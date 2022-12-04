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2022.12.04 08:18

Шимоните отправляется с рабочим визитом в США

E
ELTA 2022.12.04 08:18
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / D. Umbraso/LRT nuotr.

В воскресенье премьер-министр Ингрида Шимоните отбывает с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки, где встретится с вице-президентом страны Камалой Харрис, членами Сената и Палаты представителей, другими официальными лицами, а также с представителями литовской общины и еврейских организаций.

В ходе рабочего визита будут обсуждены вопросы двусторонних литовско-американских отношений, особое внимание будет уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.

Премьер-министр в Вашингтоне будет говорить также о вызовах, которых исходят от автократических режимов, о поддержке Украины и усилении санкций против России и Белоруссии, о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.

Во время этого визита премьер-министр примет также участие в ежегодном мероприятии Национального института демократии, во время которого ей будет вручена Премия демократии имени Мадлен К. Олбрайт.

Кроме того, премьер-министр примет участие в конференции по безопасности, посетит музеи жертв Холокоста и коммунизма и даст интервью американским СМИ.

Рабочий визит главы правительства будет проходить 4-7 декабря.

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