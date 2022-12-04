Министр Ландсбергис посетит с официальным визитом Казахстан

По сообщению литовского МИДа, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис 5-7 декабря посетит с официальным визитом Астану (Казахстан).

В ходе визита запланированы встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, премьер-министром Алиханом Смаиловым, министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, а также председателем Сената парламента Мауленом Ашимбаевым.

В ходе визита будут обсуждаться вопросы двусторонних политических и экономических отношений, международной ситуации и поддержки Украины.

Министр побывает в мемориальном комплексе АЛЖИР, где возложит венок жертвам тоталитаризма.

В этом году Литва и Казахстан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.