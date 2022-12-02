"Дождь" оказался в центре скандала: сообщил, что помогает в обеспечении российских солдат

Оппозиционный российский телеканал "Дождь" оказался в центре скандала. Ведущий телеканала в одном из эфиров призвал россиян писать о нарушениях во время мобилизации и рассказал о том, что канал помогает в обеспечении российских солдат.

"Мы надеемся, что многим военнослужащим мы смогли помочь, в том числе, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте. Потому что те истории, которые публиковались и пересказывались родственниками, честно говоря, бросают в ужас", - говорит журналист.

Эти слова вызвали возмущение в украинском сообществе. «Это всё, что нужно знать о российской "оппозиции"», - написало в своем телеграм-канале издание "Инсайдер UA".

Позже "Дождь" удалил запись и заявил, что не помогает российским военным на фронте, и извинился перед зрителями.

Напомним, в начале июня «Дождь» получил разрешение Национального совета электронных СМИ (NEPLP) Латвии на трансляцию из Риги. В марте российский телеканал приостановил свою деятельность, а главный редактор канала Тихон Дзядко и многие работники редакции покинули РФ. По словам гендиректора канала Натальи Синдеевой, такое решение было принято в связи с действующим в России законом о распространении фейковых новостей.

В августе режиссер, художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис призвал службы безопасности Латвии отменить разрешение на работу телеканала «Дождь», переехавшего из России в Латвию.

Так он отрегировал на интервью журналиста канала Екатерины Котрикадзе с мэром Риги Мартиньшом Стакисом, в котором обсуждались планы Латвии по сносу советских памятников. В нем журналист, как показалось режиссеру, тенденциозно интересовалась, не разозлит ли это событие часть населения Латвии и не нарушит ли договоренности с Россией.

Херманис, реагируя на это интервью, призвал латвийские органы безопасности отменить разрешение на работу телеканала и выдворить медиахолдинг из страны.