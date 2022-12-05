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2022.12.05 08:50

Сломит ли экономику РФ эмбарго ЕС на российскую нефть?

DW
Deutsche Welle 2022.12.05 08:50
Российская нефть
Российская нефть / Shutterstock.com

Запад вводит беспрецедентные санкции, нацеленные на российские нефтедоллары. В один день вступают в силу эмбарго Евросоюза и потолок цен G7 на нефть из РФ. Выдержит ли российская экономика такой удар?

5 декабря вступает в силу очередная штрафная мера Европейского Союза в отношении России из-за ее вторжения в Украину: эмбарго на нефть. Запрет распространяется на морские поставки, в то время как нефтепровод "Дружба" под него не подпадает - Венгрия, Словакия и Чехия временно продолжат им пользоваться. Таким образом, объем российской нефти, поставляемой в ЕС, в одночасье снизится на 90 процентов.

Еще в 2021 году страны Евросоюза выкупили почти половину (47 процентов) от всего экспортного объема российской нефти. В физическом выражении это 108,1 млн тонн на 50,9 млрд долларов - таковы данные российской Федеральной таможенной службы. "ЕС как крупнейшего импортера российской нефти нелегко заменить, - говорит аналитик Центра европейской политики (EPC) Филипп Лаусберг (Philipp Lausberg​). - Москве будет трудно быстро найти новых покупателей. Возможно, странам, которые уже приобретают дополнительные объемы нефти у России, - среди них Турция и Китай - и не понадобится еще больше нефти".

Больше того, нефтяное эмбарго - это "удар по главным экономическим и геополитическим интересам Владимира Путина", считает эксперт по энергетической политике аналитического центра Bruegel в Брюсселе Симоне Тальяпьетра. Он напоминает, что Россия уже лишилась части своих энергетических доходов, прекратив поставлять в ЕС газ. "Эти доходы ушли из России навсегда и ей будет трудно их восполнить. Крайне сложно сменить европейский рынок газа на азиатский по простой причине отсутствия инфраструктуры - газопроводов, - говорит эксперт. - И на этом фоне нефтяное эмбарго становится еще важнее, потому что существенные доходы РФ от нефти позволяют ей финансировать войну в Украине".

Пострадает ли ЕС от собственных санкций?

С точки зрения ЕС, в 2021 году Россия была его крупнейшим поставщиком нефти, ее доля на рынке составляла 26 процентов. Однако уже несколько месяцев спустя, во втором квартале 2022 года она сократилась до 16,7 процента, согласно данным статистического агентства Eurostat. И хотя РФ по-прежнему остается главным поставщиком нефти в Евросоюз, за последние месяцы выросли доли других поставщиков - США, Анголы, Саудовской Аравии, Бразилии и Великобритании, а разрыв между Россией и Соединенными Штатами сократился.

Евросоюз активно заключает контракты с другими нефтедобывающими странами, поэтому проблемы с нефтью эксперты не видят. Продавцов достаточно, кроме того, "черное золото" проще транспортировать в Европу с других континентов, чем газ. Дефицита не будет, уверен Филипп Лаусберг.

Эта мера была принята Евросоюзом еще 3 июня в рамках шестого пакета санкций: в него вошло отложенное частичное эмбарго на поставки не только нефти, но и нефтепродуктов из России. Запрет на поставки нефтепродуктов вступит в силу еще позже - 5 февраля 2023 года.

Ограничение цены на российскую нефть

Помимо эмбарго Евросоюза на нефть, 5 декабря вступает в силу и штрафной инструмент G7 - потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель.

Все эти санкции не рассчитаны на то, чтобы привести к полному и быстрому коллапсу российской экономики, признает Симоне Тальяпьетра, однако она будет постепенно и неумолимо к этому идти. "Россия уже урезала добычу нефти или сделает это вслед за эмбарго. А цена на российскую нефть и так относительно низкая и может еще снизиться из-за потолка цен на нефть. Все это, вероятно, ударит по российскому бюджету и способности РФ вести войну", - говорит Филипп Лаусберг.

В целом обозреватели расходятся во мнениях о том, как эти двойные меры ЕС и G7 повлияют на мировую цену на нефть. Если внедрение ценового потолка пойдет по плану, то это не должно спровоцировать мировой рост цен на нефть, полагает Тальяпьетра. С его точки зрения, в результате эмбарго ни для ЕС, ни для мировой экономики ничего не изменится.

Но есть и опасения, что из-за эмбарго возникнет дефицит, а цены на нефть подскочат, особенно если страны ОПЕК решат еще сильнее сократить добычу, указывает Лаусберг. По прогнозам, в 2023 году произойдет снижение спроса на нефть из-за замедления роста мировой экономики: в Китае продолжается локдаун и ожидается сокращение конъюнктуры, многие другие импортеры нефти опасаются рецессии.

DW




# В мире# Россия
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