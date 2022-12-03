В Литве впервые дислоцированы самые мощные французские истребители

1 декабря военно-воздушные силы Польши переняли у Венгрии руководство миссией воздушного патрулирования стран Балтии. Полякам, дислоцировавшим в Литве четыре истребителя F-16, будут помогать французские военные, которые усиливают миссию четырьмя самыми мощными истребителями своей страны Rafale, сообщает Министерство обороны.

«Сегодня воздушная оборона НАТО чрезвычайно важна. Еще в Мадриде страны НАТО договорились усилить меры сдерживания и обороны, в том числе в сфере воздушной обороны. Мы признаем, что средства противовоздушной обороны должны играть более важную роль в обеспечении безопасности неба стран Балтии», — сказал вице-министр обороны Вилюс Семешка во время церемонии смены контингента.

Церемония обмена воинскими частями, выполняющими миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, состоялась на авиабазе Вооруженных сил Литвы в Шяуляй.

Завершившие миссию венгерские военнослужащие защищали воздушное пространство стран Балтии четырьмя истребителями JAS-39 Grippen. В миссии участвовало около 150 военнослужащих — пилоты, техники, медицинский персонал, группы поддержки, специалисты по связи и другим направлениям.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

Новая газета - Балтия