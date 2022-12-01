«С тех пор, как в Литве запретили российские каналы, гомофобии стало меньше»: глава литовской лиги геев Владимир Симонко

20 ноября в Катаре начался Чемпионат мира по футболу. Практически сразу вокруг ивента разгорелся скандал: Международная федерация футбола (ФИФА) выступила против акции OneLove в поддержку ЛГБТ-сообщества. После многочисленных протестов со второго тура чемпионата запрет на радужные флаги был снят. По мнению главы литовской лиги геев (LGL) Владимира Симонко, эта ситуация дает надежду, что в будущем ситуация с дискриминацией ЛГБТ-сообщества изменится в лучшую сторону.

«Права человека имеют много тем для дискуссий. Тот факт, что первоначальный запрет символики OneLove настолько сильно всколыхнул весь спортивный мир, означает, что мы движемся в нужном направлении. Ничего подобного я не помню в прошлом», — сказал Симонко в комментарии Новой газете — Балтия.

Некоторые спортивные комментаторы специально обращают внимание на ЛГБТ-повестку. По словам Симонко, такие действия со стороны журналистов позитивно сказываются на общей информированности людей. «Гомофобия — это долгий процесс, который невозможно искоренить в один момент. Именно поэтому меня очень радует, что Германия и Дания шлют сильный ЛГБТ-сигнал среди футбольных фанатов сейчас», — подчеркнул глава литовской Лиги геев.

Владимир Симонко / BNS nuotr.

«Литва прошла гомофобный рубикон»

Что касается ситуации с ЛГБТ-сообществом в Литве, то здесь, по мнению Симонко, все двигается в сторону полного равноправия, хотя ряд вопросов до сих пор остается на повестке. Как отмечает председатель Лиги геев, некоторые «желтые» СМИ в Литве периодически позволяют себе гомофобные высказывания в своих материалах.

– Для меня важно, чтобы решение проблем, связанных с ЛГБТ-сообществом , происходило на высоком государственном уровне. Да, Литва уже прошла гомофобный рубикон, но до полных свобод еще далеко. Между политиками и ЛГБТ активистами все еще нет полного взаимопонимания, – замечает Владимир Симонко.



В 2019 году Литва официально узаконила однополые браки, заключенные за границей. Однако в самой стране однополые пары не могут расписаться: согласно конституции Литвы, брак — это исключительно союз мужчины и женщины. В 2021 парламент Литвы вынес на рассмотрение законопроект об однополом партнерстве, но его так и не приняли.

„Baltic Pride“ в Вильнюсе / E.Blaževič/LRT nuotr.

По словам Симонко, часть политиков хочет показать своим избирателям, что они выступают за традиционные семейные ценности. Именно поэтому закон об однополых браках до сих пор не принят в Литве.

Последний Baltic pride показал, что общество в Литве готово к изменениям

Важным индикатором изменений в обществе можно считать Baltic pride, который в этом году проходил в Вильнюсе. По мнению Владимира Симонко, это был один из самых масштабных прайдов за всю историю Литвы.



Позитивные тенденции отмечают и зарубежные организации. Так, по данным ILGA (международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, транс- и интерсекс-людей), после долгих лет застоя у Литвы наблюдаются положительные подвижки в законодательной сфере в отношении прав ЛГБТ-сообщества.

Владимир Симонко считает, что часть литовского общества уже изменилась. На это отчасти повлиял запрет на трансляцию российских телеканалов.

„Baltic Pride“ в Вильнюсе / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Российское телевидение очень гомофобное. С того момента, как его запретили в Литве, люди стали более лояльно относиться к квир представителям. Это видно, в первую очередь, по взрослому поколению, которое тоже было на прайде», — поясняет глава лиги геев.



ЛГБТ-спорт в Литве: раньше была баскетбольная команда, сейчас этой инициативы нет

В 2004 на базе литовской Лиги геев образовался спортивный клуб. Это была инициатива девушек, которые захотели собрать собственную команду. Посыл был простым и понятным: показать, что квир-девушки тоже любят баскетбол и умеют в него играть.

Кроме того, это была прекрасная возможность для всего ЛГБТ-сообщества заявить о себе на всю страну. Позже эта команда отделилась от Лиги геев и стала выступать самостоятельно.

«Пример баскетбольной команды из нашей Лиги показывает, что в Литве есть предпосылки для развития национального ЛГБТ-спорта», — рассуждает Симонко.

„Baltic Pride“ в Вильнюсе / E. Blaževič/LRT nuotr.

Интересно, что примеры спортивных квир-команд уже есть в балтийских странах. Например, в Эстонии среди теннисистов есть открытые ЛГБТ персоны. Некоторое время назад их представители обращались в литовскую Лигу геев с просьбой организовать квир-чемпионат.

«К сожалению, собрать турнир или даже просто спортивную команду не удалось. В Литве достаточно мало таких персон. Наши спортсмены боятся показывать себя и делать каминг-ауты. Было бы здорово, если бы кто-то из спортивного мира показал им пример», — отмечает Симонко.

Именно поэтому важно обсуждать ЛГБТ повестку — это напрямую связано со всеми правами человека. Ситуация с запретом радужных повязок на Чемпионате мира по футболу полностью это подтверждает.



Новая газета – Балтия