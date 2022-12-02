В Латвии «Дождь» оштрафовали на 10 000 евро - телеканал могут лишить лицензии

Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) оштрафовал телеканал «Дождь» на 10 тысяч евро.

Совет счел нарушением показанную телеканалом карту с Крымом в составе России, а также употребление слов «наша армия» по отношению к Вооруженным силам РФ.

Какое было первое нарушение, предстатель совета не уточнил.

Председатель NEPLP Иварс Аболиньш отметил, что для «Дождя» это уже второе за последние месяцы нарушение. По его словам, за три таких нарушения у телеканала могут отобрать лицензию на вещание.

«Телеканалу следует уважать латвийские законы», — заявил он.



В начале июня 2022 года «Дождь» получил разрешение Национального совета электронных СМИ Латвии на трансляцию из Риги. В марте российский телеканал приостановил свою деятельность, а главный редактор канала Тихон Дзядко и многие работники редакции покинули РФ. По словам гендиректора канала Натальи Синдеевой, такое решение было принято в связи с действующим в России законом о распространении фейковых новостей.



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