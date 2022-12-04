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2022.12.04 14:30

Россия вывезла из Украины зерно не менее чем на 1 млрд долларов

РC
Радио «Cвобода» 2022.12.04 14:30
Зерно
Зерно / Kai Pilger/Unsplash nuotr.

Россия вывезла из Украины зерно стоимостью не менее 1 миллиарда долларов. Это утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на NASA Harvest – проект американского космического агентства, посвящённый международной продовольственной безопасности.

По его данным, на подконтрольных России территориях Украины был собран урожай пшеницы размером примерно 6 миллионов тонн. Сейчас российскими войсками оккупированы территории, на которых выращивается примерно четвёртая часть всей украинской пшеницы. Россия в начале октября объявила об аннексии этих территорий. Крым был аннексирован ещё в 2014 году.

На территории Украины, остающейся свободной от оккупации, в этом году было собрано более 26 миллионов тонн пшеницы, что больше, чем прогнозировалось.

Российские суда экспортировали вывезенное из Украины зерно, как утверждается в расследовании, в разные страны, в том числе в Ливию и Иран, однако объёмы таких поставок трудно оценить, поскольку происхождение зерна пытаются скрыть.

В конце октября журналистам Financial Times удалось на примере одной поставки отследить, как зерно из Украины, вывезенное Россией, попадает на мировой рынок. В частности, для груза из Запорожской области были подготовлены экспортные документы, по которым происхождение пшеницы менялось с Украины на российский город Тольятти. Как предполагают журналисты, груз, который транспортировало судно под сирийским флагом, был продан в турецком порту Хопа на границе с Грузией. Фотографию сухогруза "Павел" у местного элеватора разместил в фейсбуке один из портовых чиновников.

Украина и Россия входят в пятёрку крупнейших экспортеров зерна в мире. В 2021 году Украина экспортировала зерновые на 12,4 миллиарда долларов. Война практически остановила морской вывоз продукции, в июле Москва согласилась разрешить вывоз продовольствия из трёх украинских портов. В ноябре так называемую зерновую сделку продлили.

Украина неоднократно обвиняла Россию в краже зерна на оккупированных территориях.

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