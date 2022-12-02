Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды: декабрь будет холоднее обычного

В Литве, как и в большинстве стран, с первым месяцем зимы – декабрем, связано праздничное настроение и волнующее ожидание Нового года. Как сообщает Гидрометцентр Литвы, к сожалению, погода этого месяца не всегда бывает благоприятной.

По словам старшего специалиста Гидрометцентра Литвы Маргариты Киркляускайте, для декабря характерна облачная, а в последние десятилетия сырая и серая погода с разновидными осадками. В этом месяце преобладает умеренный ветер. Температурный фон декабря бывает выше обычного, что приводит к потерям снежного покрова и частому формированию гололеда и гололедицы. Антициклоны в это время года – большая редкость, поэтому сухая и солнечная погода радует нас не так уж часто.

"Атлантические циклоны приносят в Литву не только разновидные осадки, но иногда и ураганный ветер. Сильнейший декабрьский ветер был зафиксирован в 1971 и в 1982 годах: на взморье порывы западного ветра достигали 35 м/с. Печально знаменитый разрушительной силы ураган «Анатолий» пронесся вдоль нашей страны в первой декаде декабря в 1999 году: сила ветра достигала 40 м/с", - напомнила синоптик.

Сильнейшие морозы в Литве связаны с Сибирским антициклоном: температура воздуха в Варене в новогоднюю ночь 1969 г. понизилась до –34 градусов. Рекорд максимальной температуры принадлежит Друскининкай: в конце XIX века 19 декабря температура воздуха превышала +15 градусов. Самая долгая метель наблюдалась в Кибартай: метель продолжалась 13 часов при порывах ветра до 28 м/с.

По данным Европейского Центра прогноза, в этом году декабрь будет на два с половиной градуса холоднее обычного (средняя температура декабря колеблется около –1 градуса). Осадков ожидается примерно на 40% меньше нормы, а это означает, что с антициклонами и зонами повышенного атмосферного давления в Литву придут разновидные осадки.