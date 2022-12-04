Действительно ли вильнюсская Русская улица – реликт советской эпохи?

Владимир Путин стремится укрепить так называемый «русский мир». Но в результате его действий «русский мир» выглядит монстром, с которым не хочется иметь ничего общего. Даже на уровне топонимики. Телепрограмма «Наша русская улица» посвятила один из сюжетов вильнюсской Русской улице, на переименовании которой настаивают некоторые представители общественности и муниципальных властей.

Война против Украины, развязанная по велению Владимира Путина и поддержанная большей частью российского общества, естественным образом отразилась на том, что во многих странах мира изменилось отношение к самому слову «русский».

Вряд ли случайное совпадение, что именно после начала войны был переименован Русский драматический театр в Вильнюсе. Начались дискуссии и о необходимости переименовать в столице небольшую, всего в несколько домов, Русскую улицу, что находится в одном из старинных районов, прилегающих к Ужупису, рядом с Пречистенским православным собором.

Русская улица в Вильнюсе / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Не так давно состоялась пресс-конференция вице-председателя муниципальной комиссии по исторической памяти Камиле Шярайте. Консерватор заявила, что необходимо переименовать несколько городских объектов, прославляющих советских деятелей, и поместила в тот же ряд Русскую улицу, «название которой было подброшено оккупантами и ничего не имеет общего с 700-летней историей нашего Вильнюса».

Действительно, название «Русская» улица получила в годы советизации, – это исторический факт. Но фактом является и то, что данный район Вильнюса издревле был населён русскими (в первоначальном историческом понимании этого слова). Журналист Рамунас Богданас, стоя посреди Русской улицы, поясняет:

«Была Киевская Русь, была Белая Русь и была Чёрная Русь. И эти Руси были частью Великого княжества Литовского. И некоторые жители этих восточных земель Великого княжества жили в Вильнюсе. В том месте, где мы находимся, и был «Русский город» по тем временам. Где улица Вокечю (Немецкая), – там была немецкая часть города. Между ними была еврейская часть города. Около Кафедрального собора была литовская часть города. И даже церкви, которые тут существуют (а их было множество в прежние времена), означают, что тут была православная часть вильнюсского города».

Рамунас Богданас / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Вместе с тем, Рамунас Богданас особо подчёркивает, что эти православные жители не являлись русскими в современном понимании слова. По его словам, это был другой субэтнос. И, следуя принципу исторической справедливости, улицу следовало бы назвать не Rusų, а Rusėnų.

«Это предки теперешних украинцев и белорусов, – говорит журналист. – И это название подтверждено очень давно. По-моему, во времена князя Витяниса это место было на латинском обозначено «Ruthenorum» (от слова «Русь»). Жители этих мест говорили не на сегодняшнем русском языке, – они говорили на протоязыке сегодняшних белорусов и украинцев. И это ничего общего с русскими не имеет. Откуда появилось название «Русская улица»? Пришли «освободители» и начали всё обозначать как своё. Литва столько столетий воевала с Москвой, с Московским княжеством! Я думаю, что это название как-то оскорбляет память людей, которые тут жили. Потому что они тут жили, – а улица называется именем их врагов».

Русская улица в Вильнюсе / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

В современной научной среде стародавних обитателей этой части города принято называть «rusėnai» или «рутены». Вот что рассказал о них профессор, габилитированный доктор, старший научный сотрудник Института литовского языка, а также Института литовской литературы и фольклора Сергей Темчин:

«Это те восточные славяне, которые жили в Великом княжестве Литовском и в Польском королевстве и благодаря очень долгим, активным контактам с католиками, протестантами (поляками, литовцами) приобрели множество культурных черт, которые отличают их от тех восточных славян, которые оказались за пределами этих двух государств (я имею в виду Великий Новгород, Суздаль, Москву, Рязань и так далее). То есть «rusėnai» – это субэтническая группа восточных славян, которая в XVI веке формируется в раннемодерную нацию. Потом по политическим причинам этот общий регион разделяется на два – на северную (белорусскую) часть и южную (украинскую) – и постепенно формируются современные народы «белорусы» и «украинцы». Их общие предки называли себя русскими – точно так, как и жители Московской Руси, – но и в своём языке, и в своих культурных традициях они сильно отличались от тех людей, которых они называли московитами».

Сергей Темчин / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Таким образом, подчёркивает профессор Темчин, в стародавние времена, в XIV веке, «русскими» называли себя все – и православные жители Великого княжества Литовского, и жители Московии. А экзоэтноним «rusėnai» или «рутены» был введён в научный оборот уже позже. Учёный напоминает, что и сам термин «Русь» с течением времени существенно менял своё наполнение.

«Само слово вообще не славянское по происхождению, – говорит учёный. – Оно шведское, скандинавское. Первоначально так себя называло восточно-шведское племя, которое благодаря активной торговле со среднеазиатскими странами часто и подолгу пребывало на восточнославянских территориях. Отдельная шведская династия закрепляется в Киеве в качестве правящих князей, подчиняет себе славянское население, а потом происходит такой «культурный обмен» – в XII веке скандинавы переходят на славянский язык и перестают говорить по-шведски (принимают язык подчинённого населения), а подчинённое население перенимает само название «Русь», уже применяя его к себе. Так что самая древняя семантика этого слова – вообще скандинавская. Потом русскими начинают называть себя вообще все восточные славяне, независимо от того, где они живут».

С тем, что предки нынешних белорусов и украинцев изначально называли себя русскими, согласен и журналист Рамунас Богданас. Это уже впоследствии слово «русские», так сказать, «приватизировали» московиты.

Рамунас Богданас / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

«По-моему, в XVI веке в Брест-Литовске была издана Библия, – и знаете, как она называлась? «Біблія Руска»! Но она не была на русском языке. Она была на старом украинском языке. Так как они себя называли жителями Руси, они были «русские». Потом поменялось значение этого слова. Мы должны тоже как-то приспосабливаться к этому и обозначить эту улицу как улицу Rusėnų (от слова «Русь»). На латыни это было Ruthenorum. Улица Ruthenorum. Только так!»

Ремигиюс Шимашюс / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс считает, что это вопрос второстепенный – оставить ли улице название Rusų или, изменив несколько букв, превратить её в Rusėnų. Главное, говорит градоначальник, что эта улица существует – и она посвящена нашим согражданам, а никак не россиянам.

«Это улица не Российская, – улыбается мэр. – Это улица Русская. Когда Великий князь Литовский Гядиминас подписывал свои обращения к жителям Любека и других городов, – он называл себя как? «Господин литовцев и большинства русских». Это связано с нашей историей. Конечно, то, что он называл «русскими», – это, по существу, были белорусы, большинство украинцев и так далее. Но это уже очень сложная история, – как Московское княжество отняло наименование Руси у Киева... Может быть, нужно повесить табличку с историей этой улицы, этого названия… Но всё-таки самое главное, чтобы была улица, которая бы подчёркивала нашу поддержку людям, который живут в Вильнюсе и которые является гражданами Литвы».

Ремигиюс Шимашюс / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Ещё в 1999 году программа телевидения LRT «Наша русская улица» брала интервью у известного литовского краеведа Антанаса Чаплинскаса (ныне, увы, покойного). Он был автором нескольких подробных исследований об истории вильнюсских улиц и рассказал о том, как менялось название Русской улицы.

Антанас Чаплинскас (архив) / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

«Первое название было Пречистенская, – говорил краевед. – Это очень нормально, потому что где-то рядом и сейчас стоит Пречистенский собор. Потом она получила название Спасская – это где-то XIX век, до 1864 года. Это опять же оправдано, потому на улице Латако, как предполагается, стояла Спасская церковь, которая исчезла в начале XVIII века. А потом, в 1916-1940 годах, при правлении Польши, она называлось Митрополитской. Это всё опять же оправдано, поскольку эти земли когда-то принадлежали юрисдикции митрополита. А в 1940 году, когда Вильнюс вернулся Литве, – я думаю, было дано очень удачное название Русу».

Русская улица в Вильнюсе / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Несколько лет назад в Вильнюсе появилась традиция – улицы, носящие название какого-либо этноса, отмечать табличками не только на государственном языке, но и на языке соответствующей национальной общины. Ремигиюс Шимашюс уверен, что этих табличек не станет меньше.

«Нет, я думаю, что их будет больше, – говорит мэр. – Всё-таки у нас есть и больше национальностей – и традиционных, и новых. У нас в пригороде уже есть Испанская, Португальская и всякие другие улицы. Из муниципалитета таких инициатив, чтобы вешать таблички, больше не исходит. Но если община (или национальная, или те люди, которые живут на этой улице) захочет, – они, конечно, тоже могут инициировать установку табличек. Кстати, у нас нет украинского названия, – и, я думаю, конечно, это будет».

Ремигиюс Шимашюс / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Что же касается нынешней Русской улицы, то вопрос о её названии, по словам столичного мэра, закрыт. Впрочем, поскольку тема дискуссионная, к ней наверняка ещё время от времени будут возвращаться – особенно в преддверии каких-нибудь очередных выборов…