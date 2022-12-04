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2022.12.04 16:20

С 19 сентября в Литву не впустили 709 россиян, 29 виз аннулировано

НГ
Новая газета – Балтия 2022.12.04 16:20
Поезд
Поезд / T. Lukšio/BNS nuotr.

С 19 сентября, когда вступили в силу более строгие правила въезда граждан России в Литву, во въезде было отказано 709 гражданам России, 29 виз было аннулировано, сообщает BNS со ссылкой на данные пограничной службы.

При этом в указанный период в Литву въехали более 82 тысяч граждан России, выехали более 81 тысячи. «Эти цифры почти равны. Сколько прибывших, столько и выбывших. Это говорит о том, что случайных людей, не подпадающих под исключения, почти не осталось», — заявил представитель пограничной службы Гедрюс Мишутис.

По его словам, пограничники также аннулировали 29 виз граждан России. В 27 случаях были аннулированы рабочие визы, владельцы которых не работали в Литве. В одном случае визу аннулировали из-за предоставления ложных данных, еще одну визу аннулировали из-за несоответствия критериям въезда в Литву.

С 19 сентября страны Балтии и Польша запретили въезд граждан России за некоторыми исключениями. По- прежнему впускают российских граждан и членов их семей по особым гуманитарным соображениям, членов экипажей, выполняющих международные перевозки, российских дипломатов, следующих транзитом через Литву, лиц с видом на жительство, выданным государствами ЕС и граждан России, имеющих долгосрочную национальную визу типа D или упрощенный транзитный документ стран Шенгенского соглашения.

Новая газета - Балтия

# Литва
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