похожая ситуация, мне не нравилась форма моего носа. Но чем больше мой муж фотографировал меня, тем больше я видела себя под другим углом, и по мере того, как я наблюдала за этим, мне начинало нравиться. Теперь это одна из самых уникальных частей моего тела.

Большую часть времени мы видим себя при очень слабом освещении, мы смотрим на себя прямо. Это очень отличается от того, как нас видят другие люди. Фотографы могут запечатлеть нас со всех сторон при естественном освещении. Люди поражаются, насколько хорошо они выглядят, когда мы показываем им неотредактированные фотографии прямо из камеры.

- Какой совет вы бы дали тому, кто до сих пор не может научиться любить себя таким, какой он есть?

- Я достигла любви к себе, и я не могу сказать, что этот путь был коротким и легким. Это заняло у меня много времени. Самым важным был опыт и общение с разными людьми по всему миру. Когда вы начинаете выходить из своей зоны комфорта, вы видите вокруг себя огромный другой мир.

Мир познакомил меня со многими замечательными людьми, которые любят себя. Думаю, главный урок, который я усвоила, — это заниматься тем, что я действительно люблю. Потому что в конце концов все, что мы ищем, — это счастье. А когда вы делаете то, что любите, вам не нужно мучить свое тело диетами, не нужно искать одобрения.

Нет ничего плохого в том, что вы хотите что-то изменить в себе. Но только если вы этого хотите. Телевидение, социальные сети, другие люди оказывают сильное давление на то, как мы должны выглядеть и вести себя. Это давление токсично. Мы должны делать только то, что хотим делать. Только мы сами можем сделать себя счастливыми. Каждый может быть тем, кем он хочет быть.

Если это давление слишком велико, попробуйте отказаться от некоторых социальных аккаунтов или отдохнуть от социальных сетей. Это действительно помогает. Нужно стараться, чтобы вокруг нас было как можно больше позитива.

Татьяна Лукерьева и Алексей Цейтлин
Татьяна Лукерьева и Алексей Цейтлин / Asmeninio albumo nuotr.

- Фотографы обладают уникальной способностью приглашать людей побыть в моменте "здесь и сейчас". Как испытывать это чувство каждый день?

- Я бы посоветовала сосредоточиться на дыхании и больше дышать животом, что мне очень помогает почувствовать момент. Я также могу посоветовать улыбаться себе в зеркале. Я улыбаюсь каждый день, и это делает меня очень счастливой. Постарайтесь отпустить все заботы о прошлом или будущем и просто быть здесь, в моменте, когда ничего не происходит, кроме вашего дыхания и улыбки. Это очень помогает мне очистить свой разум.

- Что вдохновило вас начать зарабатывать на жизнь фотографией?

- Мой муж. Он очень поддерживал меня с самого начала. И теперь я могу сказать, что занимаюсь тем, что мне действительно нравится и что вдохновляет меня с каждым днем все больше.

Татьяна Лукерьева и Алексей Цейтлин
Татьяна Лукерьева и Алексей Цейтлин / Asmeninio albumo nuotr.

- Почему вы решили переехать в Литву?

- У меня литовские корни, мой дед родом из Литвы. Я мечтала о переезде в Европу все свое детство, и когда мы наконец переехали в Литву, я с первого дня почувствовала, что это мой дом. Мне нравятся люди здесь, их темперамент и поведение. Я люблю литовскую погоду и дождь. Я люблю природу и уже не могу представить себя без Литвы.

- Когда вы приехали сюда, с какими проблемами вы столкнулись?

- У нас не было никаких проблем. Может быть, сначала было трудно собрать все документы, но сейчас все отлично. Всегда трудно делать что-то новое, например, впервые переехать в новую страну или впервые отправиться на фотосессию. Но, в конце концов, этот опыт дает вам силу жить так, как вы хотите, и наслаждаться этим.

- Сложно ли иностранцу жить, творить и вести бизнес в Литве в долгосрочной перспективе?

- Не для нас. Например, поддержка со стороны налоговой службы всегда была полезной, когда у нас возникали вопросы. Вы просто должны делать все по правилам, и тогда вы получите все возможные преимущества.

Татьяна Лукерьева и Алексей Цейтлин
Татьяна Лукерьева и Алексей Цейтлин
Татьяна Лукерьева и Алексей Цейтлин
Татьяна Лукерьева и Алексей Цейтлин
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