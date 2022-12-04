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2022.12.04 08:28

Министр Ландсбергис посетит с официальным визитом Казахстан

LRT.lt
LRT.lt 2022.12.04 08:28
Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По сообщению литовского МИДа, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис 5-7 декабря посетит с официальным визитом Астану (Казахстан).

В ходе визита запланированы встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, премьер-министром Алиханом Смаиловым, министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, а также председателем Сената парламента Мауленом Ашимбаевым.

В ходе визита будут обсуждаться вопросы двусторонних политических и экономических отношений, международной ситуации и поддержки Украины.

Министр побывает в мемориальном комплексе АЛЖИР, где возложит венок жертвам тоталитаризма.

В этом году Литва и Казахстан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

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