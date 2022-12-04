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2022.12.04 08:01

Нуланд: Давление заставило Путина отказаться от ядерных планов

РC
Радио «Cвобода» 2022.12.04 08:01
Виктория Нуланд
Виктория Нуланд / фото Wikipedia

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выразила убеждение, что президент России Владимир Путин решил не прибегать в войне против Украины к использованию ядерного оружия из-за жёстких предупреждений со стороны других государств.

Об этом она заявила на встрече с журналистами в Киеве, - сообщает "Украинская правда". Нуланд посетила столицу Украины с двухневным визитом.

По мнению заместителя госсекретаря, международная реакция на звучавшие из Москвы ядерные угрозы убедила Путина в том, что реакция на применение ядерного оружия будет "невиданной и тяжёлой для России", и это заставило Москву изменить планы ведения войны.

"Вы видели, что не только США, но и другие члены G7 выходили на Кремль с сигналами о том, что абсолютно неприемлемо и безответственно разбрасываться этим (намеками на применение ядерного оружия)", - заявила Нуланд.

"Россия уже сделала себя изгоем, но мы объяснили, что применение ядерного оружия будет иметь последствия несравнимого уровня", - подчеркнула она.

По словам Нуланд, отказавшись от ядерной эскалации, Россия "перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру" Украины. Такую тактику Нуланд также назвала абсолютно неприемлемой, однако из её слов следует, что российские удары по энергетическим объектам стали своего рода заменой применению ядерного оружия. "Путин решил делать что-то другое. И с этим "другим" вам приходится сейчас жить", - сказала она украинским журналистам.

Прямыми словами Путин не угрожал Украине ядерным оружием, однако он неоднократно ссылался в частности, на российскую ядерную доктрину, где говорится о возможности ядерного удара в случае угрозы существования российского государства, и подчёркивал, что Москва готова использовать все средства, чтобы удержать аннексированные территории. "Армагеддоном" и "Апокалипсисом" угрожал западным странам бывший президент Дмитрий Медведев.

Прямым текстом о возможном применении Россией ядерного оружия говорил ряд видных прокремлёвских деятелей, таких как Маргарита Симоньян или Владимир Соловьёв. Движение НОД проводило в Москве митинги с требованием нанести удар ядерной ракетой "Сармат" по Вашингтону.

США и их союзники неоднократно заявляли, что Россия столкнётся с беспрецедентными последствиями в случае ядерного удара по Украине. Какими именно - официально не объявлялось. В СМИ со ссылкой на источники высказывались предположения, что речь могла идти и о скоординированном военном ударе по российским объектам на аннексированных территориях Украины.

В последние недели российский МИД неоднократно заявлял о недопустимости ядерной войны.

Массированные удары по украинской инфраструктуре начались 10 октября. Последний на данный момент такой удар произошёл 23 ноября.

Высказывания Нуланд в Москве пока не комментировали.

Радио Свобода

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