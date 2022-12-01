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2022.12.01 17:01

В Россси вступил в силу закон, позволяющий массово объявлять людей "иноагентами"

РC
Радио «Cвобода» 2022.12.01 17:01
Флаг России
Флаг России / Shutterstock.com nuotr.

В России сегодня вступает в силу закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Он был принят Госдумой в конце июня, и за это время в него и ещё в десятки других законов, в том числе в Уголовный кодекс, были внесены ужесточающие поправки.

Документ систематизирует и ужесточает государственную политику по отношению к так называемым иностранным агентам. Согласно документу, "иноагентом" можно будет признать физическое лицо или организацию, не обязательно получающие иностранное финансирование, но и просто "находящиеся под влиянием", причём формулировка, что именно считать иностранным влиянием, в законе прописана крайне расплывчато. Им будет считаться оказание любого "воздействия" – "путём принуждения, убеждения или иными способами".

Сейчас в России насчитывается 348 "иностранных агентов" – граждан и организаций, в том числе СМИ.

Всех, кто уже признан "иностранным агентом", с 1 декабря объединят в новом едином реестре. Туда же будут добавлять и новичков. При этом Минюст будет публиковать не только имя, но и персональные данные таких людей, в том числе дату рождения, ИНН и СНИЛС.

Кроме того, будет создан новый реестр лиц, аффилированных с "иноагентами". Это сотрудники НКО- и СМИ-иноагентов, а также руководители и учредители всех этих организаций. В том числе – бывшие.

Ужесточены правила распространения материалов, созданных "иноагентами". Маркировкой об "иноагентстве" должны будут сопровождать свои материалы не только СМИ, признанные "иноагентами", но и СМИ, в которых сотрудник-"иноагент" работает. Изменится также текст маркировки, в новой редакции необходимо будет дважды указывать имя или название лица, признанного "иноагентом".

Новые правила расширяют количество запретов для "иноагентов". Им нельзя работать педагогами в государственных и муниципальных организациях, а также в целом обучать, просвещать несовершеннолетних и распространять среди них любую информацию. "Иноагенты" не смогут быть членами избирательных комиссий, участвовать в созданных властями консультативных, совещательных и экспертных органах, проводить независимую антикоррупционную экспертизу и публичные мероприятия. Последнее противоречит 31-й статье Конституции о свободе собраний.

"Иноагентам" нельзя будет служить как на гражданской государственной и муниципальной службе, так и в ФСБ, ФСИН, МВД, прокуратуре, Следственном комитете и Федеральной службе судебных приставов. Не смогут они и поступить на военную службу по контракту. В то же время присвоение этого статуса отсутствует в перечнях оснований для освобождения от военной службы и мобилизации.

Минюст получит право проводить плановые и внеплановые проверки в отношении не только юридических, но и физических лиц, признанных "иноагентами". Ведомство сможет без санкции суда запрашивать и получать информацию об их финансово-хозяйственной деятельности у органов публичной власти и у банков, об актах гражданского состояния из органов ЗАГС. "Иноагент" будет не вправе получать государственную финансовую поддержку. Формально к такой поддержке относятся материнский капитал, а также другие формы помощи малоимущим и многодетным семьям, инвалидам и так далее. Их вклады застрахованы не будут. Банки будут выдавать информацию о счетах "иностранных агентов" и тех, кого Минюст только заподозрит в "иноагентстве". Применять упрощённую систему налогообложения "иноагентам" запретят.

Сайты "иностранных агентов" Роскомнадзор будет блокировать по решению суда о нарушении правил, например отсутствии маркировки или отчёта.

Ранее ФСБ расширила список сведений, сбор которых будет основанием для признания "иностранным агентом". К ним, в частности, теперь относится информация о дислокации и передвижении войск, а также любые сведения о мобилизации.

Попасть в реестр "иностранных агентов" теперь можно за научное и международное общение, изучение иностранных философов или аналитиков, членство в международных организациях, учебу в иностранных вузах – вплоть до обучения у носителя иностранного языка. Кроме того, в реестре могут оказаться и те, кто получал помощь от "иностранных агентов", в том числе через посредников.

По словам руководителя Центра защиты прав СМИ Галины Араповой, организации, объявленные "иноагентами", будут изматывать проверками и подводить под ликвидацию, а людей-"иноагентов" – новыми, еще более неопределёнными требованиями. Такое бремя, считает она, фактически направлено "на выдавливание людей из деятельности, связанной с активной гражданской позицией или вообще – из страны".

Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.

Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц. Российское министерство юстиции ведёт сейчас сразу четыре списка "иностранных агентов".

В реестр физических лиц – "иноагентов" Минюст успел включить 62 человека – все они попали туда за "политическую деятельность" и якобы за связи с Украиной. Среди них известные оппозиционные политики и общественные деятели. Ещё 147 россиян различных профессий, в том числе журналисты, юристы, правозащитники, учёные, попали в реестр "СМИ-"иноагентов". Таким образом, власти России считают "иноагентами" уже более 200 человек.

Радио "Свобода"

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